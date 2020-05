Näyttelijä Amber Heardin suuri suru: äiti menehtyi yllättäen – ”Tämä on ollut uskomattoman kivuliasta”

Amber Heard jakoi koskettavan päivityksen Instagram-tilillään äitinsä poismenosta.

Palm Spring -sarjan ja Aquaman-elokuvan tähti Amber Heard, 34, jakoi Instagramissaan surullisia uutisia. Menestynyt näyttelijä kertoo murheellisena, että hänen äitinsä Paige Heard, 63, on kuollut.

Heard julkaisi suru-uutisen yhteydessä kaksi kaunista yhteiskuvaa äitinsä kanssa.

– Olen surun murtama ja järkyttynyt äitini Paige Heardin kuolemasta. Hän jätti meidät liian aikaisin ja nyt hänen kaunis, lempeä sielunsa on vain muisto. Tulemme kaipaamaan häntä sydämemme pohjasta, ikuisesti, Heard kirjoittaa.

Heard myöntää, että kuluneet päivät ovat olleet kenties hänen elämänsä vaikeimpia, mutta hän yrittää nähdä vaikeassa tilanteessa myös lohtua ja valoa.

– Hänen avoin, vankkumaton sydämensä teki hänestä maailman kauneimman naisen, jonka olen saanut koskaan tuntea. Sitä on vaikea kuvitella ja vielä vaikeampi sanoa, mutta tunnen oloni älyttömän onnekkaaksi, että olen saanut olla hänen tyttärensä. Minulle on annettu lahjaksi hänen valonsa, joka levisi aina kaikkialle, minne hän menikin. Olen saanut nauttia siitä 34 vuoden ajan, Heard kiitti.

– Tämä on ollut uskomattoman kivuliasta aikaa, mutta samalla muistan, että rakkaus pelastaa meidät kaikki. Siskoni, ystävieni ja perheeni kiltteys, tuki ja anteliaisuus ovat olleet pelastavia tekijöitä, Heard muistutti.

Fanit ja Heardin kollegat ottivat sankoin joukoin osaa näyttelijän suureen suruun.

– Otan osaa. Olet ajatuksissani.

– Kamala menetys. Olen pahoillani.

Amber Heard näyttelee Aquamanissa Jason Momoan rinnalla.

Heardilla on takanaan muutenkin vaikeat ajat, sillä hän on puinut julkisuudessa avioeroaan näyttelijä Johnny Deppin kanssa. Avioero on ollut poikkeuksellisen riitaisa ja ex-pari on syyttänyt toisiaan väkivaltaisuudesta ja salasuhteista.

Heard ja Depp olivat naimisissa vain vähän yli vuoden. Pariskunta erosi toukokuussa 2016.

Heard on tehnyt menestyksekkään uran elokuvamaailmassa ja näytellyt Aquaman-elokuvan lisäksi muun muassa Rommipäiväkirjassa, Zombielandissa ja Justice Leaguessa.