Veronica Verho sai tuntemattomalta seuraajalta käsittämättömän alatyylisen viestin – sisältö sai sometähden menettämään malttinsa täysin

Veronica Verho jakoi Instagramin tarinat-osiossaan kuvakaappauksen asiattomasta keskustelusta, jonka joutui käymään erään seuraajansa kanssa.

Radiojuontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetuksi tullut Veronica Verho, 24, kertoi keskiviikkona Instagram-tilillään viestistä, jonka alaikäinen poika oli lähettänyt hänelle taannoin Tik Tokissa. Viestissään poika oli nimittänyt Veronicaa laudaksi.

Tänään torstaina Veronica puolestaan jakoi Instagramin tarinat-osiossaan kuvakaappauksia keskustelusta, jonka oli käynyt erään seuraajansa kanssa. Kyseinen keskustelu oli käyty radiojuontajan edellisen päivityksen jälkeen – sen, jossa Veronica kertoi erään pojan kutsuneen häntä laudaksi.

– Sä oot kyllä ihan v*tun lauta. En ikinä n*ssisi sua. Eihän tommosta lautaa voi naiseksi kutsua, kuului Veronican vastaanottama viesti.

– Siis ymmärrätkö sä yhtään, ettet voi puhua ihmiselle noin? Veronica täräytti vastineeksi.

Veronica ei jäänyt sanattomaksi törkeiden kommenttien edessä.

Keskustelu ei kuitenkaan loppunut tähän, vaan Veronica sai osakseen yhä asiattomampia viestejä. Viestien lähettäjä muun muassa haukkui Veronican vartaloa varsin roisein sanakääntein. Radiojuontaja ei kuitenkaan jäänyt sanattomaksi.

– No ihan ensimmäiseksi kaikki tämä mitä sanot on hyvin loukkaavaa. Miksi haluat siis loukata ihmisiä tai ylipäätään tässä tilanteessa mua? Veronica ihmetteli.

– Emmä sua haluu loukata. Mä vaan annoin tämmöstä rakentavaa kritiikkiä sulle ja sit kans halusin tuoda ilmi sen faktan ettei kukaan mies halua p*nna naista joka on täys lauta. Sehän ois vähän kuin n*ssis teinipoikaa kun niin muodoton. Hyi v*ttu, kuului puolestaan viestin lähettäjän vastaus.

– No sä loukkasit mua. Ja tiedätkö, minä en todellakaan haluaisi sinun panevan minua tai koskevan yhtään millään tavalla, joten ei hätää, sinun ei tarvitse siihen edes kännissä ruveta. Minun vartaloni ei ole sinun asiasi tai murheesi millään tapaa. Mukavaa päivää, Veronica päätti keskustelun.

Veronica kertoi aiemmin ottaneensa yhteyttä erään asiattoman viestin lähettäneen pojan äitiin.

Negatiiviset ja törkeät kommentit ovat monille julkisuudesta tutuille henkilöille arkipäivää. Muun muassa vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi on avautunut aiheesta sosiaalisessa mediassa useaan otteeseen. Viimeksi Sieppi otti negatiivisiin kommentteihin kantaa tammikuussa.

– Pieni muistutus: täällä ei tarvitse seurata sellaista henkilöä, joka aiheuttaa sussa jostain syystä negatiivisia fiiliksiä. Paina mieluummin sitä unfollaa-nappia ja käytä aikasi johonkin muuhun kuin törkyviesteihin, Sieppi kirjoitti Instagram-tilillään tuolloin.

– Ihan sellaisia perusasioita on myös hyvä ottaa huomioon täällä somessa: niiden kuvien takana on ihan oikea ihminen. Ollaan kivoja toisillemme, täälläkin – ei mulla muuta tänään, hän muistutti.

Veronica Verho on avautunut aiemminkin saamastaan törkypalautteesta.

Myös Veronica on puhunut aiemmin saamistaan törkeistä kommenteista. Maaliskuussa Veronica purskahti itkuun Youtube-videollaan kertoessaan, miltä negatiiviset kommentit hänestä toisinaan tuntuvat.

– Tänään on ollut sellainen ihmeellinen päivä. En tiedä miksi just tänään, mutta muutama ihminen on laittanut mulle sellaisia anonyymeja viestejä Instagramissa. Kuinka mä oon epäonnistunut mun elämässä ja urassa tai kuinka mä oon oikeesti huono, mutta mä en vaa ymmärrä sitä tai kuinka mä oon epäonnistunut ihmissuhteissa, Verho tilitti tuolloin.

– Vaikka mä tiedän ettei sillä oo mitään merkitystä eikä mun kannata sellaista kuunnellakaan. Siksi mä teinkin sellaisen uudenvuodenlupauksen, etten lue sellaisia alustoja, missä mulla ei ole sananvaltaa tai en voi puolustaa itseäni, hän jatkoi.