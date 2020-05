Martina Aitolehti kuvasi videon, kun hän meni kotiinsa – ovella vastassa Sofia Belórfin koira ja luksuslaukku: ”Oot sä muuttanut mun kotiin?”

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti kuvasi videolle, mitä hän näki kotiovensa avattuaan.

Pitkäaikaisesta avopuolisostaan Stefan Thermanista pääsiäisenä eronnut Martina Aitolehti julkaisi torstaina Instagramissa videon, jossa hänen Eiran-kodissaan vastassa on erikoinen näky. Thermanin ja Aitolehden suhteen on huhuttu päätyneen eroon, sillä Sofia Belórf olisi ollut suhteen kolmantena pyöränä. Sekä Belórf että Therman ovat julkisesti kiistäneet suhdehuhut.

Nyt Instagramin Tarinat-osuudessa julkaisemassaan videossa Aitolehti astelee Helsingin-kotiinsa ja kuvaa silmiensä alla avautuvaa näkymää. Aitolehti on asunut usean viikon ajan Hangossa. IS:n tietojen mukaan Aitolehden saapuessa asuntoon siellä olivat paikalla Stefan Therman ja Sofia Belórf sekä Belórfin Bambi-niminen koira.

Instagramissa julkaisemalleen videolle Aitolehti on kirjoittanut tekstin ”päivän paras.” Videolla näkyy, kuinka hän kuvaa ensiksi eteisessä sijaitsevaa lipastoa, jonka päällä on samanlainen Balenciagan laukku, joka Belórfilla on nähty useaan otteeseen. Seuraavaksi videolla näkyy Ikean kassi, jossa on vaatteita. Aitolehteä vastaan tassuttelee myös Belórfin Bambi-koira, joka rientää häntä heiluen tervehtimään Aitolehteä.

– Hei, oot sä muuttanut mun kotiin? Aitolehti kysyy koiralta ennen kuin video loppuu.

Otteita Martina Aitolehden julkaisemalta Instagram-videolta:

Ensimmäiseksi Martina kuvasi lipaston päällä olevia tavaroita, kuten Balenciagan laukkua ja aurinkolaseja.

Maassa olevan Ikea-kassin päällä oli vaatteita.

Sofia Belórfin Bambi-koira oli Martinaa vastassa.

Sofia Belórfin useammassa Instagram-kuvassa näkyy sama Balenciaga-merkin laukku:

Sofia Belórf Instagram-kuvassaan Bambi-koiransa kanssa:

Torstaina Aitolehti antoi puhelinhaastattelun Radio Aallon aamulähetyksessä, jossa häntä haastattelivat Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova. Hän myönsi haastattelussa hänen ja Thermanin eron olleen suunnitteilla jo pidemmän aikaa.

– Sanotaanko näin, että ei tämä nyt ehkä ihan tuore juttu ole sillä tavalla, että kyllähän tässä on ollut kaikenlaista jo pidemmän aikaa. Tämmöinen show tästä nyt tuli. Tämä on nyt tätä, Aitolehti sanoi viitaten viime viikkojen uutisointiin.

Kuronen kyseli Aitolehdeltä, milloin pari keskusteli erosta ensimmäistä kertaa.

–– Ongelmia on varmasti ollut jo pitkään, eivätkä ne ole ollut minusta riippuvaisia.

Kuronen tiedusteli Aitolehdeltä, onko hän tällä hetkellä missään väleissä Thermanin kanssa, ja millaiset hänen välinsä ovat Sofia Belórfiin. Juontaja huomautti, että eron yhteydessä on nostettu esiin myös muita osapuolia, muun muassa Belórf.

Therman on julkisuudessa yhdistetty Belórfiin, joka ilmoitti viime kuussa eronneensa avopuolisostaan Niko Ranta-ahosta. Iltalehti uutisoi huhtikuussa, että kaksikolla olisi suhde. Therman kiisti IS:lle väitetyn suhteen jyrkästi.

– Sanotaanko näin, että mä elän niin erilaista elämää kuin he, että on vähän jutut vähissä, Aitolehti täräytti radiossa.

– Kyllä tämä on nyt ihan heidän show’nsa, mä olen tästä out, hän jatkoi Aallon haastattelussa.