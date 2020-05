Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjassa koetaan suuria ilon hetkiä, kun raskaustestit näyttävät positiivista: ”Menin ihan sekaisin”

Kumppanuusvanhemmuutta yrittävät parit saavat hyviä uutisia, mutta kaikkia pelkoja ei tietokaan poista. – Tuleeko hän syliini asti? yksi odottajista pohtii illan jaksossa.

Maanantaina esitettävässä Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman jaksossa lasta yrittävät edelleen Hanna, Krista ja Jonni sekä Ari ja Riina.

Hanna on tiukan paikan edessä, sillä hän saa lääkäriltä huonoja uutisia: munarakkuloita ei kehity ja hoidot olisi tämän mukaan syytä lopettaa. Hanna päättää kuitenkin yrittää lasta vielä yhden kerran.

Krista ja Jonni ovat päässeet siirtymään jo odotusvaiheeseen, sillä Krista tuli raskaaksi ensimmäisellä yrityksellä.

– Laitoin Jonnille kuvan positiivisesta raskaustestistä ja sanoin huomenta, Krista nauraa ohjelmassa.

Ari ja Riina päättävät yrittää vielä yhden ja viimeisen kerran.

Ari ja Riina ovat puolestaan yrittäneet sinnikkäästi koti-inseminaatioita, mutta tuloksetta. Raskaus ei ala ja parin suhde alkaa rakoilla. Jatkuva yrittäminen ja keskenmeno ovat nostaneet tunteet pintaan. Ari ja Riina päättävät yrittää vielä yhden ja viimeisen kerran.

– Ärsyttää, kun Ari laskee kuukausia. Ei tarvitsisi muistuttaa, että tätä on tehty monta kertaa, Riina kertoo kameralle.

– Aina välillä tulee ajatus, että onko pakko? En jaksa enää. Mitä jos vain luovuttaisi.

Arin ja Riinan kommunikaatiovaikeudet ja epäonnistumiset hiertävät yhä enemmän ja enemmän. Pari välttelee konfliktia, mutta paineet kasvavat kuukausi kuukaudelta. Silti he päättävät, ettei pillejä laiteta pussiin.

– Ovulaatiopäivä ja inseminaatiot. Kahtena päivänä laitettiin tavaraa. Vaivaannuttavaa ja hämmentävää, kun ei oltu nähty pitkään aikaan. Kyllä me sitten päästiin vauhtiin, Riina kertoo tunnelmistaan.

Sitten Ari saa Riinalta videopuhelun. Inseminaatio on onnistunut.

– Näin raskaustestin. Nyt on hymy herkässä, liikuttunut Ari juttelee.

– Nyt vain jännitettään, että kaikki menisi hyvin. Mahtava fiilis. Hitto. Vihdoinkin.

Jonni ja Krista yrittävät löytää yhteistä aikaa.

Raskaana olevaa Kristaa jännittää, voisiko hänen unelmansa omasta lapsesta vihdoinkin toteutua. Ongelmana tosin on, ettei Jonni ole paikalla tukemassa.

– Miten sitä nätisti ehdottaisi, että voisiko hän karsia jostain? En halua olla tyranni, mutta en halua, että raskauden loppuun asti on kiire ja asiat jäävät selvittämättä, Krista pohtii.

Epävarmuus raastaa. Mikään ei ole varmaa, ennen kuin sikiö on tutkittu.

– Ennen ultraa en osaa innostua enkä mainostaa, kun en tiedä, onko siellä mitään elävää. Oireettomina hetkinä pahinta on epätietoisuus.

Oireeton raskaus on saanut Kristan miettimään, onko sikiöllä kaikki hyvin. Lopulta on ultran aika ja Jonnikin pääsee mukaan tutkimuksiin.

– Kun en tunne liikkeitä. Onko siellä mitään? Krista kyselee.

Lopulta ultrakuvassa näkyvät sikiön pää, vartalo ja peppu.

– Noi varpaat, Krista katselee ihastuneena kuvia.

– Musta tulee äiti ja se tuntuu uskomattomalta. Mun oli vaikea uskoa raskauteen, kun vauvaa ei näkynyt. Ultra oli uskomaton kokemus. Veti sanattomaksi. Kaikki on hyvin ja olen tosi helpottunut. Olin niin paniikissa ennen ultraan menoa.

Nyt Kristan olo on jo varmempi ja hän uskaltaa ajatella eteenpäin. Matka viekin ensimmäistä kertaa lastentavaraliikkeeseen.

– En ole hankkinut mitään, koska aiemmin on ollut epävarma fiilis. Nyt uskaltaa jo ajatella tulevaa.

Kaikista peloistaan Krista ei ole kuitenkaan päässyt eroon.

– Nyt on pelko lapsen menettämisestä. Ennen pelkäsin, ettei sitä ole. Toivoisin kahdenkeskistä aikaa Jonnin kanssa ilman keskeytyksiä. Tuntuu, että Jonni ei ole huomannut, mistä on kyse. Haluaisin, että hän rauhoittuisi.

Hanna päättää yrittää raskautta vielä kerran. Yksin.

Kuopiolaisen Hannan ensimmäinen koeputkihedelmöitys ei onnistunut. Lapsen hankinta alkoi tuntua entistä raskaammalta.

Asiaa ei auta, että kumppanuusvanhemmuutta Hannan kanssa yrittänyt Marco on ehtinyt poistua kuvioista. Parin välit kriisiytyvät lopullisesti. Heitä hiertää pitkän välimatkan lisäksi epäilys toisen sitoutumisesta ja vaatimuksista.

Hanna ja Marco tapasivat ohjelman psykologi Kalle Partasen luona. Tuolloin oli jo selvää, että Hanna ei enää yritä lasta Marcon kanssa.

– No meidän matka kumppanuusvanhemmuustiellä on päättynyt. Ja nyt tässä ollaan.. Mitä me ollaan, kavereita, Hanna totesi tuolloin.

Hanna päätti jatkaa yksin.

– Minulla kehittyy munarakkuloita todella vähän. Siellä oli yksi oikeankokoinen rakkula. Silloin päätettiin, että ei viedä IVF-hoitoa loppuun asti. Takeita onnistumiselle ei ollut. Hoidot ovat kalliita ja tulos nolla, Hanna suree.

Hannasta alkaa näyttää, että hän jää lapsettomaksi.

– Karmea tuska. Lääkäri sanoi, että voin pitää taukoa ja yrittää vuoden tai kahden päästä jatkaa hoitoja. En jaksa enää olla surullinen ja pelätä epäonnistumista.

Haalea tuplaviiva raskaustestissä jättää epäilylle sijan.

Hannan sisko saa tämän mielen kuitenkin muuttumaan.

– Jatka. Olet yrittänyt jo niin pitkään, sisko kannustaa ja saa Hannan ryhtymään vielä yhteen yritykseen.

– Käyn vielä kerran hoidoissa. Se on viimeinen kerta ja sitten se loppuu, Hanna päättää.

Päätös kannattaa, sillä pian raskaustestiin ilmestyy tuplaviiva.

– Tein testin kotona. Siinä oli hailakka toinen viiva. Tein testin sen jälkeen vielä 28 kertaa siihen päälle, kun en uskonut tulosta. Jokaisessa tikussa oli kaksi haaleaa viivaa. Sitten tein oikean testin ja siinä luki, että olen raskaana. Menin ihan sekaisin. Kuljin vain kotona testi kädessä. Oli pakko ruveta uskomaan, että homma onnistui, Hanna iloitsee.

– Ihmeellistä on elämä. Että tämä mahdollisuus annettiin ja se onnistui. Juuri kun olin päättänyt, että kaikki stressi pois. Uskomatonta. En meinaa käsittää. Olen niin kiitollinen, että meinaan räjähtää.

Hanna pelkäsi, näkyykö ultrassa elämää. Siksi hän hakeutui tutkimuksiin jo raskauden varhaisessa vaiheessa.

– Siellä oli pikkuinen klöntti. Raskaus todettiin alkaneeksi. Tämä on kuitenkin riskiraskaus. Olen 40-vuotias ja on muitakin tekijöitä, jotka tekevät tästä riskiraskauden. Pelko on ihan kamala. On päiviä, kun olen onnellinen ja päiviä, että pelottaa ihan karmeasti. Saanko pitää hänet? Tuleeko hän syliini asti?

Lapsi tuntemattoman kanssa maanantaisin kello 21 Nelosella.