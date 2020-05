Sampo Kaulanen paljasti MTV:llä mihin käyttää Business Finlandin 100 000 euron koronatuen – ”Tulee veronmaksajille takaisin moninverroin”

Jounin kauppaa luotsaavat Sampo ja Minttu Kaulanen vierailivat torstai-iltana MTV3-kanavan Vappu ja Marja Live -ohjelmassa.

Sampo ja Minttu Kaulasen saapuminen Vappu ja Marja Liven suoraan lähetykseen sai räväkän alun, kun Sampo läväytti vaimoaan takapuolelle.

– Hyvä hanuri, jolle läpsiä, Sampo kertoi Vappu Pimiälle ja Marja Hintikalle.

Pimiä ja Hintikka nostivat ohjelmassa esille, että Kaulaset ovat todellisia tosi-tv-konkareita, sillä pari tapasi myös aikoinaan Diili-tosi-tv-sarjan kuvauksissa.

Sampo Kaulanen totesi, että tv-ohjelmat ovat auttaneet tuomaan esille Jounin kauppaa, jonka varalle Kaulasella on ollut suuria suunnitelmia.

– En tiedä kiehtooko siinä tosi-tv:ssä mikään. Olen aina sanonut, että kun otti aikanaan 14 milliä velkaa niin se motivoi tuoda itseään esille, hän naurahti.

Vappu Pimiä tiedusteli Kaulaselta miten hän tällä hetkellä voi. Sampo Kaulanen kertoi 2018, että hänellä on todettu ADHD. Kaulanen totesi Vappu ja Marja Livessä, että hänellä on välillä parempia ja välillä huonompia päiviä.

– Mielenterveys voi vieläkin laidasta laitaan. Mulla diagnosoitiin ADHD ja se puskee välillä päälle. Kun ottaa viinaa, niin alkaa heti säkenöimään, kun oon niin impulssiherkkä, Kaulanen sanoi.

Vappu Pimiä ihmetteli, miksi Kaulanen ei ole laittanut korkkia kokonaan kiinni.

– En ole halunnut. Olen impulssiherkkä hörhö jolla lähtee helposti lapasesta, Kaulanen vastasi.

Huhtikuussa uutisoitiin laajasti Business Finlandin jakamista tukirahoista, joita myönnettiin yritysten toiminnan kehittämiseen koronakriisin aikana ja sen jälkeen.

Jounin kauppa on yksi niistä yrityksistä, joka sai 100 000 euron koronatuen.

Pimiä ja Hintikka kysyivät Kaulaselta suoraan, mihin hän aikoo koronatuen käyttää.

– Meillä on hyvät suunnitelmat asiakaspalvelun parantamiseen, Kaulanen vastasi.

Koronakriisi sai Kaulasen miettimään, millaisin tavoin toimintaa voisi kehittää.

Hän kertoi kehittelevänsä ideaa, jonka tarkoituksena on palvella asiakkaita Ylläksellä klo 21 jälkeen, kun kaupat ovat menneet jo kiinni.

– Ylläksellä on ollut haasteena, kun kaupat menee yhdeksältä kiinni ja ulkomaalaisia asiakkaita tulee läpi yön. Miten saadaan saavutettua asiakkaat jo tilausvaiheessa, kun he matkan varaa, ja miten heillä on eväät jääkaapissa, kun he saapuvat. Se ei ole pelkästään ulkomaalaisia vaan suomalaisia asiakkaita varten, Kaulanen sanoi.

Hän korosti, ettei koronatuki kilahda hänen kukkaroonsa, vaan sen avulla luodaan työpaikkoja.

– Ei se ole meidän ”vappurahaa”, vaan se käytetään asiantuntijoihin ja muihin. Ei niitä pysty edes kalustehankintoihin käyttämään. Ollaan tilattu kaks autoa ja savustinkone Saksasta. On poltettu jo toistasataa tonnia rahaa ja ihan omasta pussista.

– Rahat käytetään kehittämiseen ja se tulee moninverroin takaisin sitten veronmaksajille ihan työllistämisen muodossa.

Vappu ja Marja Live MTV3-kanavalla torstaisin klo 21.