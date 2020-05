Ritva Valkama muisteli viimeisessä haastattelussaan pitkää uraansa – ”Nyt tekee jo mieli jäädä kotiin”

Ritva Valkama lopetti näyttelemisen keväällä 2013. Silloin hän antoi Ilta-Sanomille viimeiseksi jääneen haastattelunsa.

Yle kertoi perjantaina, että rakastettu näyttelijä Ritva Valkama on kuollut pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Ritva Valkama (13.11.1932–8.5.2020) oli Suomen rakastetuimpia koomikoita ja teki lähes 60 vuotta kestäneen uran teatterin parissa.

Eläkkeelle hän malttoi jäädä vasta vuonna 2013, ollessaan 80-vuotias. Viimeisen roolinsa Ritva Valkama teki Helsingin Kaupunginteatterissa 2013 lankakauppias Salme Malmikunnaksena Ihmisen osa -näytelmässä. Tällöin hän antoi Ilta-Sanomille viimeiseksi jääneen haastattelun.

Voit lukea Valkaman haastattelun alta. Juttu on julkaistu alunperin 5.3.2013.

"Nyt tekee jo mieli jäädä kotiin"

Ritva Valkama, 80, on ikuistettu postimerkkiin. Koko kansan rakastama komedienne hymyilee viiden muun näyttelijän kanssa eilen julkaistussa merkkisarjassa, joka on painettu Suomen Näyttelijäliiton 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Merkit julkistettiin Kansallisteatterin Lavaklubilla ja paikalle olivat saapuneet kaikki merkkeihin ikuistetut näyttelijät Valkaman johdolla. Valkama on iloisella mielellä kohdalleen osuneesta kunniasta.

– Merkki on todella hieno, mutta miksiköhän taustalle on kuvattu tyhjä sali, hän nauraa.

Tyhjiä saleja Valkama ei ole pitkällä urallaan joutunut katselemaan. Tällä hetkellä hän näyttelee Kari Hotakaisen tekstiä Helsingin kaupunginteatterissa, ylistetyssä Ihmisen osa -näytelmässä.

– Pyysin Karilta aikoinaan monologia, mutta sitä en koskaan saanut, sain romaanin, Valkama valottaa nykyistä työtään.

Ritva Valkama hyvästeli estradit 13. huhtikuuta 2013 Helsingin kaupunginteatterissa.

Ihmisen osa on kokoelma tarinoita, jotka kuullaan päähenkilön, Salme Malmikunnaksen, äänellä.

– Olen nauttinut Salmen roolista, sillä saan kerrankin esittää oman ikäistäni ihmistä.

Helsingin kaupunginteatterissa pyörivä Ihmisen osa jää Valkaman viimeiseksi työksi teatterissa. Hän jättää lavat haikeana, mutta myös hyvillä mielin.

– Esitys ei ole erityisen raskas, mutta olen sen lopulla ihan puhki, Valkama kertoo.

– Tässä iässä on hyvä, että muistaa edes repliikit. Muutenhan tämä menisi ihan pantomiimiksi, hän nauraa.

Ritva Valkama kukitettiin runsaasti viimeisen esityksensä jälkeen.

Valkamalta on kysytty tulevaisuuden suunnitelmista jo pitkään.

– Jäin 18 vuotta sitten eläkkeelle ja olen silti tehnyt töitä senkin jälkeen kuin henkeni hädässä.

Hengellä hän tarkoittaa näyttelijän halua nousta parrasvalojen loisteeseen.

– Nyt minulla on sellainen tunne, että tekee jo mieli jäädä kotiin, hän huokaa.

Ihmisen osaa on jäljellä vielä viisi esitystä, jokainen on loppuunmyyty. Lisäesityksiä Valkama ei lupaile. Näytelmässä on mukana niin paljon freelancer-näyttelijöitä, että yhteisten aikataulujen sovittaminen on vaikeaa.

– Silti on vaikea sanoa, että enää on viisi esitystä jäljellä. Mieluummin sanon, että jatkan vielä vähän aikaa, hän kuvailee luopumisen tuskaa.

Ritva Valkaman ura on vertaansa vailla.

Luopuminen on taatusti vaikeaa, niin pitkän uran Valkama on tehnyt suomalaisessa teatterissa ja televisiossa. Hän valmistui teatterikoulusta viisikymmentäluvulla. Koko kansan suosikki hänestä tuli Parempi myöhään -televisiosarjan myötä 1980-luvun vaihteessa. Valkama ja hänen aisaparinsa Pentti Siimes voittivatkin kolmena vuonna peräkkäin suosituimman televisioesiintyjän Telvis-patsaat. Yhteistyö Siimeksen kanssa sujui jopa niin sutjakkaasti, että heitä luultiin ohjelman perusteella usein aviopariksi.

– Olimme aikamme kuuluisimpia tv-näyttelijöitä, Valkama velmuilee nuoremmille kollegoilleen Aku Hirvinimelle ja Krista Kososelle Lavaklubilla.

1980-luvulla Valkama opetti Teatterikoulussa.

– Se oli elämäni kauheinta aikaa, Valkama muistelee, mutta ei tunnu olevan täysin tosissaan.

Valkama siirtyi eläkkeelle 1994, mutta hän on senkin jälkeen vieraillut useissa teattereissa. Hän näytteli muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa 2002 - 2011 lähes 170000 katsojaa keränneessä Kvartetti-näytelmässä yhdessä Kyllikki Forssellin, Lasse Pöystin ja Pentti Siimeksen sekä tämän 2008 korvanneen Antti Litjan kanssa.

Vuonna 2000 Valkamalle myönnettiin teatteritaiteen valtionpalkinto ansiokkaasta työstään.