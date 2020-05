Robbie Williams paljastaa, mitä huumeet tekivät hänen aivoilleen – nuoruuden rajun juhlimisen seuraukset näkyvät yhä

Robbie Williams ei ole piilotellut huumemenneisyyttään. Nykyään hän on ollut jo vuosia kuivilla.

Robbie Williams on puhunut avoimesti päihdeongelmistaan ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä on ollut hänen elämäänsä.

Poptähti Robbie Williams, 46, tunnetaan showmiehenä, jolla on hyvin värikäs menneisyys. Take That -poikabändistä maailmanmaineeseen ponnahtanut Williams eli nuorempana railakasta, bileiden täyttämää elämää, joka jätti häneen pysyvät jäljet.

Williams tunnettiin popin pahana poikana, joka juhli villisti sekä alkoholin että huumeiden avulla. The Mirrorin mukaan poppari on nyt ollut kuivilla jo vuosien ajan, mutta nuoruuden huumehuuruiset illat vaikuttavat häneen yhä.

Williamsin mukaan hänen aivonsa ovat kärsineet päihteistä niin, että hän joutuu turvautumaan keikoillaan apuun selviytyäkseen kappaleidensa sanoista.

Williams kertoi The Sun on Sundaylle, että hän pelkää unohtavansa sanoituksiaan kymmenien tuhansien faniensa edessä, ja käyttää siksi esiintyessään teleprompteria. Laitetta käytetään muun muassa uutislähetyksissä, ja se heijastaa esiintyjälle sanat, jotka tämän tulee sanoa.

– Jos olet stadionilla, joka on täynnä ihmisiä, ja olet käyttänyt huumeita elämäsi aikana, eivät aivosi toimi kunnolla, Williams selittää Mirrorin mukaan.

– Ja viimeinen asia, jota haluat, on tuijottaa 80 000 ihmistä ja todeta ”Jep, en muista näitä sanoja”. Minulla on teleprompteri, koska kärsin ahdistuksesta ja se on pahin skenaario, laulaja jatkaa.

Williams paljasti käyttävänsä esiintyessään teleprompteria. Kuvassa tähti keikalla Milanossa joulukuussa.

Williams on kertonut aiemmin, että hän ajautui huumeiden pariin vain 16-vuotiaana. Tuolloin hänestä tuli megatähti Take Thatin riveissä, ja hän keikkaili ympäri maailmaa esiintyen valtaville areenoille.

Williams on kertonut myöhemmin, että huumeet astuivat kuvioihin mukaan lähes heti Take That -suosion alettua.

– Kun aloin käydä klubeilla 16-vuotiaana, käytimme happoa. Sitten happoa ja amfetamiinia. Sitten se vaihtui kokaiiniin, Williams kertoi Daily Mailin mukaan vuonna 2009.

– Kun olin 19-vuotias ja menin MTV Music Awards -gaalaan, otin efedriiniä, kokaiinia ja ekstaasia, hän paljasti tuolloin.

Villit, juhlinnan ja päihteiden täyttämät vuodet kuuluisuuden valokeilassa johtivat lopulta Williamsin eroon Take Thatista varsin katkerissa tunnelmissa vuonna 1996.

Robbie Williams vuonna 2001. Poppari eli tuolloin vielä huumeiden värittämää elämää.

Williamsin päihteiden käyttö ei kuitenkaan päättynyt, vaan jatkui myös hänen soolouransa aikana. Hän alkoi kärsiä yhä pahemmasta ahdistuneisuudesta ja turvautui yhä useammin reseptilääkkeisiin.

– Saatoin ottaa 20 Vicodin-tablettia illan aikana. Saatoin olla vain 24 tunnin päässä kuolemasta. Sitten otin Adderallia, joka on kuin ADHD:stä kärsiville ihmisille tarkoitettua amfetamiinia. Käytin järkyttäviä, sydämen pysäyttäviä määriä sitä, Williams kertoi vuonna 2009.

Lopulta Williams kirjautui vieroitusklinikalle Arizonassa vuonna 2007. Hän on ollut raitis sittemmin.

Nykyään Williams elää rauhallista perhe-elämää yhdessä puolisonsa Ayda Fieldin ja parin neljän lapsen kanssa. Pariskunta on ollut naimisissa vuodesta 2010.