Maailmankuulu näyttelijätähti jakoi yllättäen Twitterissä videon Ismo Leikolasta – hehkuttaa suomalaiskoomikkoa

Ismo Leikolan huumori puree Hollywood-tähtiinkin. Nyt suomalaiskoomikkoa hehkuttaa Bette Midler.

Koomikko Ismo Leikola on asunut ja keikkaillut jo pidemmän aikaa Yhdysvalloissa. Suomalaiskoomikon vitsit ovat hurmanneet amerikkalaisia muun muassa Conan O’Brienin talk show'ssa, jossa hän laski leikkiä englannin kielen erikoisuuksista.

Videoita Leikolan esiintymisestä on katsottu netissä miljoonia kertoja, ja erityisesti hänen ass- ja shit-sanoja käsittelevät heittonsa ovat olleet suosittuja. Leikola hyödyntää vitseissään ulkomaalaisuuttaan ja sitä, millaista on tulla muualta maailmasta Amerikkaan ja opetella sen yhteiskunnan tapoja ja sääntöjä.

Leikolan vitsit ovat ihastuttaneet myös Hollywood-tähtiä ja huhtikuussa uutisoitiin, kuinka Jake Gyllenhaal ja Jamie Lee Curtis jakoivat somessa pätkän Leikolan esiintymisestä.

Nyt Ismo-fanien joukkoon on liittynyt komedienne Bette Midler. Midler julkaisi keskiviikkona Twitterissään videon Leikolan vitsistä, jossa hän pohtii sanan ”shit” monia eri merkityksiä.

– Hulvaton... Vaikka kielenkäyttö ei ole ronskia, niin varokaa äänenvoimakkuutta, jos lähistöllä on lapsia, Midler kirjoittaa Twitterissä.

Midlerin Twitter-julkaisun kommenteissa kysellään, kuka hulvaton koomikko on ja mistä maasta hän on kotoisin. Suomalaisfanit ovat rientäneet kertomaan, että kyseessä on suomalaisen Ismo Leikolan video.

Myös Leikola itse on kiittänyt Midleriä Twitterissä kehuista.

– Minähän se, kiitos jakamisesta Bette Midler, Leikola kirjoittaa.

Leikolan vitsi on nähtävillä myös koomikon YouTubessa:

Bette Midler on amerikkalainen, näyttelijä, laulaja ja komedienne, joka tunnetaan muun muassa elokuvista Hylättyjen vaimojen kerho, Hokkus Pokkus ja The Rose, josta Midler oli ehdolla naispääosan Oscar-palkinnon saajaksi. Hänet on palkittu myös lukuisilla Grammy-palkinnoilla musiikistaan.

Bette Midlerillä on Twitterissä 1,9 miljoonaa seuraajaa.

Leikola kertoi IS:lle kesällä 2018, että O’Brienin ohjelmalla oli selkeä vaikutus hänen uraansa ja sen jälkeen hänelle tarjottiin huomattavasti enemmän keikkoja.

– Conan-esiintymistä jaettiin niin paljon Facebookissa, että minua jopa pysäytellään välillä kadulla, että hei, oletkos sinä se ”ass guy”, Leikola sanoi vuonna 2018.

Leikola valitsi tuolloin uransa siihen asti tärkeimpään tv-esiintymiseen jutun, jossa äimisteli minuuttikaupalla sanan ”ass” monimerkityksellisyyttä amerikkalaisessa kielenkäytössä.

– Sen jutun kuitenkin halusin ehdottomasti tehdä ja juuri siksi, että se on niin mieleen jäävä. Onneksi Conanin väkikin innostui siitä. Sehän menee amerikkalaisessa tv:ssä jo ihan rajoille, että voiko sellaista esittää, vaikka onkin enemmän kielellä leikittelyä eikä ihan perseestä oleva juttu, Leikola kertoi aiemmin.