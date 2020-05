Tesla-miljardööri Elon Musk antoi pojalleen nimeksi X Æ A-12 – paljastiko tuore äiti mystisen valinnan merkityksen?

Elon Musk paljasti vastasyntyneen lapsensa hyvin erikoisen nimivalinnan Twitterissä.

Sähköautoja valmistavan Teslan ja avaruusrakettiyhtiö SpaceX:n johtaja Elon Musk paljasti maanantaina saaneensa kuudennen lapsensa. 48-vuotias Musk kertoi ilouutiset Twitter-tilillään reilulle 33 miljoonalle seuraajalleen.

– Äidillä ja vauvalla kaikki hyvin, Musk ilmoitti Twitterissä.

People-lehden mukaan Musk oli paljastanut jo aiemmin, että hänen naisystävänsä, laulaja Grimesin eli Claire Boucherin laskettu aika oli maanantaina.

Lehden mukaan Musk paljasti Twitterissä myös, että perheen uusi tulokas on poika. Miljardöörillä on jo ennestään viisi poikaa aiemmasta liitostaan. Grimesille lapsi on ensimmäinen.

Muskin seuraajat onnittelivat pariskuntaa vuolaasti Twitterissä. Pian onnentoivotuksen vaihtuivat kuitenkin häkeltyneeseen ihmetykseen, kun Musk paljasti pienokaisen nimen. Hän twiittasi lapsen olevan X Æ A-12 Musk.

Spekulaatiot nimestä alkoivat heti, vaikka ei ole edes varmaa, että vitsailiko Musk. Ainakin hänen Twitter-tilinsä täyttyi absurdista huumorista, mutta myös totisista pohdinnoista, mitä vauvan nimi tarkoittaa.

Eräs Twitterin käyttäjä ehdottaa, että kyseessä on koodi nimelle X Ash Archangel.

Hän perustelee asiaa näin: Æ lausutaan ash (tuhka) ja Archangel (arkkienkeli) on CIA:n käyttämä koodinimi A-12-lentokoneelle.

Musk tykkäsi twiitistä, eli pohdinnassa saattoi olla jotain perää.

Arvailu ei kuitenkaan tyssännyt vain yhteen päätelmään, vaan Twitter-käyttäjät alkoivat esimerkiksi kampaamaan läpi Grimesin biisejä vihjeiden toivossa.

Elon Musk ja Grimes Met Gaalassa vuonna 2018.

Myös äiti osallistui nimikeskusteluun avaamalla jokaisen merkin tarkoituksen Twitterissä.

X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja.

Æ tai Ae on haltijakielellä kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly.

A-12 on SR-17:n edeltäjä, joka on Muskin perheen suosikkilentokone.

– Ei aseita, ei puolustusta, vain nopeutta. Loistava taisteluissa, mutta ei väkivaltainen, Grimes avaa twiitissään.

A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on Grimesin lempikappale.

Kuinka nimi lopulta lausutaan? Se on edelleen epäselvää.