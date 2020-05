Jennifer Aniston julkaisi 21 miljoonan kartanostaan videon, johon moni koronaeristäytyjä voi samaistua

Jennifer Aniston vilautti 33 miljoonalle seuraajalleen korona-arkeaan.

Jennifer Aniston saattaa olla maailman kuuluisimpia näyttelijöitä, mutta myös hän on joutunut koronan aiheuttaman pandemian vuoksi eristäytymään kotiinsa.

Ja mikäli Anistonin tuoreimpia Instagram-päivityksiä on uskominen, eristysarki alkaa puuduttaa ajan myötä jopa miljoonakartanossa.

Hollywoodin supertähti julkaisi aamuyöllä Suomen aikaa 33 miljoonalle seuraajalleen videon, jossa katselee pyykinpesukoneen pyörimistä. Taustalla soi Tygan ja Curtis Roachin kappale Bored In The House (suom. tylsistyneenä talossa), joka on noussut eristysajan myötä varsinaiseksi somehitiksi muun muassa videopalvelu TikTokissa.

Seuraavissa videoissa Aniston jatkaa arkisten videoiden sarjaansa kuvaamalla pihalla telmivää Clyde-koiraansa.

Jennifer Anistonista on tullut aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, vaikka hän itse asiassa hän liittyi Instagramiin vasta lokakuussa 2019.

Ikonisesta Frendit-sarjasta alun perin maailmansuosioon ponnahtanut näyttelijätär pääsi liittymisellään suoraan Guinnesin ennätysten kirjaan, sillä hän keräsi miljoona seuraajaa kuvapalvelussa nopeammin kuin kukaan aiemmin: tunnissa ja kuudessatoista minuutissa.

Sittemmin uteliaat fanit ovat saaneet somen välityksellä vilauksia hänen hulppeasta kodistaan. Bel Airin alueella Los Angelesissa sijaitsevaan asuntoon kuuluu muun muassa neljä makuuhuonetta, kuusi kylpyhuonetta, viinikellari, uima-allas sekä vieraille tarkoitettu huoneisto. Kodin ikkunoista voi ihailla sekä kaupunki- että merinäköalaa. Pihalla komeilee uima-allas.

Näyttelijä osti 790 neliömetrin kotinsa vuonna 2011. Vuonna 1965 valmistuneen talon on suunnitellut A. Quincy Jones. Aniston halusi muuttaessaan uudistaa asuntoa, joten kiinteistölle tehtiin mittava remontti.

Sisustus on lähellä näyttelijän sydäntä. Hän on kertonut Architectural Digest -lehdelle, että jos hänestä ei olisi tullut näyttelijää, hänen ammattinsa olisi voinut olla suunnittelija.

– Kankaiden valinnassa ja yksityiskohtien suunnittelussa on jotakin, mikä ruokkii sieluani, Aniston kuvaili lehdelle.

Los Angelesin Bel Air on tunnettu asuinalue julkkisten keskuudessa. Muun muassa Nicolas Cage sekä Lady Gaga ovat asuneet kyseisellä alueella.