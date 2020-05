Tauski keksi mojovan yllätyksen suomalaisäideille – erikoisen tempauksen taustalla traaginen oma kokemus

Turkulaiskukkakauppa myy tuotetta nimeltä Tauski & ruukkuortensia. Nyt laulaja kertoo, mistä on kyse.

Parikymmentä Turun seudulla asuvaa äitiä ja isoäitiä saavat äitienpäivänä elämänsä yllätyksen, kun ovelle pamahtaa koko kansan tuntema muusikko.

Iskelmälaulaja Tauski eli Tauno Peltonen aikoo nimittäin toimittaa kukkalähetyksen lukuisille äideille, ja laulaa samalla joko Sinä vain tai Äideistä parhain -kappaleen.

– Ajattelin, että tämä on mainio tapa ilahduttaa tämän vaikean ajan keskellä. En keikkaile nyt koronan takia ollenkaan, joten pääsen samalla myös itsekin liikkeelle ja laulamaan. On kiva esiintyä, kun on tullut vietettyä niin paljon aikaa kotona, Tauski kertoo erikoisesta tempauksestaan IS:lle.

Tauski & ruukkuhortensia -tuotetta myy nettisivuillaan turkulainen kukkakauppa Fiori 99 euron hintaan.

Tauskin mukaan kyse on puhtaasta halusta ilahduttaa suomalaisia äitejä. Idealla on hänelle myös syvempi merkitys.

– Minulla on tässä mukana vähän omia sydämen asioita, sillä äitienpäivä on minulle äärettömän tärkeä ja vähän surullinenkin juhla. Oma äitini menehtyi rintasyöpään, kun olin nuori ja sen takia äitienpäivä on ollut minulle surullinen, mutta myös erittäin tärkeä juhla, Tauski kertoo ja jatkaa:

– Toivon nyt tapaavani suomalaisia äitejä turvaetäisyydeltä ja pääseväni esiintymään heille. Tapaamisen aikana onnittelen heitä ja vaihdamme vähän kuulumisia. Käytän sunnuntaipäivän siihen. Viimeisen pysähdyksen teen äitini haudalla, jossa olen käynyt joka vuosi.

Tauski toivoo, että hänen tempauksensa toisi iloa äideille. Samalla työnsä koronaviruksen vuoksi menettänyt muusikko pääsee itse esiintymään.

Tauskin mukaan keskiviikkona myyntiin laitettuja kukkalähetyksiä oli torstaiaamuun mennessä tilattu noin kymmenen kappaletta.

Esiintymisiä oli vielä jäljellä, sillä laulaja arvioi ehtivänsä äitienpäivän aikana noin 25 kotiovelle Turun seudulla. Hän iloitsee tekevänsä päivän aikana uuden keikkaennätyksensä.

– Saan 40 vuoden uran keikkaennätykseni siinä, koska tähän saakka ennätys on ollut viisi keikkaa samana päivänä! Poikani lähtee yhdeksän aikaan aamulla ajamaan näihin kohteisiin ja reissaamme siinä niin pitkään, että kaikilla on hyvä mieli ja olemme jättäneet oman huomionosoituksemme äideille.

Laulaja kertoo ottavansa kaikki koronarajoitukset huomioon keikkareissullaan. Hän tapaa äidit ja isoäidit reippaan välimatkan päästä, ja on keksinyt tavan tervehtiä heitä niin, että parin metrin turvaväli säilyy.

– Kannatan äärettömän paljon presidentti Niinistön ehdottamaa intiaanitervehdystä. Olen päättänyt ottaa sen nyt sunnuntaina käyttöön, kun saavun tervehtimään äitejä. Sehän on aivan loistava tapa tervehtiä, jonka voisi ottaa käyttöön laajemminkin!

Sunnuntaista tulee Tauskin mukaan ikimuistoinen päivä ainakin hänelle itselleen, mutta toivottavasti myös kaikille kukkalähetyksen saajille.

– Toivon, että tiedossa on tunteellisia hetkiä musiikin parissa, hän sanoo.