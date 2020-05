Mari Rantasila, 57, avautuu Avussa eroottisen kesähittinsä epämiellyttävistä seurauksista: ”Joku työnsi keikalla kameraa hameen alle”

Näyttelijä ja laulaja Mari Rantasila muistelee 30 vuoden takaisen kesähittinsä aiheuttaneen ikäviä tilanteita.

Näyttelijä ja laulaja Mari Rantasila, 57, on tehnyt pitkän uran viihdemaailmassa. Useista tv-sarjoistakin tuttu Rantasila teki läpimurtonsa laulajana kolme vuosikymmentä sitten kesähitillään Auringossa.

Nyt Rantasila muistelee Apu-lehden tuoreessa haastattelussa kappaleen aiheuttamaa kohua. Kesähitti herätti heti julkaisun jälkeen runsaasti keskustelua seksuaalisella avoimuudellaan.

– Kun ammattini alkuaikoina Auringossa-biisistä tuli kohu, heräsin siihen, että se, mikä oli minulle okei, ei olekaan sitä kaikille muille, Rantasila sanoo Avulle.

Hän myöntää nyt, että kepeäksi tarkoitettu kesäkappale johti aikanaan epämiellyttäviin tilanteisiin.

– Joku työnsi keikalla kameraa hameen alle ja joku kuvitteli, että pääsylipun hinnalla saa muutakin kuin kuunnella laulua. Nykyään asiat ovat onneksi menneet eteenpäin, Rantasila sanoo Apu-lehdessä.

Auringossa-albumi julkaistiin vuonna 1989 ja se oli Rantasilan toinen studioalbumi.

– Maasta nousee jotain jalkoja pitkin lanteille. Ottaa hameeni pois ja pikkuhousutkin pois. Avaa pienet reidet vie pientä sormea ylös ja alas. Auringossa, kappaleen sanoitukset kuuluvat.

Rantasila keikalla vuonna 1999.

Rantasila on opetellut nyt uutta elämänvaihetta, sillä hän erosi puolisostaan Teijo Elorannasta vuoden 2017 loppupuolella.

Rantasila avautui elämästään sinkkuna Me Naiset -lehden haastattelussa viime kuussa. Näyttelijä on huomannut, että hänen on usein helpompi olla nuorten miesten seurassa kuin oman sukupolvensa miesten.

– Nuorten miesten kanssa on usein helpompi olla. Heidän kanssaan ei ole kisailua vallasta, vaan he pystyvät suhtautumaan naiseen tasa-arvoisena, Rantasila kommentoi Me Naisille.

Rantasila ihmettelee, miten vieläkin vanhemman naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteeseen suhtaudutaan kummastellen.

Hän totesi lehdelle, että nuorempien miesten kanssa seksisuhde on avoimempi ja suorempi. Rantasila painotti, ettei seksuaalisuus tai halut katoa mihinkään, vaikka 50 vuoden rajapyykki tulee täyteen.

– Ajatus siitä, ettei plus 50-vuotias ole seksuaalisesti haluttava tai haluava, on ihan paskaa, hän huomautti.

Mari Rantasila vuonna 2018.

Rantasila on musiikkiuransa lisäksi näytellyt monissa kotimaisissa sarjoissa, muun muassa Kotkatu-, Raid- ja Downshiftaajat -sarjoissa.

Hän on myös ohjannut muun muassa kolme Risto Räppääjä -elokuvaa: Risto Räppääjä (2008) ja sen jatko-osat Risto Räppääjä ja polkupyörävaras (2010) sekä Risto Räppääjä ja viileä Venla (2012).