Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa pyysi apua miesystävältään Matti Röngältä, kun edessä oli uusi aluevaltaus – ”Luetutin tekstin, että kehtaanko lähettää sitä”

Johanna Vuoksenmaan elokuvat ja tv-sarjat vetoavat yleisöön, ja nyt tuli romaanikin. Sen hän koeluetutti miesystävällään Matti Röngällä. – Olen vain puuhakas, hän sanoo vaatimattomasti.

Johanna Vuoksenmaa, 54, vaikuttaa superlahjakkaalta menestyjältä. Hän on ohjannut paljon kehuttuja elokuvia ja televisiosarjoja, osan niistä hän on myös käsikirjoittanut. Nyt hän on tehnyt esikoisromaaninsa Pimeät tunnit (Otava).

Nelikymppisenä hän alkoi kirjoittaa musiikkikappaleita, joita olemme kuulleet muun muassa Pepe Willbergin ja Johanna Kurkelan levyillä.

Mikään taho ei ole myöskään haukkunut Vuoksenmaata ikäväksi ohjaajaksi. Hän osaa johtaa joukkojaan, mutta on myös empaattinen ja huumorintajuinen.

– Minulla on kova ääni, siitä on apua, Vuoksenmaa toteaa itse.

Arvaan, että Vuoksenmaan mielestä tämän jutun alku on huono. Hän ei nimittäin ole omasta mielestään mitenkään erityisen lahjakas tai menestynyt.

– En mä ajattele olevani menestynyt, olen vain puuhakas, hän toteaa.

Jossakin vaiheessa Vuoksenmaa oivalsi, että tekeminen on tärkeintä, eikä asioiden mielessä pyörittely.

– En ole täydellisyyden tavoittelija, joten uskallan tehdä asioita matalalla kynnyksellä. En mieti osaanko, hän naurahtaa.

Noh, aika hyvin Vuoksenmaan ”puuhailut” ovat onnistuneet. Hänen saavutuksiinsa ohjaajana voi merkitä Nousukausi-elokuvan, 21 tapaa pilata avioliitto -elokuvan, Tahdon asia -televisiosarjan, Ex-onnelliset-sarjan – ja mitä niitä kaikkia nyt onkaan.

Kun Vuoksenmaan nimi on ohjaajana, voi olla aika varma, että tarjolla on herkkua.

– Olen ehkä yleisön rakastama, mutta en ole mitenkään palkittu ohjaaja. Olen sellainen kahden tähden ohjaaja, Vuoksenmaa naurahtaa viitaten kritiikoiden antamiin tähtiin.

Vuoksenmaa sanoo jopa tottuneensa murskakritiikkiin, sillä kriitikot eivät yleensä arvosta komediaa, mutta yleisö ajattelee onneksi eri tavalla.

Ex-onnelliset on yksi Vuoksenmaan menestyssarjoista.

Kun Johanna Vuoksenmaa sai Kulttuurirahaston apurahan elokuvan ja romaanin käsikirjoittamiseen, hän alkoi tehdä niitä limittäin. 70 on vain numero -elokuvan talvikuvaukset saatiin purkkiin juuri ennen kuin koronavirus pysäytti tekemiset.

– Nyt on kuvaustauko, joka saattaa koronan takia venyä. Ensi-illan pitäisi olla vuodenvaihteessa, mutta tässä tilanteessa se on vielä kysymysmerkki, Vuoksenmaa kertoo.

Elokuvan pääroolin näyttelee Hannele Lauri, joka näyttää roolissaan häkellyttävän laajan ammattitaitonsa. Elokuva kertoo 69-vuotiaan iskelmäkuningattaren ikäkriisistä.

Vuoksenmaa teki elokuvan käsikirjoituksen ennen kuin Teräsleidit-elokuva oli ensi-illassa. On siis sattumaa, että lyhyessä ajassa tulee valkokankaalle kaksi ikääntymiseen liittyvää elokuvaa. Mutta ei se ole huono sattuma.

– Kyllä nämä kiinnostavat. Kun olin katsomassa Teräsleidit, katsomossa oli kaiken ikäisiä, Vuoksenmaa kertoo havainnostaan.

Kun Johanna Vuoksenmaa kirjoitti samaan aikaan seitsemänkymppisestä naisesta ja romaaninsa 12-vuotiaasta tytöstä, hän tajusi, että aika samanlaisena ihminen pysyy.

– Tieto voi lisääntyä, mutta tunteiden puolella ei ole kehitystä, Vuoksenmaa naurahtaa.

”

Johanna Vuoksenmaa syntyi Hämeenlinnassa 1965. Hämeenlinnaan hän sijoitti myös esikoisromaaninsa Pimeät tunnit, jonka päähenkilöksi nousee 12-vuotias Pauliina. Kirja on myös kuvaus perhe-elämästä, läheisyyden kaipuusta ja kipeistä muutoksista.

On vuosi 1977 ja Hämeenlinnaa koettelee ajoittainen pimeys, kun sähkölakon seurauksena kahta vyöhykettä pimennetään vuorotellen. Näin oikeasti tapahtuikin, mutta muuten kirja on fiktiota.

Toki kirjassa on ainakin tunnetasolla paljon sellaista, mitä kirjailija on itsekin kokenut.

– Ajattelen niin, että omat kokemukset ovat kuin uudenvuoden tinakenkiä, jotka ottavat uuden muodon, kun niitä sulattaa.

Johanna Vuoksenmaan huumori näkyy romaanissakin, vaikka kyse ei ole mistään kepeästä tarinasta. Erityisen koskettavaa kirjassa on 12-vuotiaan tytön haparointi kohti aikuisuutta.

– Itselläni oli siinä iässä dominoivana pelko-osasto, kuoleman ajatteleminen: jos joutuu taivaaseen, sieltä ei sitten ole poispääsyä. Mutta oli sitä sosiaalista suhinaakin, Vuoksenmaa muistaa.

Pauliinan seksuaalisuuteen herääminenkin on juuri niin haparoivaa kuin se yleensä on.

– Seksuaalisuus on meissä jo hyvin nuorena. On surullista, jos niiden tunteiden olemassaolo joudutaan kieltämään, Vuoksenmaa miettii.

Yksi haaste Vuoksenmaalle itselleen oli nuorena pituus. Hän sattui venähtämään 183-senttiseksi. Kukaan ei sanonut häntä pieneksi ja söpöksi.

– Mutta riskiksi kutsuttiin, se tuntui hirveältä, vaikka ihmiset ehkä tarkoittivat sillä vain hyvää. Nuorena pituus oli hirveä asia. Kun olin vanhainkodissa töissä, mummot ihmettelivät, miten koskaan löydän miestä. Nykyään pituudesta on vain hyötyä, saa otettua tavaroita korkealtakin hyllyltä.

Vuoksenmaa on tottunut myös auttelemaan ruokakaupassa vanhuksille tavaroita korkeilta paikoilta. Nyt häntä sanotaan näyttävän näköiseksi, mikä on huomattavasti paremmin aikaa kestävä määritelmä kuin pieni ja söpö.

– Ja lentopallossa jokainen sentti on kotiin päin nyt, kun ponnistusvoima vähenee, hän mainitsee.

Uidessakin työasiat pyörivät usein mielessä, kertoo kova Johanna Vuoksenmaa, kova järvifani.

Lentopalloa Vuoksenmaa, 183 cm, pelaa kotikaupungissaan Tampereella ja Helsingissä. Hän on kulkenut jo vuosikausia näiden kahden kaupungin välillä.

– Pitkään työelämäni oli Helsingissä, siviilielämäni Tampereella. Nyt leffan kuvaukset ovat olleet Tampereella. Olen ihan mehuissani, että saan tehdä ohjaajan töitä kotikaupungissani, Vuoksenmaa kuvaa vaihtelevaa arkeaan.

Helsingissä Vuoksenmaa asuu miesystävänsä toimittaja-kirjailija Matti Röngän luona. He ovat olleet yhdessä kahdeksan vuotta, mutta mitään hinkua heillä ei ole siihen, että pitäisi olla yhteinen osoite.

– Tämä on kahden itsenäisen ihmisen vapaaehtoista olemista, Vuoksenmaa kertoo.

Puolisoltaan Vuoksenmaa sai kannustusta kokeilla proosan tekemistä, mutta ituja siitä oli hänen mielessään jo vuosia sitten. Ehkä ensimmäisen kerran silloin, kun hän voitti opiskeluaikana novellikilpailussa toisen palkinnon.

– Luetutin tekstin Matilla ja yhdellä ystävälläni, että kehtaanko lähettää sitä, Vuoksenmaa kertoo.

Kun Uudenmaan lääni oli suljettu koronaviruksen takia, Vuoksenmaa pysytteli Tampereella. Kumppanista erossa oleminen ei ollut hänelle mikään draama, eivät he muutenkaan ole jatkuvasti ripirinnan.

– Viihdyn tosi hyvin itsekseni, mutta rakastan myös ihmisjoukkoja. Olen kai sielultani myös suurperheen äiti, Vuoksenmaa naurahtaa.

Vuoksenmaa ja Rönkä Linnan juhlissa vuonna 2014.

Oikeasti hän on kahden aikuisen pojan äiti. Kun lapset olivat lapsia, ohjaajaäiti oli usein työreissuillaan.

– Jossakin vaiheessa tunsin olevani koko ajan väärässä paikassa. En koe olevani hirveän epäonnistunut, mutta olenhan mä ollut monessa asiassa ihan paska, Vuoksenmaa toteaa.

Pahalta hänestä tuntui, jos kuvauksia sattui olemaan vaikka lapsen ekana koulupäivänä.

– Olisin voinut olla läsnäolevampi äiti. Poikien isällä oli paljon vastuuta. Toisaalta, onhan se hyväkin, että he saivat olla niin paljon isänsä kanssa, Vuoksenmaa kääntää mitalin toisen puolen.

Arkiaskareista Vuoksenmaa ei ole vieraantunut mihinkään boheemiin taiteilijaelämään. Hän on kadehdittavan kätevä monissa asioissa. Mikään ongelma hänelle ei ole vetäistä tapetit seinään tai vaihtaa auton renkaat.

– Normaalilla älyllä varustettu ihminen pystyy tekemään aika paljon. Jos ei saa vaihdettua auton renkaita tai silitettyä, kyse on laiskuudesta tai sukupuolen taakse vetäytymisestä.

– Olen joo aika rationaalinen. Esikoispoikani kutsuu minua halkipoikkipinoon-ihmiseksi.

Johanna Vuoksenmaa on taitava käsistään. Niillä syntyy käsikirjoituksia, mutta näppärästi käy myös tapetointi, renkaidenvaihto tai silitys – ja lempilaji lentopallo.

Sitä Vuoksenmaa ei uskalla alkaa väittää, että hän olisi kumppaniaan Matti Rönkää kätevämpi.

– Sanotaan niin, että meillä on keskusteluita, miten jotkut tehtävät kannattaisi tehdä, Vuoksenmaa naureskelee.

Ehkä ne tosiaan ovat keskusteluita, sillä Vuoksenmaa ei halua riidellä kenenkään kanssa.

– Olen niin konsensushakuinen, että ahdistun, jos ihmiset ovat eri mieltä. Mieluiten pitäisi olla samaa mieltä kuin minä, hän naurahtaa.

Sen Vuoksenmaa on huomannut, että jonkinlainen kaaos ympäröi häntä usein. Hän ei laske itseään erityisen siistiksi ihmiseksi, eikä myöskään kärsivälliseksi.

Tosin romaanin ja elokuvan kirjoittaminen vaatii tiettyä kärsivällisyyttä. Proosan kirjoittaminen oli Johanna Vuoksenmaalle pitkään vain haave, sillä helpointa oli siirtää tulevaisuuteen työ, johon ei liity muita ihmisiä.

Koronavirus määrittelee Vuoksenmaan lähitulevaisuuden aikataulua, sillä elokuvan joukkokohtauksia ei voi kuvata varsinkaan iäkkäämpien näyttelijöiden kanssa, jos on olemassa tartuntariski.

– Korona ei ole muuten vaikuttanut töihini, koska kirjoittamista pystyy tekemään koko ajan. Kauheata on lentopallon katoaminen, se on intohimoni, Vuoksenmaa harmittelee.

On hänellä tosin muitakin intohimoja – kuten järvet. Vuosi sitten julkaistiin Johanna Vuoksenmaan kirja Vesiystävä, jossa hän kertoi uimisestaan eri järvissä. Kirjaan pääsi 101 järveä, mutta hän oli käynyt edellisenä kesänä 120 järvessä.

– Yhteensä järviä on nyt 500, joistakin maistelen jo vuosikertoja, Vuoksenmaa kertoo harrastuksestaan, joka sekin vaatii reissaamista.

Mutta järvessäkin hän saattaa miettiä työasioita, ei tosin kenenkään pakottamana.

– Vain lentopalloa tai tennistä pelatessa en mieti mitään muuta, hän kertoo.