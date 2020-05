JVG:n historiallinen vappuaaton konsertti nousi otsikoihin maailmalla – näin arvostettu yhdysvaltalaislehti Forbes kuvaili ennennäkemätöntä keikkaa

JVG esiintyi vappuaattona yli miljoonalle suomalaiselle käyttäen hyväkseen virtuaalitodellisuutta. Historiallinen keikka huomioitiin myös maailmalla.

Suomen suosituimpiin yhtyeisiin lukeutuva JVG teki vappuaattona historiaa, kun rapduon muodostavat Jare ja VilleGalle nousivat virtuaalitodellisuuden avulla luodun Senaatintorin lavalle yli miljoonan silmäparin eteen. Vastaavaa, täysin virtuaalisesti toteutettua keikkaa ei nimittäin ole nähty maailmalla saati Suomessa koskaan aikaisemmin.

Nyt JVG:n taannoinen keikka on nostettu otsikoihin myös maailmalla. Muun muassa arvostettu yhdysvaltalainen talouslehti Forbes sekä brittilehti Guardian ovat hiljattain kirjoittaneet vappuaattona Helsingissä järjestetystä, ennennäkemättömästä keikasta. Konsertin huomioimisesta maailmalla kertoi ensimmäisenä Rumba.

JVG:n vappukeikka keräsi kehuja myös maailmanlaajuisesti.

Konsertin järjestäjätahoihin lukeutuva Fullsteam raportoi aikaisemmin, että JVG:n vappuaaton keikka tavoitti parhaimmillaan 1,4 miljoonaa katsojaa. Talouslehti Forbesin mukaan katsojamäärä on todennäköisesti myös maailman mittakaavalla mitattuna yksi kaikkien aikojen suurimmista, mitä virtuaalikeikkoihin tulee.

– Tämä osoittaa selvästi, että virtuaalitodellisuuden avulla luoduille kokemuksille on kysyntää, ja se todennäköisesti kasvaa myös pandemian jälkeen, Forbes kirjoittaa artikkelissaan viitaten koronavirukseen.

– Helsingin kaupunki osoitti, että tuhannet elleivät jopa miljoonat henkilöt voivat nauttia virtuaalikonserteista. Tulevaisuus on muuttumassa yhä virtuaalisemmaksi, niin hyvässä kuin pahassa, Forbesin artikkelissa todetaan.

JVG eli Jare ja VilleGalle esiintyivät vappuaattona virtuaalisella Senaatintorilla.

Brittilehti Guardianin toimittaja Sarah Baxter puolestaan toteaa artikkelissaan, ettei JVG:n musiikki onnistunut tekemään häneen vaikutusta. Baxter oli luonut konserttia varten oman avatarin, jonka välityksellä hän seurasi keikkaa tuhansien suomalaisten rinnalla. Hän kehuikin erityisesti konsertin teknistä toteutusta.

– Konsertti oli teknisesti vaikuttava. En tarvinnut edes VR-laseja, Baxter kehuu.

– Konsertti oli menestys, mutta mitä se ja virtuaaliturismi ylipäätään tarkoittavat matkustamisen tulevaisuuden näkökulmasta? Helsinki haluaa olla kestävän turismin edelläkävijä, Baxter puolestaan pohtii.

Teknologiaa, jolla keikka toteutettiin, on kehitetty jo vuosien ajan.

Vappuaaton virtuaalitodellisuuskeikan välityksellä ihmiset pääsivät siis kotisohviltaan käsin kuuntelemaan JVG:n tunnetuimpia hittejä. Maailman mittakaavassa erityislaatuisen konsertin toteuttaminen oli kuitenkin monen tahon yhteinen ponnistus. Helsingin kaupungin lisäksi mukana oli myös teknologiayritys Zoan, joka vastasi keikan järjestämisestä ja jonka harteilla lepäsi myös sen varsinainen toteutus.

– Tätä teknologiaa on kehitetty jo vuosien ajan ja tämän tekemisestä on unelmoitu jo pitkään. Onhan tämä vaatinut todella paljon työtä ja tekemistä, mutta virtuaalinen Helsinki oli meillä onneksi jo valmiina. Se on vaatinut vuosien ja vuosien työn, ilman sitä konsertin toteuttaminen ei tällä aikataululla olisi ollut mahdollista, yrityksen perustaja Miikka Rosendahl kertoi Ilta-Sanomille hiljattain.

– Olemme tätä varten vuokranneet ison hallin, mihin olemme rakentaneet tarvittavat fasiliteetit. Konsertti kuvataan greenscreenin edessä ja myös bändin jäsenten eteen tuodaan iso näyttö, jolle heijastetaan virtuaalinen Senaatintori ja keikalle osallistuvat ihmiset avatareina. Voidaan sanoa, että tällaista ei ole maailmassa koskaan aikaisemmin tehty, Rosendahl kertoi konserttia edeltävänä päivänä.