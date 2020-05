Olympiavoittaja linnottautui kotiinsa yhdessä entisen aviomiehensä ja nykyisen rakastajansa kanssa – ex-puoliso jakoi hilpeän kuvan karanteeniseurueesta

Olympiakultamitalisti Rebecca Adlington viettää koronakaranteenia yhdessä ex-aviomiehensä sekä nykyisen puolisonsa kanssa.

Entinen olympiatason kilpauimari Rebecca Adlingtonin, 31, asumisjärjestely koronakaranteenin aikana aiheutti hämmennystä urheilijan fanien joukossa, kun hänen entinen aviomiehensä Harry Needs julkaisi Instagram-tilillään kuvan omasta karanteeniseurueestaan, kertoo The Sun.

Needsin julkaisemassa kuvassa poseeraavat nimittäin hänen ja Adlingtonin lisäksi parin neljävuotias Summer-tytär, Needsin ystävä Michael sekä Rebecan nykyinen poikaystävä Andrew, jonka kanssa hän on seurustellut vuodesta 2018 alkaen.Toisin sanoen Adlington viettää siis koronakaranteenia yhdessä sekä ex-aviomiehensä että nykyisen kumppaninsa kanssa.

– En voisi toivoa parempaa porukkaa, jonka kanssa olla jumissa kotona, Needs kirjoitti päivityksessään.

Adlington ja Needs erosivat vuonna 2016. Pariskunta ehti olla naimisissa vain puolentoista vuoden ajan, mutta he olivat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ennen avioitumistaan. Brittilehti The Sunin mukaan Adlington ja Needs ovat kuitenkin pysyneet ystävinä myös eron jälkeen, erityisesti Summer-tyttärensä vuoksi.

– Heidän järjestelynsä on hyvin sopuisa ja he tekevät aina sen, mikä on parhaaksi Summerille, ex-parin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

– He tulevat edelleen toimeen erostaan huolimatta, joten miksi ei? Myös Harryn ystävä Michael on heille kaikille läheinen. He nauttivat toistensa seurasta ja kun he kaikki jakavat yhteisen kiinnostuksen uintiin, niin tämä oli itsestään selvää.

Rebecca Adlington on yksi Iso-Britannian menestyneimmistä naisuimareista. Vuoden 2008 Pekingin olympialaisissa Adlington voitti kaksi kultamitalia ja rikkoi 800 metrin vapaauinnin maailmanennätyksen. Adlington oli ensimmäinen uimari 20 vuoteen, joka toi olympialaisista kultaa Iso-Britannialle.

Adlington ei suinkaan ole ainoa julkisuudesta tuttu henkilö, jonka karanteeniajan asumisjärjestelyt ovat herättäneet ihmetystä. Muun muassa näyttelijä Bruce Willisin päätös viettää karanteenia yhdessä ex-vaimonsa Demi Mooren kanssa on ihmetyttänyt näyttelijän faneja.

Willisin ja Mooren kanssa karanteenia ovat viettäneet myös ex-pariskunnan tyttäret Scout ja Tallulah, kuten myös Tallulahin miesystävä Dillon Buss.