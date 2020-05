Martina Aitolehti haahuili ympäri Hangon-huvilaa kylpytakissa hysteerisesti itkien ja nääntyneenä – lopulta sanat puhelimessa aloittivat erosta toipumisen

Hiljattain eronnut Martina Aitolehti tahtoi tällä kertaa surra eroaan kunnolla. Lapsilleen hän on kertonut asioista avoimesti.

Hangossa sijaitsevan huvilan ja hevostilan sisäänkäynnillä kiviportissa on kyltti, joka varoittaa vastassa olevista rottweiler-rotuisista koirista. Reilun 13 hehtaarin pihalla vapaana juoksentelevat koirat Baxter ja Nala ottavat vieraan kuitenkin vastaan häntäänsä heiluttaen ja tuttavallisesti nuuskien. Niiden emäntää Martina Aitolehteä ei tosin näy pihapiirissä. Hevostallin työntekijät kertovat Martinan olevan joka-aamuisella pulahduksellaan merivedessä.

Pian Martina kurvaa pihaan mustalla autollaan. Koirat ottavat aamu-uinnin virkistämän ja kylpytakkiin pukeutuneen emäntänsä innostuen vastaan. Täällä entisen avopuolisonsa Stefan Thermanin tiluksilla Martina on viettänyt jo lähes kahdeksan viikkoa koronaeristyksissä ja erosta toipuen. Aitolehti ja Therman erosivat pääsiäisenä yhdeksän yhteisen vuoden jälkeen. Hangossa Martinan kanssa on ollut hänen ja Stefanin tytär Isabella, 7, ja joka toinen viikko myös Martinan esikoistytär Victoria, 10, joka on asunut osan ajasta Helsingissä isänsä Esko Eerikäisen luona.

– Siinä mielessä kiitos koronalle, että se on mahdollistanut tänne rauhassa vetäytymisen, kun tytötkin ovat käyneet etäkoulua, Martina naurahtaa ja lisää:

– Rakastan tätä paikkaa ja tästä on tullut minulle äärimmäisen tärkeä. En tiedä, miten jatkossa järjestelemme asumiseen liittyvät asiat, sillä tämähän on Stefun paikka.

Martina on hankkinut jo hänelle ja tyttärilleen kolmion Helsingistä keskustaa läheltä, sinne pitää palata asumaan viimeistään silloin, kun koulut taas avataan. Äitienpäivän hän ja tytöt aikovat viettää Hangossa.

– Leivomme tyttöjen kanssa mansikkakermakakun, kuten teemme joka äitienpäivä. Sen lisäksi valmistan meille hyvää ruokaa, Martina suunnittelee.

Martina aikoo viettää äitienpäivän Hangossa yhdessä tyttäriensä Isabellan ja Victorian kanssa.

Martinan ja Stefanin ero kyti pinnan alla pitkään, eikä Martina ollut vuosiin onnellinen suhteessa. Lopulliseen eroon liittyi kolmas osapuoli. Victorialle ja Isabellalle hän on pyrkinyt puhumaan erosta ja siihen johtaneista syistä avoimesti, mutta kuitenkin lapsentasoisesti.

– Olen kertonut lapsille erosta rehellisesti. Olen yrittänyt puhua myös omista tunteistani sekä hyvistä että huonoista. En halua, että lapset jäävät ihmettelemään, miksi äiti itkee. En ole halunnut valehdella heille. Valehteleminen olisi tässä tilanteessa täysin turhaa, kun lapset pystyvät itse lukemaan asioista lehdistä ja kaupassa käydessä he näkevät lehtien otsikot.

Hän uskoo lasten suhtautuvan elämänmuutokseen hyvin.

– Lapsethan ovat onnellisia, kun minä olen onnellinen. He ovat olleet innoissaan siitä, että meille tulee uusi oma koti, jossa ei enää riidellä.

Omaa oloaan Martina kuvailee vaihtelevaksi. Tunteet aaltoilevat. Enää hän ei itke joka päivä monta tuntia, mutta ei hän vielä täysin onnellinenkaan ole. Hän uskoo pääsevänsä pikkuhiljaa takaisin omille jaloilleen. Lisäksi hän on kokenut tärkeäksi tällä kertaa käydä kaikki sisällään vellovat tunteet läpi.

– Heti eron jälkeen olin todella väsynyt, surullinen ja uupunut. Laihduin paljon ja olin aivan nääntynyt, sillä ruoka ei maistunut. Tuntui, että minun oli vaikea jopa kävellä.

Käänteentekevä hetki toipumisessa tuli, kun hän avasi ystävälleen sydäntään puhelimessa.

– Olin niin uupunut, etten osannut muuta kuin itkeä. Itkin ystävälleni hysteerisesti puhelimessa ja olin siinä vaiheessa päivien ajan vain itkenyt ja haahuillut ympäri asuntoa kylpytakissa. Sanoin ystävälleni, etten tiedä, jaksanko tätä enää. Rupean olemaan aivan poikki ja minun tekisi mieli luovuttaa ja kävellä lääkäriin ja sanoa, että viekää minut pois tästä kaikesta.

Kun Martina oli sanonut tuntemuksensa ääneen, hän tajusi, ettei hän syvällä sisimmässään ajattele niin. Hän käänsi väkisin mielensä ajattelemaan, että selviää erosta.

– Tässä on auttanut tekemäni päätös, että: ”minä en anna niiden tuhota minua.” Sen jälkeen aloin edetä lapsen askelin. Aluksi keskityin vain hengittämään syvään ja opettelin taas syömään. Lisäsin myös vähän liikuntaa ja aloin kuunnella kirjoja, jotka käsittelivät kiitollisuutta ja meditaatiota.

Martina Aitolehti on alkanut voida jo hieman paremmin.

