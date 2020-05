Suomen suosituimmat artistit maksavat Carla Ahoniukselle ”brutaalista rehellisyydestä” – tällaista tähtimanagerin työ todellisuudessa on

Manageri Carla Ahonius on Suomen suosituimpien musiikkitähtien lähin kumppani. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän holhoaisi artistejaan – päinvastoin.

Puheensorina, musiikki ja fanien innostuneet kiljahdukset täyttävät loppuunmyydyn Hartwall-areenan. Eletään vuotta 2016 ja alkamassa on nyt jo uransa lopettaneen Cheekin eli Jare Tiihosen keikka. Itse tähtiartistin lisäksi suuri taustajoukko on tehnyt tähän hetkeen asti lukemattoman määrän töitä, jotta kaikki menisi nappiin.

Yksi heistä on Tiihosen pitkäaikainen manageri Carla Ahonius. Normaalisti tunnelma on ennen keikkaa kupliva ja hyvä, mutta nyt odotettua hetkeä varjostaa erittäin vakava tilanne. Tiihonen on saanut toistuvasti tappouhkauksia. Uhkaukset ovat vakavia ja lisääntyneet h-hetkeä kohden. Ahonius joutuu käymään niin itsensä kuin muidenkin kanssa vakavan keskustelun.

– Siinä oli oikeasti jo sellainen tilanne, että Jaren turvamies puki luotiliivit päälle ja siviilipoliisit etsivät kuumeisesti tätä henkilöä Hartwall-areenalta, Ahonius muistelee nyt.

– Jouduimme pohtimaan viime hetkeen asti sitä, että vaikka meillä on loppuunmyyty Hartwall-areena, niin voimmeko mennä lavalle vai perutaanko koko keikka tappouhkausten takia?

Cheek esiintyi Hartwall Areenassa helmikuussa 2016.

Keikka järjestettiin ja kaikki sujui lopulta hyvin. Tällaiset tilanteet ovat tietysti ääriesimerkkejä, mutta osoittavat sen, että managerin työ voi olla Suomessakin mitä tahansa maan ja taivaan väliltä – ja pää täytyy pitää kylmänä tilanteessa kuin tilanteessa.

Ja jos joku sen tietää, niin Carla Ahonius, 43. Hän on monessa liemessä keitetty Suomen eturivin tähtiartistien manageri. Ahonius luotsaa tällä hetkellä vajaa kolme vuotta sitten perustamaansa Manage Me -yritystään ja manageroi muun muassa Jare Tiihosta, Jenni Vartiaista, Eriniä, Lukas Leonia, Ettaa, ja Nelli Matulaa.

Managerina pärjääminen vaatii täydellistä omistautumista työlle.

– Tämän täytyy olla sinulle samalla tavalla intohimo kuin artisteille on heidän musiikkinsa ja uransa. Tämä vaatii täsmälleen sitä samaa paloa.

Carla Ahonius jaksaa työssään, koska tietää, kuinka suuri voima musiikilla voi olla.

Managerina on turha haaveilla perinteisestä toimistoaikojen puitteissa tapahtuvasta siististä sisätyöstä. Tosin niitäkin päiviä viikkoon mahtuu, kun Ahoniuksen kalenteri on täynnä puhelinpalavereita ja kokouksia.

– Jos haluat säännöllisen työn, joka ei seuraa kotiin, niin tämä ei ole ehkä oikea ala. Joskus päivät venyvät kirjaimellisesti kellon ympäri. Olen tarvittaessa töissä artisteilleni vuoden jokaisena päivänä.

Käytännössä manageri vastaa artistin aikatauluista, sopimuksista, menojen suunnittelusta ja siitä, että kaikki sujuu moitteettomasti sen tärkeimmän, eli musiikin tekemisen, ympärillä. Studioissa managereita tosin näkee harvemmin.

– Manageri on artistin lähin kumppani, koska manageri on artistin itsensä palkkaama ihminen hänen rinnalleen. Tehtäväni on pitää huoli siitä, että artistia kuullaan ja hänellä on aikaa keskittyä olennaiseen.

Se vaatii pitkälle tulevaisuuteen näkemistä. Tällä hetkellä Ahonius suunnittelee asioita artistiensa kanssa jo vähintään vuoden, mielellään puolentoista päähän.

– Meidän täytyy tietää koko ajan etupainotteisesti mitä tapahtuu ja olla hyvä organisoimaan. Sosiaalisista taidoistakaan ei ole tässä työssä haittaa. Lisäksi on pakollista ymmärtää sopimuksia ja budjetteja.

Yksi Carla Ahoniuksen suojateista on Nelli Matula.

Vaikka Ahonius tiesi jo varhain haluavansa manageriksi, ei hänen tiensä Suomen menestyneimpien artistien rinnalle ollut itsestään selvä. Ahonius opiskeli yläkoulun jälkeen Laajasalon kristillisen opiston radiotyön linjalla. Tie vei toimittajaksi, ja Ahonius kirjoitti pitkään Mix-nuortenlehteen.

Käänteentekevä hetki oli, kun Ahonius työskenteli Idolsin 3. kaudella pr-päällikkönä. Laulukilpailun tuomaristossa istunut levy-yhtiöpomo Asko Kallonen huomasi Ahoniuksen kyvyt ja tarjosi töitä. Yhteistyö Kallosen kanssa poiki duunin alan ykkösnimen Warner Music Finlandin leivissä.

Kolme vuotta sitten Ahonius toteutti suuren unelmansa ja perusti oman Manage Me -viihde- ja konsulttialan yrityksensä.

– Warnerilla työskenteleminen oli minulle paras koulu, mitä voi olla, mutta oma yritys on paras päätös, mitä olen tehnyt. Ajat tosin ovat nyt hiukan tiukat koronan takia, mutta en muuttaisi yhtään mitään.

Jenni Vartiaisen kanssa Carla Ahonius on ollut ystävä jo liki 20 vuotta.

Managerin työhön liittyy valtava määrä ennakkoluuloja. Niistä kenties yleisin on se, että managerit käskyttäisivät artistejaan. Ahonius tyrmää väitteen heti kättelyssä.

– En ole ikinä, koskaan, urani aikana päättänyt artistin puolesta hänen markkinointisuunnitelmaansa, asujaan tai mitään muutakaan. Artisti päättää aina itse, miten asiat menevät ja hän tietää kaiken, mitä hänen nimissään tehdään.

Manageri ei myöskään juokse kaupungilla hakemassa artistilleen take away -lounaita tai passaa heitä.

– Manageri ei ole mikään henkilökohtainen avustaja. En pese artistieni pyykkejä, mutta olenko höyryttänyt kiertueella kiireessä Jenni Vartiaisen esiintymisasun? Olen. Kaikki riippuu tilanteesta.

Mielistelyllä ei pitkälle pääsisikään. Artistit maksavat managereilleen nimenomaan rehellisyydestä.

– Ihmiset kuvittelevat, että managerit silittelevät artistia päähän ja pitävät hyvää fiilistä yllä. Sehän on niin kaukana totuudesta kuin vain voi olla. Manageri on kaikista brutaalein rehellisyydessään. Jos minä en ole artistille rehellinen, niin en tee työtäni.

Managerina työskenteleminen on Carla Ahoniukselle suuri intohimo.

Rahankiilto silmissä ei kannata ryhtyä manageriksi, sillä työ on komissiopohjaista. Se tarkoittaa, että tulot määräytyvät artistin tulojen mukaan. Jos artisti ei tienaa mitään, ei managerillekaan tipu sentin senttiä.

– Kun artisti tienaa, saa manageri siitä sovitun prosenttiosuuden. Ihmisillä on sellainen mielikuva, että istumme pitkän pöydän päässä ja laskemme seteleitä, mutta totuus on aika toisenlainen.

Tulot voivat siis vaihdella vuosittain hyvinkin paljon.

– Onko esimerkiksi sellaisen aloittelevan artistin kuin vaikka Etan kanssa työskenteleminen tuottanut viimeisen kahden vuoden aikana valtavaa määrää euroja? Ei ole, mutta siitähän ei olekaan kysymys. Managerin täytyy uskoa artistiinsa alusta asti.

Yksi Carla Ahoniuksen silmäteriä on uraansa aloitteleva Etta.

Siksi luottamussuhteen rakentuminen on kaiken a ja o. Toisten kanssa lähentyminen tapahtuu nopeasti, toisten kanssa se vaatii vuosia. Jenni Vartiaisen kanssa Ahonius ystävystyi jo työskennellessään toimittajana liki 20 vuotta sitten. Kaksikko vaihtaa kuulumisia edelleen liki päivittäin. Jare Tiihosen kanssa ystävyyden muodostaminen taas kesti vuosia.

– Managerisuhde on äärimmäinen luottamussuhde. Se tarkoittaa sitä, että artistit kertoo usein kaikki henkilökohtaiset asiat ja turbulenssit managerille, jotta voimme tehdä suunnitelmia esimerkiksi jaksamisen kanssa.

Ahonius toimi aivan viime vuosiin asti myös Chisun managerina. Läheisistä väleistä kertoo se, että Ahonius sai kunnian olla viime syksynä kaasona Chisun häissä.

– Chisu risti minut joskus leikkisästi mamageriksi, joten kyllähän minulla on varmasti äidillisiäkin piirteitä työssäni. Jokainen artistini kokee minut kuitenkin omalla tavallaan.

Ahonius myöntää, että joskus hänen on täytynyt ottaa takapakkia, kun ystävyyssuhde on vaikuttanut työn tekemiseen. Näin kävi esimerkiksi Antti Tuiskun kanssa, jonka kanssa Ahonius työskenteli ollessaan Warnerilla.

– Jossain vaiheessa totesimme Antin kanssa, että meillä alkoi mennä vähän puurot ja vellit sekaisin. Silloin valitsimme sen, että olemme ystäviä ja duunin tekeminen loppuu.

Carla Ahonius ja Antti Tuisku vuonna 2006.

Varsinaisia uhrauksia Ahonius ei koe tehneensä uransa vuoksi, koska työ on hänelle niin lähellä sydäntä.

– Joskus on jäänyt joitain perhetapahtumia tai ystävien häitä väliin töiden takia. Ne harmittavat, mutta kun tiedän tilanteen, jossa olen tehnyt päätöksen, niin olen joudun vain hyväksymään sen, että tällaiseen työhön olen sitoutunut.

Ja ne hyvät asiakkuussuhteet kantavat pitkälle. Tästä hyvänä esimerkkinä on Jare Tiihonen, jonka kanssa yhteistyö jatkuu edelleen, vaikka miehen ura Cheekinä onkin ohi.

– Jarelle tulee edelleen paljon haastattelupyyntöjä ja pyyntöjä puhujakeikoille, puhumattakaan yhteistyökampanjoista, joiden sopimuksista pitää neuvotella. Pyöritän hänen levy-yhtiönsä Liiga Musicin päivittäistä toimintaa ja Jaren firman postit tulevat minun firmani osoitteeseen.

Jare Tiihosen ja Carla Ahoniuksen yhteistyö jatkuu edelleen.

Musiikin voima on syy, miksi Ahonius jaksaa työtään huonoinakin päivinä. Nuorena Ahonius kärsi koulukiusaamisesta, joka ajoi hänet murtumispisteeseen asti.

– Musiikki esti sitä 14-vuotiasta Carlaa päättämästä päiviään. Tiedän, miten suuri voima musiikilla voi olla.

Ahonius onkin päättänyt, että kun työ ei enää tunnu intohimolta, on aika lopettaa. Se hetki tuskin tulee nopeasti vastaan, sillä Ahonius myöntää itkeneensä äskettäin onnenkyyneleitä, kun hänen artistinsa Etan sinkku nousi Spotifyn listoilla sijalle 28. Joillekin se tuntuisi pieneltä saavutukselta, mutta uransa alussa olevalle artistille kyseessä oli iso askel.

– Minut on kasvatettu niin, että elämän mittainen onni rakentuu pienistä asioista. Tässä työssä ei ole kyse listaykkösistä, rahasta tai Hartwall-areenoista. Kaikki ne ovat urani huippuhetkiä, kun huomaan, että olen pystynyt jollakin tavalla auttamaan artistiani.