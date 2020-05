Äitienpäivä on tänä vuonna Jukka Pojalle ja Teija-vaimolle hyvin erityinen – takana on 5 vuoden odotus ja sylissä pieni Esko-poika

Teija Stormilla ja Jukka Pojalla on 11-kuukautinen Esko-poika.

Vuosien odotus päättyi, kun Teija Stormi-Rousun ja Jukka Pojan esikoinen Esko vuosi sitten syntyi.

Suosikkiartisti Jukka Pojan puoliso Teija Stormi-Rousu viettää sunnuntaina ensimmäistä äitienpäivää äitinä. Juhlan tuntua lisää, että parin esikoispoika Esko täyttää samana päivänä 11 kuukautta.

– En vieläkään ajattele, että olen äiti, Teija sanoo.

Hänelle äiti on oma äiti, joka asuu käytännössä saman katon alla, joskin omassa asunnossaan.

Jukka Poika arvelee tilanteen muuttuvan ja äiti-sanan merkityksen konkretisoituvan, kun Esko alkaa sanoa Teijaa äidiksi.

Vaikka sana tuntuu vieraalta, äitiys ei.

– Se on mahtavaa, mutta joutuu myös olemaan jännityksessä, pelkää että tapahtuu jotain.

– Olet muutenkin huolehtijatyyppiä. Huolehtiminen on sinulla minuun verrattuna potenssiin kymmenen, Jukka Poika pohtii.

Sama jako on ollut arkea parin elämässä jo vuosia. Teija hoitaa kalenterin ja käytännön asiat. Jukka Poika on perheen taiteilija.

– Minä koen luovaa tuskaa. Sitä ei kukaan muu ymmärrä.

Pari nauraa yhdessä tälle heitolle. Vastakohdat täydentävät toisiaan ja yhteinen huumorintaju hioo parisuhteen särmiä.

Äitiys on asia, jota liian usein pidetään itsestäänselvyytenä. Teijan ja Jukka Pojan tapauksessa lapsi antoi odotuttaa itseään pitkään.

– Lasta odotettiin viisi vuotta, Teija kertoo, ja jatkaa.

– Mutta ei siinä elämä mitenkään pysähtynyt eikä koko ajan ollut keskiössä se, ettei asia etene.

– Totta kai se riepoi välillä, mutta ei asiaa kannata dramatisoida äärettömiin. Oli ja tapahtui myös paljon iloisia asioita, Jukka Poika muistuttaa.

Pari ei halua avata lapsen saantiin liittyviä henkilökohtaisia asioita sen syvemmin.

– Haastavaa oli, Teija tyytyy sanomaan.

Puoliso tuo esiin, että äitiys on tavallaan ollut läsnä Teijan elämässä ennen Eskoakin.

– Teija on saanut aika paljon äitiyskoulutusta, kun mulla on lapsia aikaisemmasta liitosta ja Teijan siskon ensimmäinen lapsi oli tavallaan myös Teijan vauva. Äitiys ei ole Teijalle roolina täysin outo.

– Ja Jukkakin on siskonlapsilleni Jumpe-isi, Teija paljastaa.

Kun Esko vihdoin ilmoitti tulostaan, Teija ei vielä tuntenut helpotusta.

– Sitten alkoi odottaminen. Yhdeksän kuukautta jännitystä.

Sitä lisäsi raskausajan pahoinvointi.

– Ensimmäisinä kuukausina oli aika paljon huonovointisuutta. Kun olimme Kanarialla keikoilla, lähinnä makasin hotellihuoneessa. Jukka toi minulle kaikkea mahdollista, mitä mahdollisesti voisin syödä. Keikat tehtiin, mutta olotila ei ollut paras mahdollinen.

Eskon synnyttyä Teija oli helpottunut, mutta vauva-arki toi omat luonnolliset haasteensa.

– Sitten oli uusi jännä, mites tästä.

Jukka Poika tietää kokemuksesta, että vanhemmuus on elämänikäinen projekti.

– Tietty jännite, joka alkaa siitä, että alkaa lasta yrittämään, muuttuu, kun lapsi syntyy, mutta ei missään vaiheessa täysin lopu. Huolenaiheet vain vaihtuvat. Jos niitä ei ole, niitä keksii.

Onnenhetkiä riittää kuitenkin jokaiselle päivälle.

– Parasta on aamuisin, kun herää siihen, että Esko alkaa jokeltaa. Hänellä on hyvät jutut heti aamusta. Äsken hän heräsi päikkäreiltä ja huusi heti TÄ, TÄ, TÄ.

Esko nostaa toisinaan käden korvalleen sanoessaan ”tä”. Vanhemmat arvelevat, että hän matkii puhelimeen puhumista. Siitä huolimatta, että perheessä on yritetty välttää puhelimen käyttöä Eskon läsnäollessa.

Vauvan tarkalta havainnoinnilta ei mikään pysy piilossa.

Korona vei artisteilta keikat. Jukka Poika kuvaa tilannetta sanalla isku. Hyviä puoliakin löytyy.

– Perheaika on ollut tapissaan. Eskon takia ajoitus on meillä siinä mielessä hyvä. Arki on taukoamatonta vauvahöpinöintiä.

– Arki pyörii aika paljon Eskon aikataulujen mukaan. Töille jää aikaa päikkäreiden aikana ja mummi on meillä auttamassa, Teija jatkaa.

Korona-aikana pitänee huomauttaa, että mummi on samassa pihapiirissä asuva Teijan äiti. Pihapiiri on maalaismaisemassa Turun Kakskerrassa. Haastattelukin tehdään pihalla turvavälit muistaen.

– Nyt on aikaa tehdä asioita kotona kaikessa rauhassa, mutta meillä on päivät muutenkin jakautuneet niin, että on kotipäiviä ja keikkapäiviä. Nyt on vain kotipäiviä, Jukka Poika toteaa.

Pariskunta keikkailee yhdessä. Teija toimii Jukka Pojan keikoilla DJ:nä. Yhdessä ollaan, ei aamusta iltaan, vaan ympäri vuorokauden. Korona-arki ei siinä mielessä poikkea normiarjesta.

Molemmat vakuuttavat, että toisen naama ei kyllästytä.

– Meillä on kaikki tässä, mitä haluamme. On siinä riskinsä, että laittaa elämät täysin yhteen. Mutta ainakin toistaiseksi se on ollut toimiva ratkaisu.

– Ehkä se johtuu siitä, että olemme niin erilaisia. Jukka on rauhallinen. Kun minä räjähtelen, hän hillitsee.

– On minullakin omat kriisini, enemmän päänsisäiset. Kun Teijalla on kriisi, olen, että no niin, nyt minua tarvitaan.

Jukka Poika myöntää, että 11-kuukautinen vie toisinaan mehut. Kun on pitkin päivää touhunnut lapsen kanssa, illalla uni maittaa keikkailun myötä valvomiseen tottuneelle jo puoli yhdeksän uutisten aikaan.

Siihen saattaa vaikuttaa sekin, että Esko pitää vanhempiaan öisin hereillä. Vauvalla on nälkä suhteellisen tiuhaan.

Teija paljastaa, että isän ja pojan hupia on yhteinen ryömimisleikki.

– Pitäähän sitä treenauttaa kaveria ja näyttää mallia miten ryömitään.

Kenties Esko ottaa oppia myös perheen korona-ajan ajanvietteestä, punnertamisesta.

Pariskunta määrää toisilleen punnerruksia milloin mistäkin syystä. Siitä, että unohtaa viedä vaipan roskiin tai kahvikuppi jää pöydälle, joskus pelkästä toisen toimettomuudesta.

– Päätettiin kääntää asiat positiiviseksi. Mitä enemmän unohtelen sitä kovemmassa kunnossa olen. Olen kohta kovassa tikissä. Tulee satakunta punnerrusta päivässä, Jukka Poika laskeskelee.

Pitäisikö lisätä varoitus: älkää kokeilko tätä kotona. Ainakin kannattaa pohtia, kestääkö keskinäinen huumori, kun kumpikin vuorollaan komentaa: punnerra!

Kakskerrassa sääntö on ehdoton.

– Kun toinen käskee, on pakko punnertaa.

Perjantaina ilmestyi Jukka Pojan uusi single Haituvat ja siitä tehty video. Biisillä on yhteys äitienpäivään, vaikkei varsinaisesti sisältönsä puolesta. Biisillä fiittaa Janna, joka Teijan tavoin viettää sunnuntaina ensimmäistä äitienpäivää äitinä.

– Teija on pitänyt Jannaan yhteyttä vauva-asioiden tiimoilta ja ehdotti, että pidetään biisintekosessio.

Sessio järjestettiin Kakskerran kotistudiolla, rennolla otteella.

– Tuntia ennen kuin Janna tuli, mulla ei ollut mitään valmiina. Tietokoneella oli yksi projekti, jonka nimeksi olin laittanut Haituvat. Ajattelin, että aloitetaan vaikka siitä.

– Ei mennyt kuin kolme tuntia, niin biisi oli tehty demoksi. Pari kertaa käytiin siinä välissä vauvabreikilläkin. Olin, että oho, näinkin voi tapahtua. Samana iltana tuli levy-yhtiöltä peukku. Onnellinen tarina.

Kuten äitiyskin.

Äitienpäivää Teija ja Jukka Poika ovat aiemmin juhlineet omien äitiensä kanssa. Tänä vuonna Jukan äiti voi koronan takia osallistua juhlintaan ainoastaan videopuhelun välityksellä.

Parin keskinäiselle äitienpäivän vietolle ei vielä ole perinteitä. Niiden luominen alkaa sunnuntaista.

– Minulle on langennut järjestelyvastuu ja olen ottanut sen vakavasti. Tulee kestit, Jukka Poika vihjaa, muttei paljasta enempää.

Kenties klassisesti kakkua ja kahvia aamulla vuoteeseen?

– Sitä toivon, Teija vinkkaa.

– Katsotaan sitten, puoliso hymyilee.