Anni Hautala ja hovimuusikko Ilkka ensimmäisissä yhteiskuvissa – ihailevat pyöristynyttä vauvavatsaa

Suomipopin juontaja Anni Hautala ja hovimuusikko Ilkka julkaisivat ensimmäiset yhteiskuvansa.

Radio Suomipopin juontaja Anni Hautala, 38, ja lähetyksien vieraileva tähti hovimuusikko Ilkka, eli Ilkka Ihamäki 34, saavat lapsen. Pari kertoi asiasta perjantaiaamuna suorassa radiolähetyksessä. Yllätys oli melkoinen, sillä pari on salannut suhteensa ja raskauden näihin päiviin asti.

Uutisen jälkeen pari julkaisi ensimmäiset yhteiskuvansa molempien Instagram-tileillä. Kauniissa yhteiskuvissa onnellinen kaksikko hymyilee leveästi auringonpaisteessa.

Kuvista näkee, että Hautalan raskausvatsa on pyöristynyt jo melkoisesti. Hautala kertoi suorassa lähetyksessä lasketun ajan olevan syksyllä.

Ihamäki kertoo kuvien yhteydessä, että yhteinen lapsi on odotettu ja tervetullut asia.

– Iloisia uutisia! Ajattelin poikkeuksellisesti kertoa yksityisasioistani täällä, varsinkin kun tää juttu koskettaa myös Aamulypsyn tekemistä. Ja äitienpäiväkin lähestyy! Ihanmäki kertoo.

– Jos kaikki menee niin kuin me toivotaan, Anni jää syksyllä äitiyslomalle ja meille syntyy odotettu ja oikein tervetullut pieni ihminen. Eli musta tulee faija! Fiilis on mahtava, elämä on ihmeellistä! PS. Huolestuneille kuulijoille tiedoksi, Aamulypsy jatkuu tietysti myös Annin äitiysloman aikana, Ihamäki kirjoittaa onnellisena.

Lukuisa joukko faneja, kollegoita ja julkisuudesta tuttuja henkilöitä onnitteli ilouutisen johdosta.

– Oujeee! Ihanaa ihanaa onnea! Täällä oikein lystikäs ja reipas lapsenvahti, Suomipopin juontaja Tinni Wikström nauroi.

– Ihanaa! Niin paljon onnea, fanit toivottivat.

Hautalalla on ennestään yksi lapsi, aiemmasta suhteestaan vuonna 2009 syntynyt poika.

Voit selata Hautalan julkaisemia yhteiskuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Pari ei ole aiemmin kommentoinut suhdehuhuja.

– Anni ja mä, kelatkaapas sitä, Ilkka nauroi suorassa lähetyksessä kerrottuaan vauvauutisen.

– Tää on positiivinen ja ihana asia, Jaajo Linnonmaa hehkutti.

– Totuushan on se, että te ootte jo pidemmän aikaa pitäneet yhtä. Ei se meille yllätys ollut, Linnonmaa myönsi.

Aamulypsyn juontajat Jaajo Linnonmaa, Anni Hautala ja Tuukka Ritokoski.

Hän vakuutti, ettei hän aio jättäytyä Aamulypsystä pois, vaan on tulossa takaisin vielä elämänmuutoksen jälkeenkin.

– Jään äitiyslomalle syksyllä ja muut jatkaa normaalisti. Olen ehdottomasti tulossa takaisin, Hautala vakuutti.

Aamulypsyä juontavat tällä hetkellä Jaajo Linnonmaa, Anni Hautalaja Tuukka Ritokoski. Hovimuusikko Ilkka on lähetyksien vieraileva tähti.