Palkkionmetsästäjä Duane ”Dog” Chapman menee naimisiin! Vaimon traagisesta kuolemasta vain 10 kuukautta

Palkkionmetsästäjä kosi äskettäin poikansa ex-tyttöystävää tv:ssä, mutta tempaus oli vain hämäystä. Nyt hän on löytänyt uuden rakkauden, ja tällä kertaa ihan oikeasti.

Kohutusta Dog, palkkionmetsästäjä -tosi-tv-sarjasta tuttu Duane ”Dog” Chapman, 67, on kosinut naisystäväänsä Francie Franea, 51.

Chapman oli erikoisen suhdekohun keskellä aivan hetki sitten, kun hän kosi tv:ssä poikansa entistä tyttöystävää Moon Angellia. Suhde oli kuitenkin Chapmanin mukaan julkisuustempaus, joka johtui hänen yksinäisyydestään. Chapmanin pitkäaikainen vaimo kuoli kurkkusyöpään 10 kuukautta sitten.

Nyt Chapman kertoo The Sunille antamassaan haastattelussa kihlautuneensa ja menevänsä naimisiin – ja tällä kertaa oikeasti. Suhde vaalean Francie Franen kanssa on edennyt vauhdilla. Vuoden alussa toisiinsa ihastuneet Chapman ja Frane olivat syömässä romanttista kynttiläillallista yhteisessä kodissaan Coloradossa, kun Chapman polvistui ja kysyi Franea vaimokseen.

Häistä on tulossa poikkeuksellinen tapahtuma, sillä Chapman hehkutti brittilehdelle juhlien olevan avoimet kaikille hänen faneilleenkin.

– Haluan, että niistä tulee suurimmat häät ikinä. Niistä tulee järjettömät bailut, Chapman lupaili.

Frane puolestaan hehkutti yllättyneensä kosinnasta totaalisesti.

– En odottanut tätä yhtään! Menin hakemaan ruokaa ja kun tulin takaisin kotiin hän oli laittanut valot pois ja sytyttänyt kynttilöitä. Sanoin, että täällä näyttää upealta, ja hän sanoi haluavansa puhua kanssani, Frane muistelee kosintaa.

– Hän sanoi tietävänsä, että jumala on tuonut minut hänen luokseen, eikä hän halua enää viettää sekuntiakaan ilman minua. Sitten hän polvistui, Frane kuvaili.

Päivämäärää ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta häihin on tarkoitus kutsua Chapmanin 12 lasta ja Franen kaksi poikaa sekä lapsenlapsia.

– Ihmiset tarvitsevat vähän rakkautta näiden poikkeusolojen jälkeen, siksi fanitkin ovat tervetulleita, Chapman laukoi.

Parin rakkaus roihahti yllättävää reittiä. Frane menetti äskettäin myös oman aviomiehensä Bobin. Chapman yritti tavoittaa Bobia työasioissa ja jätti tämän puhelimeen viestin tietämättä, että mies oli menehtynyt. Frane vastasi Chapmanille, ja he päättivät tavata.

Rakkaus roihahti ja suhde eteni nopeasti. Chapmanin mukaan osa faneista ja läheisistä on tyrmännyt suhteen, koska se on edennyt heidän mielestään liian nopeasti siihen nähden, että he toipuvat vielä ex-puolisoidensa menetyksestä.

Huhtikuussa Chapman julkaisi Instagramissaan kuvan Franesta ja kertoi olevansa onnellinen löydettyään uuden rakkauden.

– Huudan ja itken Bethin takia, miksi lähdit jätit minut? Sitten katson ylös ja näen Francien. Kipu muuttuu hymyksi. Rakastan sinua, nainen! Chapman kiitteli.

Dog ja Beth Chapman vuonna 2013.

Chapmanin vaimo Beth Chapman menehtyi viime kesäkuussa kurkkusyöpään.

Dog, palkkionmetsästäjä -sarjaa tehtiin Yhdysvalloissa kahdeksan tuotantokauden verran vuosina 2004-2012. Sarjaa on esitetty Suomessa muun muassa Subilla. Pari sai pian sarjan päättymisen jälkeen oman spin-off-sarjansa Dog and Beth on the Huntin, jota esitettiin vuoteen 2015 asti.