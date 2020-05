Joel Harkimo iloitsi Instagramissa uudesta perheenjäsenestä – sitten Kalle Lamberg täräytti tyhjentävän kommentin

Joel Harkimo esitteli Instagramissa Leena-äitinsä uutta koiranpentua. Pieni Kalle-koira sulatti välittömästi somekansan sydämet.

Joel Harkimo julkaisi tiistaina omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa esittelee Harkimon perheen uusinta tulokasta. Kuvassa hän poseeraa sylissään pieni, musta koiranpentu.

– Meidän perheeseen tuli tänään uusi vahvistus. Best friends already. Kalle. Ps. Hän tuli siis minun äidin perheeseen, Harkimo kirjoitti samalla täsmentäen, ettei suinkaan hankkinut koiraa avopuolisonsa Janni Hussin kanssa, vaan koira on hänen äitinsä Leena Harkimon.

Pieni Kalle-koira sai välittömästi osakseen paljon ihastelevia kommentteja. Kehunsa ilmaisivat paitsi avopuoliso Hussi, myös Harkimon serkku Amanda Harkimo sekä Martina Aitolehti.

Osuvimman kommentin kuvaan jätti kuitenkin näyttelijänä ja koomikkona tunnettu Kalle Lamberg. Lamberg iloitsi nimittäin erityisesti koiranpennun nimestä, joka sattuu olemaan Kalle.

– NO SIIS NIMIHÄN ON AINAKIN TÄYDELLINEN! Lamberg kehui sydänhymiön kera.

– Haha no eikö? vastasi puolestaan Harkimo.

Joel Harkimo on vanhempiensa Leena ja Hjallis Harkimon esikoinen. Hän asuu avoliitossa fitnessmallina tunnetuksi tulleen Janni Hussin kanssa. Hussin ja Harkimon talouteen kuuluu lisäksi villakoira Harri, josta Harkimo on julkaissut runsaasti kuvia Instagram-tilillään.

Puolentoista vuoden ajan seurustelleet Hussi ja Harkimo kuuluvat Suomen seuratuimpiin julkkispareihin. Kaksikko kertoi seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa. Seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Harkimo vieraili hiljattain myös avopuolisonsa Hussipodi-podcastissa. Podcastin jaksossa kaksikko keskusteli muun muassa yhteisestä tulevaisuudestaan, lapsista ja naimisiinmenosta.