Rock&roll-legenda Little Richard on kuollut

Little Richard vuonna 1970.

Rock & roll -laulaja ja pianisti Litte Richard on kuollut 87-vuotiaana.

Yhdysvaltalainen rock & roll -laulaja, lauluntekijä ja pianisti Little Richard on kuollut lauantaina 9. toukokuuta, uutisoi Rolling Stone. Little Richard oli kuollessaan 87-vuotias.

Little Richard oli oikealta nimeltään Richard Wayne Penniman. Kuoleman vahvisti Rolling Stonesille tähden poika Danny Penniman. Lehden tietojen mukaan kuolinsyy on vielä epäselvä.

Little Richardia pidetään rock & roll -musiikin pioneerina. Hänet tunnetaan erityisesti läpimurtohitistään Tutti Frutti (1955). Hänen muita 1950-luvun tunnettuja kappaleitaan ovat muun muassa Long Tall Sally, Lucille ja Jenny Jenny.