Kim Kardashianin kuvasta paljastui karmiva Photoshop-moka – fanit häkeltyivät täysin

Kim Kardashianin viekoittelevaan somekuvaan livahti jotain ylimääräistä.

Tosi-tv-kaunotar Kim Kardashian tunnetaan muodokkaasta vartalostaan, jota hän auliisti esittelee sosiaalisessa mediassa. Kim on yksi somen seuratuimmista julkkiskaunottarista ja hänellä on pelkästään Instagramissa huimat 168 miljoonaa seuraajaa.

Kim ilahdutti fanejaan julkaisemalla otoksia kuvauksista, joissa hän poseeraa kameralle käärmeennahka-asussa. Kuvissa Kimin hiuksetkin ovat saaneet uuden teemaan sopivan lookin.

Tarkkasilmäiset fanit huomasivat kuitenkin nopeasti kuvassa jotain sinne kuulumatonta. Kuvassa, jossa Kim on kameraan selin, hänen hiustensa seasta pilkistää ylimääräinen raaja.

Kimin oikean korvan yläpuolella hiusten seassa on nähtävissä naisen sormi. Kynnessä on käärmeennahkakuviointi.

Instagramissa on riehaannuttu Kimin kuvaan lipsahtaneesta kiusallisesta Photoshop-mokasta. Myös kuvan ottaneen valokuvaaja Greg Swalesin Instagram on täyttynyt viesteistä, joissa ihmetellään miten käsi on päätynyt kurvikaunottaren päähän.

– Hupsista, päähän taisi jäädä jotain ylimääräistä.... Swalesin Instagramissa naureskellaan.

– Rouva, miksi teillä on päässänne sormi? Kim Kardashianin Instagram-sivulla leukaillaan.

– Onko sinulla kolme kättä?

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Kim Kardashianin kuvienmuokkaus on epäonnistunut ja kuviin on ilmestynyt ylimääräisiä raajoja, sormia tai varpaita.

Viime syksynä Kim ja hänen pikkusiskonsa Kylie Jenner poseerasivat Kimin hajuvesimainoksen promokuvissa tiukassa sukkapuvussa. Tuolloin fanit ihmettelivät, kun kun Kimin vasempaan jalkaan oli ilmestynyt yllättäen kuusi varvasta.

– Olenko tripillä, vai onko Kimillä kuusi varvasta? Selittäkää joku, olen todella hämmentynyt! Laskin moneen kertaan, eräs kommentoija letkautti tuolloin.

Kim Kardashian kuvattuna helmikuussa New Yorkissa.

Kardashienien perinteiset joulukorttikuvaukset ovat myös Photoshopin ansiota ja Kim on itse myöntänyt sen. Hänen mukaansa se on ainoa keino saada kaikki neljä lasta samaan kuvaan.

– Se on niin dramaattista. Aiheuttaa valtavasti ahdistusta yrittää saada neljä lasta hymyilemään yhdessä samassa huoneessa, Kim on tuskaillut.