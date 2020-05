Tesla-miljardööri Elon Musk sai kuudennen lapsensa – pienokaisen nimi veti kaikki hiljaiseksi: ”Kai sinä vitsailet?”

Elon Musk paljasti vastasyntyneen lapsensa hyvin erikoisen nimivalinnan Twitterissä.

Sähköautoja valmistavan Teslan ja avaruusrakettiyhtiö SpaceX:n johtaja Elon Musk paljasti saaneensa kuudennen lapsensa maanantaina. 48-vuotias Musk paljasti ilouutiset Twitter-tilillään reilulle 33 miljoonalle seuraajalleen.

– Äidillä ja vauvalla kaikki hyvin, Musk ilmoitti Twitterissä.

Peoplen mukaan Musk oli paljastanut jo aiemmin, että hänen naisystävänsä, laulaja Grimesin eli Claire Boucherin laskettu aika oli maanantaina. Pienokainen syntyi siis hyvin täsmällisesti.

Peoplen mukaan Musk paljasti Twitterissä myöhemmin, että perheen uusi tulokas on poika. Miljardöörillä on jo ennestään viisi poikaa aiemmasta liitostaan. Grimesille lapsi on ensimmäinen.

Muskin seuraajat onnittelivat pariskuntaa vuolaasti Twitterissä. Pian onnentoivotuksen vaihtuivat kuitenkin häkeltyneeseen ihmetykseen, kun Musk paljasti pienokaisen nimen. Hän twiittasi lapsen olevan X Æ A-12 Musk.

Erikoinen nimi herätti heti spekulaatiot siitä, mitä ihmettä se mahtaa tarkoittaa ja kuinka se lausutaan. Moni Muskin seuraaja teki hulvattomia havaintoja poikkeuksellisesta nimestä.

– Se tulee olemaan vaikea opettajille, eräs kommentoija naureskeli.

– Tuon lukeminen aiheutti minulle sydärin, toinen kauhistui.

– Valitsitko sen ”yleisimmät vauvojen nimet” -listalta? kolmas kuittaili.

– Onnea yritykseen saada se kirjoitettua oikein synttärikakkuun, jatkuivat kommentit.

– Kai sinä vitsailet? häkeltyi eräs nainen.

Musk julkaisi Twitterissä myös kuvan itsestään pitelemässä vastasyntynyttä lastaan sylissään.

Grimes ilmoitti raskaudestaan Instagramissa tammikuussa. Kanadalaisartisti julkaisi tilillään hyvin vähäpukeisia kuvia, ja paljasti niiden yhteydessä pyöristyneen raskausvatsansa.

Elon Musk ja hänen naisystävänsä Grimes eli Claire Boucher poseerasivat yhdessä kaksi vuotta sitten.

Muskin ja Grimesin kerrotaan tavanneen toisensa alun perin viestipalvelu Twitterissä keväällä 2018. Johtaviin teknologiavisionääreihin ja tekoälykriitikoihin kuuluva Musk on aiemmin ollut naimisissa kirjailija Justine Muskin sekä näyttelijän Talulah Rileyn kanssa.

Ennen Grimesia Musk seurusteli näyttelijä Amber Heardin kanssa. Muskin ja Heardin pikaromanssi kesti muutaman kuukauden. Heard puolestaan oli aiemmin myrskyisässä liitossa Hollywood-tähti Johnny Deppin kanssa.

Elon Musk on paitsi sähköautoja valmistavan Tesla Motorsin ja avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtajana, myös yksi maksusovellus PayPalin perustajista. Talouslehti Forbesin mukaan Musk oli vuonna 2018 22,8 miljardin dollarin omaisuudellaan Yhdysvaltain 24. rikkain henkilö.

Grimes puolestaan on kanadalainen elektronista musiikkia ja poppia tekevä laulaja. 32-vuotias tähti on julkaissut viisi studioalbumia.