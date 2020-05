Marja Hintikka täräytti terävän kommentin Anni Hautalan ja hovimuusikko Ilkan yllätysvauvasta – näin julkkikset reagoivat uutispommiin

Marja Hintikka löysi Anni Hautalan ja Ilkka Ihamäen parisuhteesta yhtäläisyyksiä omaan elämäänsä.

Radiojuontaja Anni Hautalan ja hovimuusikko Ilkan eli Ilkka Ihamäen yllätysilmoitus yhteisestä lapsesta ja perheonnesta on herättänyt perjantaina valtavasti keskustelua. Kaksikko paljasti Radio Suomipopin Aamulypsyssä, että syksyllä heille syntyy vauva.

Hieman myöhemmin suhteensa visusti salassa pitänyt pari julkisti asian myös Instagramissa. Hautala julkaisi tilillään kuvan, jossa Ihamäki pitelee kiinni hänen pyöristyneestä vatsastaan, ja kertoi olevansa hyvin onnellinen.

– Jos kaikki menee hyvin, jään äitiyslomalle syksyllä. Aamulypsy jatkuu mun äitiysloman aikana ja kuulumisia kuulee sieltä ainakin Ilkan kautta. Ollaan sanoinkuvaamattoman kiitollisia, Hautala kirjoitti.

Hautalan kuva keräsi nopeasti lukuisia kommentteja, joissa julkisuudesta tutut suomalaiset onnittelevat tulevia vanhempia.

– Holy shieeeet! Ei selkeestikään olla nähty liian pitkään aikaan. Onnea ihan sikkenä teille molemmille, laulaja Anna Puu ihmetteli.

– Tämän kevään ehdottomasti paras ja sydäntä lämmittävän uutinen, näyttelijä Antti Luusuaniemi julisti.

– Ihanaa! Onnea! toivotti näyttelijä Aku Hirviniemi.

– Tää on niin ihanaa. Oon niin iloinen puolestasi! juontaja ja kirjailija Maria Veitola iloitsi.

– Miljoonasti onnea ihqut! Vappu Pimiä puolestaan toivotti.

Paria onnitteli myös juontaja Marja Hintikka. Hintikan kommentti herätti nopeasti huomiota ja siihen kerääntyi yli 300 tykkäystä. Hintikka nimittäin löysi Hautalan ja Ihamäen suhteesta yhtäläisyyksiö omaan elämäänsä.

– Siis lisääntyä nyt ILKKA-nimisen radiojuontajakollegan kanssa?????? En voi ymmärtää. Been There Done That. Ihana ihana ihana juttu – valtavasti onnea teille, aivan parasta, Hintikka hihkui.

Pian myös Hintikan Ilkka-niminen radiojuontajakollega eli hänen nykyinen puolisonsa Ilkka ”Ile” Uusivuori liittyi mukaan kommentointiin.

– Joo on kyllä riskaabelia hommaa, Uusivuori murjaisi.

Marja Hintikka ja Ilkka Uusivuori tapasivat työn merkeissä.

Hintikan ja Uusivuoren rakkaus roihahti vuonna 2006, kun Hintikka juonsi YleX-kanavan aamuohjelmaa. Eräänä päivänä muu työryhmä lähti viettämään virkistyspäivää Hintikan jäädessä vetämään iltapäivän lähetystä yhdessä Uusivuoren kanssa.

Lähetys sujui liki täydellisesti. Vitsit lensivät ja keskustelu sujui kuin itsestään.

– Ihmettelin heti, että miten tämän ihmisen kanssa on niin helppo olla, Hintikka muisteli IS:lle tammikuussa.

Myös Hintikan äiti oli kuunnellut lähetystä. Seuraavana päivänä hän tarttui puhelimeen ja soitti tyttärelleen.

– Äiti kysyi minulta, että kukas se nuori herra sinun kanssasi siellä radiossa oli, kun teillä meni jutut niin yksiin? Hän vaistosi sen heti. Kyllä äidit tietävät.

Pari meni naimisiin vuonna 2011 ja nykyään heillä on kolme lasta.