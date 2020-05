Näin laittomasta pornotaiteilijasta tuli koko kansan suosikki – Tom of Finlandin piirtäjä Touko Laaksonen eli salattua kaksoiselämää kuolemaansa asti

Touko Laaksonen eli Tom of Finland on yksi maamme kansainvälisesti tunnetuimmista taiteilijoista.

Sata vuotta sitten syntyneen Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin työt olivat pitkään laittomia. Homoeroottisista piirroksista tuli suuren yleisön rakastamia vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Päivälleen sata vuotta sitten kaarinalaiseen perheeseen syntyi poika, joka sai nimekseen Touko Valio Laaksonen. Kukaan tuskin silloin arvasi, että tuosta pojasta tulisi Suomen tunnetuimpiin lukeutuva tähti ja koko maailman homokulttuuriin merkittävästi vaikuttanut taiteilija.

Eikä sitä tiennyt edes hänen perheensä, sillä vartuttuaan Laaksonen salasi homoseksuaalisen suuntautumisensa ja mainetta niittäneet piirroksensa kaikilta lukuun ottamatta Kaija-siskoaan.

Siihen oli syynsä. Homoseksuaalisuus oli Suomessa vakava rikos aina vuoteen 1971 asti. Asiasta ei selvinnyt todellakaan pelkillä sakoilla, vaan vielä 50 vuotta sitten homoseksuaalisuudesta langetettiin tuomioksi ehdollista tai ehdotonta vankeutta.

Vankeusrangaistuksen uhan lisäksi homoseksuaalisuus listattiin vielä 40 vuotta sitten psykiatriseksi sairaudeksi. Vaikka tautiluokitus ja rikoslaki lopulta poistettiin, päätti Laaksonen ymmärrettävistä syistä vaieta.

Touko Laaksonen sai Suomen sarjakuvaseuran tunnustuspalkinnon Puupäähatun 1990. Tilaisuudessa esiteltiin Tom of Finlandin töitä pitkän uran varrelta.

Laaksonen vietti koko aikuisikänsä päällepäin hyvin tavallista elämää. Hän käytti piirtämisen lahjaansa työssään mainostoimistossa. Iltaisin ja öisin hän kuitenkin antoi kynän liukua paperilla vapaasti, ja piirsi seksikkäisiin univormuihin pukeutuneita maskuliinisia miehiä.

Elettiin 1950-luvun puoliväliä, joten ainoa mihin Laaksonen rohkeni piirroksiaan lähettää, oli rapakon taakse yhdysvaltalaiseen Physique Pictorial -lehteen. Kuvat julkaistiin, ja niiden yhteydessä luki ensimmäistä kertaa nimimerkki Tom of Finland. Tulevina vuosina Laaksonen jatkoi eroottisten kuvien piirtämistä, mutta yhä edelleen kuvat päätyivät lähinnä vain yksityisten keräilijöiden kokoelmiin.

Tom of Finlandin piirroksissa esiintyi usein tukkijätkiä ja univormuja. Kuva Turun-näyttelystä 2011.

Vuonna 1973 aika oli kypsä, ainakin Saksassa, jossa homoseksuaalisuus oli laillistettu jo muutamia vuosia aiemmin. Laaksosen ensimmäinen näyttely pidettiin hampurilaisessa pornokaupassa. Vuodet vierivät eteenpäin, ja Helsingin keskustassa asunut Laaksonen loi kansainvälistä uraansa salanimen turvin. 70-luvun lopussa Laaksonen ja yhdysvaltainen Durk Dehner perustivat Tom of Finland Companyn. Tänä päivänä Dehner on Tom of Finland säätiön puheenjohtaja.

Maailmalla mainetta niittänyttä Laaksosta ei noteerattu Suomen maaperällä. Laaksosen teokset löysivät Suomessa tiensä kaapista gallerioihin vasta vuonna 1990, jolloin Suomen ensimmäinen Tom of Finland -näyttely laitettiin pystyyn Muu-galleriaan Helsinkiin.

Tom of Finland -elokuvassa pureudutaan Touko Laaksosen elämään.

Seuraavan vuoden marraskuussa Laaksonen kuoli keuhkoahtaumatautiin 71-vuotiaana. Samalla vaiettu totuus alkoi paljastua: Laaksonen oli sinnikkäästi kaikessa hiljaisuudessa saanut kulttimaineen varsinkin Yhdysvaltojen homopiireissä ja hänestä oli tullut yksi maamme kansainvälisesti tunnetuimmista taiteilijoista.

Laaksosen taide alkoi pikkuhiljaa olla tunnustettua Suomessakin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi heinäkuussa 1997 Touko Laaksosen piirrosten niittäneen mainetta Santa Monicassa.

– Kriitikko David Pagelin mukaan Tom of Finlandin työt saavat homoseksuaalisuuden näyttämään yhtä amerikkalaiselta kuin omenapiirakka, Helsingin Sanomat julisti pientä ylpeyttä äänessään.

Touko Laaksonen vuonna 1978.

Piti odottaa aina vuosituhannen toiselle puolelle asti, ennen kuin suomalaiset olivat valmiita ottamaan Tom of Finlandin todella omakseen. Vuonna 2006 Helsingin kaupungin Taidemuseo päätti järjestää mittavan Tom of Finland -näyttelyn. Se oli menestys, ja sen jälkeen kauppoihin ilmestyi Tom of Finland -aiheisia kirjoja ja teoksia kuin sieniä sateella.

Tahti kiihtyi entisestään 2010-luvulle tultaessa. Voisi sanoa, että Laaksosen elämäntyöstä tuli valtavirtaa viimeistään 2014, kun kaikkien suomalaisten tuntema Finlayson julkisti Tom of Finland -teemaisen mallistonsa. Nahkavaatteissa pullistelevat univormumiehet ja tukkijätkät koristivat yhtäkkiä monen suomalaisen lakanoita, keittiöpyyhkeitä, kangaskasseja ja patalappuja.

Finlayson julkaisi Tom of Finland -teemaisen mallistonsa 2014.

Samana vuonna Suomen posti julkaisi Tom of Finland -postimerkkinsä. Postimerkeistä tuli koko postilaitoksen historian suosituimpia merkkejä. Ja valtaisaa huomiotakin ne saivat: useat lehdet Timea ja The Guardiania myöden uutisoivat niistä maailmalla. Merkkejä tilattiin lopulta peräti 178 maahan.

Vuonna 2016 Helsingin Taidehalli järjesti näyttelyn The Pleasure of Play, josta tuli tähän mennessä laajin Laaksosen tuotantoa esitellyt näyttely. Seuraavana vuonna ensi-iltansa sai Turun kaupunginteatterin musikaali ja Dome Karukosken ohjaama elämäkertaelokuva. Eikä pidä unohtaa Tom of Finland -nettikasinoa tai seksivälinemallistoa Tom of Finland Pleasure Tools, josta löytyy tuotteita dildoista liukuvoiteisiin.

Laajasti kansainvälistä kiinnostusta keränneet Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen postimerkkiarkit tulivat myyntiin 2014.

Niin Tom of Finlandista oli tullut Suomessa valtavan suosittu brändi ja Laaksosesta suomalaisten tunnustama arvostettu taiteilija – yli 20 vuotta kuolemansa jälkeen. Tällainen suosio Suomen maaperällä oli täysin utopistinen ajatus vielä Laaksosen elinaikana. Tutkija ja Tom of Finland: Ennennäkemätöntä – Unforeseen -kirjan (2006) kirjoittaja Kati Mustola muistuttaa, että Laaksonen piti eläessään kynttiläänsä vakan alla pakon edessä.

– Hän eli täydellistä kaksoiselämää. Talvella hän nautti elämästä Yhdysvalloissa, jossa hän oli juhlittu taiteilija. Totuus pornotaiteesta ja homoseksuaalisuudesta paljastui kuoleman jälkeen, ja se oli hänen sisaruksilleen suuri järkytys, Mustola kertoo.

Homoikoni Tom of Finland eli Touko Laaksonen sai omat postimerkit 2014.

Laaksosen työt saivat Suomessa jonkin verran arvostusta jo hänen viimeisinä elinvuosinaan. Sarjakuvapiirtäjänäkin ansioituneelle Laaksoselle myönnettiin esimerkiksi Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinto vuonna 1990. Tällöin suuri yleisö ei ollut kuitenkaan vielä kiinnostunut homoeroottisista kuvista.

– Homomiehet olivat toki arvostaneet Tom of Finlandia jo 80-luvulla. Lopulta tieto ja arvostus alkoivat tihkua muillekin, mutta Suomi tuli tässä asiassa todella jälkijunassa, Mustola sanoo.

Suosion räjähtämistä edelsi muun muassa Helsingin Pride-kulkueen muuttuminen muutamien tuhansien osallistujien tapahtumasta suuren yleisön paraatiksi. Vielä vuonna 2013 osallistujia oli noin reilu 8 000 henkeä, kun seuraavana vuonna kulkueessa käveli jo 20 000 henkeä. Samoihin aikoihin eduskunta väänsi kansalaisaloitteen mukaisesta tasa-arvoisesta avioliittolaista.

– Onhan tässä viimeiset 30 vuotta väännetty erilaisten oikeuksien puolesta, ja on tapahtunut paljon asioita, jotka ovat tuoneet seksuaalivähemmistöjä laajempaan tietoisuuteen, Mustola kuvailee.

Tom of Finland -elokuvassa Touko Laaksosta näyttelee Pekka Strang (keskellä). Vasemmalla Laaksosen elämänkumppani Veli Mäkinen (Lauri Tilkanen) ja oikealla sisko Kaija Laaksonen (Jessica Grabowsky).

Mustosen mielestä on upea asia, että Laaksosen työt löysivät lopulta arvostusta taiteilijan kotimaassakin.

– Se kertoo suomalaisten ja suomalaisen kulttuurin avautumisesta. Tunkkainen homofobia ei enää ole valtavirtaa, niin kuin se vuosikymmeniä sitten oli. On tietysti hieman sääli, ettei Touko Laaksonen ole itse tätä enää näkemässä.

Laaksosen elämäntyötä juhlitaan edelleen. Maaliskuussa Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti Tom of Finlandista laajan artikkelin, jossa muistutettiin, että Laaksonen oli aikansa edelläkävijä ja pioneeri, jonka taiteesta ovat inspiroituneet sellaiset suuruudet kuten laulaja Freddie Mercury, valokuvaaja Robert Mapplethorpe ja muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultier.

Tom of Finlandin piirroksia on ollut 2000-luvulla esillä useissa näyttelyissä. Kuva Turusta vuodelta 2011.

Ennen kaikkea Laaksonen halusi kuitenkin levittää suvaitsevaisuuden viestiä – vaikka hänen elinaikanaan se ei ollut samalla tavalla mahdollista. Joskus häneltä kysyttiin haastattelussa, että eikö häntä nolota piirtää jatkuvasti seksipuuhissa pyöriviä miehiä.

– Teen kovasti töitä sen eteen, että miehet joita piirrän, ovat ylpeitä miehiä harrastamassa iloista seksiä, Laaksonen vastasi.

Ja nyt tämän ilosanoman ymmärtävät vihdoin muutkin.

Lähteet: IS Arkisto, Tom of Finland Foundation