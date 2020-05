Ruotsalaisbloggaajan luksuselämä olikin kulissia – bisnekset romahtivat ja koti lähti alta: ”Katastrofaalinen tilanne”

Ruotsin suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Isabella Löwengrip on pahoissa talousvaikeuksissa.

Ruotsalaisen luksusbloggaaja Isabella Löwengripin, 29, taloudelliset vaikeudet lävähtivät julki viime vuonna. Löwengripin bisnekset ja tienestit olivat lähteneet jyrkkään laskuun, mutta vaikeuksista huolimatta hän esitti kuukausitolkulla sosiaalisessa mediassa, että rahaa riitti ja kaikki oli hyvin.

Lopulta Löwengrip paljasti totuuden luksuselämästään tammikuussa julkaistussa dokumentissa.

– Olen elänyt kuplassa jo jonkin aikaa. Olen yrittänyt kasvattaa yrityksiäni ja saada kaiken näyttämään hyvältä. Kaiken piti näyttää hyvältä ja menestyksekkäältä. Mutta mikään ei ollut todellista, Löwengrip kuvaili dokumentissa.

Löwengrip kertoo nyt Svenska Dagbladetille taloudellisen tilanteensa kohentuneen. Se on vaatinut suuria uhrauksia. Bloggaaja on joutunut luopumaan muun muassa kodistaan ja irtisanomaan työntekijänsä.

Taloudellista tilannetta on kohentanut Svenska Dagbladetin mukaan se, että hän myi Löwengrip Beauty -yrityksensä norjalaiselle Dermanordicille.

Löwengrip osoittaa ruotsalaislehden haastattelussa syyttävällä sormella myös ruotsalaismediaa. Löwengripin mukaan hänen bloginsa kävijämäärä romahti, kun Expressen-lehti julkaisi selvityksen, jossa käytiin yksityiskohtaisesti läpi Löwengripin Blondinbella-blogin seuraajamääriä ja sitä, että ne olivat valheelliset. Bloggaajan mukaan 80 prosenttia hänen seuraajistaan kaikkosi jutun julkaisun jälkeen.

– Se oli dominoefekti. Kaikki tuhoutui, hän suree.

Velkoja kertyi ja bloggaaja sanoo joutuneensa myymään sijoituksensa maksaakseen laskunsa.

– Joka kuukausi tuli tappiota 94 000 euroa, hän sanoo Svenska Dagbladetille.

Isabella Löwengrip perusti vain 14-vuotiaana muoti- ja lifestylebloginsa Blondinbellan. 16-vuotiaana hän perusti jo ensimmäisen yrityksensä, hankki assistentin ja jätti koulun kesken keskittyäkseen yrittäjyyteen.

Löwengrip kertoo ruotsalaislehdelle murehtivansa raha-asioita jatkuvasti. Erityisen huolissaan hän on ollut siitä, miten rahat ovat riittäneet esimerkiksi hänen kahden pienen lapsensa joululahjoihin.

– Taloudellinen tilanteeni on ollut katastrofaalinen. Luullakseni tililläni oli jonkin aikaa vähimmillään 900–1400 euroa.

Ruotsalaisbloggaaja paljastaa haastattelussa olevansa myös Donald Trumpin kannattaja. Hän vertaa Ruotsin entistä pääministeri Göran Perssonia Trumpiin ja toteaa Perssonin olevan vahvin pääministeri Ruotsin historiassa.

– Minä kannatan Donald Trumpia. Mutta en ole republikaani, hän sanoo.

Löwengrip loi miljoonaomaisuuden bloginsa, sosiaalisen median sekä Löwengrip-kosmetiikkabrändinsä avulla. Viime vuonna Pohjoismaissa menestynyt brändi lanseerattiin myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kiinassa ja siitä oli tarkoitus tulla maailmanlaajuinen menestys. Amerikan valloitus meni lopulta täysin pieleen ja oli vähällä suistaa hänet vararikkoon. Menestystarina tyssäsi rapakon takana heti alkuunsa.

Myös yksityiselämässä on sattunut vastoinkäymisiä. Tammikuussa 2020 Löwengrip kertoi eronneensa miehestään Erik Selinistä. Selin on ruotsalainen miljardööri, joka omistaa suuren osuuden SATO-asuntosijoitusyhtiöstä ja toimii myös sen hallituksen puheenjohtajana. Selinin nettovarallisuudeksi on arvioitu noin 3,4 miljardia dollaria.