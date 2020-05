Yksi maailman tavoitelluimmista haastateltavista astui vihdoin julkisuuteen – sitten Tiger King -tähti tajusi astuneensa katalaan ansaan

Carole Baskin on pysytellyt poissa julkisuuden valokeilasta saatuaan ikäviä kommentteja ja viestejä.

Tiger King -sarjasta tuttu Carole Baskin suostui vihdoin antamaan haastattelun, mutta joutuikin välittömästi huijauksen uhriksi.

Jos uusista tv-ilmiöistä puhutaan, on vaikea ohittaa Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes -sarjan saamaa suosiota. Netflixiin ilmestynyt dokumenttisarja kertoo eksoottisten kissaeläinten omistajista ja sarjan keskiössä seikkailee oklahomalainen asefanaatikko Joe Exotic. Sarjan edetessä mies sekaantuu muun muassa hänen pahimman kiistakumppaninsa, eläinaktivisti Carole Baskinin murhayritykseen.

Carole Baskin on omistanut elämänsä kissaeläinten auttamiselle, mutta hänen saama julkisuus ja huomio ei ole ollut pelkästään positiivista. Tiger Kingissä kerrotaan, että hänen entinen aviomiehensä Don Lewis katosi salaperäisesti vuonna 1997. Sarjassa tuodaan toistuvasti julki epäilys siitä, että katoamisen takana olisi todellisuudessa Baskin itse.

On siis melko selvää, että Baskinin haastattelu liittyen vuoden puhutuimpaan kohusarjaan tai aviomiehen kohtaloon on kiinnostanut mediaa kovasti – ja pitkään. Baskin on kuitenkin kieltäytynyt suorilta käsin kaikista haastattelupyynnöistä, olivatpa ne tulleet keneltä tahansa.

Carole Baskin on saanut muun muassa tappouhkauksia dokumentin julkaisun jälkeen.

Yllätys olikin melkoinen, kun Baskin suostui kuin suostuikin astumaan julkisuuteen Jimmy Fallonin ottaessa häneen yhteyttä. Baskin vain ei tiennyt, että haastattelun takana ei ollut maineikas juontaja, vaan brittiläinen huijarikaksikko Josh Peters ja Archie Manners.

Peters ja Manners olivat nähneet paljon vaivaa saadakseen Baskinin suostumaan haastatteluun. He esittivät olevansa Jimmy Fallonin tuottajia ja lähestyivät Baskinia useilla haastattelupyynnöllä toistuvasti ja sinnikkäästi. Baskin ja hänen nykyinen miehensä Howard Baskin kieltäytyivät kerta toisensa jälkeen.

Lopulta Baskin yllättäen myöntyi haastatteluun, mutta yhdellä ehdolla: kysymysten tulisi koskea vain ja ainoastaan hänen työhönsä kaltoin kohdeltujen kissaeläinten pelastajana. Hän ei suostuisi sanomaan sanaakaan edes Tiger King -sarjasta.

Tekaistua haastattelua on katsottu vuorokaudessa 1,5 miljoonaa kertaa.

Voit katsoa valehaastattelun alla olevalta Youtube-videolta.

Huijarikaksikko jututti Baskinia koronatilanteen vuoksi Zoom-sovelluksen kautta. Videolla esitetyt kysymykset olivat vanhoja ääninauhoja, jotka kaksikko oli leikannut Fallonin aiemmista haastatteluista. Kukkaseppeleeseen pukeutunut Baskin vastaa haastattelussa kysymyksiin muun muassa koronaviruksen vaikutuksesta eläinsuojelukeskuksen toimintaan.

Baskin suhtautui kuitenkin lopulta yllättävän rauhallisesti huijaukseen. Huijauksen paljastuttua hän kommentoi US Weekly -lehdelle epäilleensä jossain vaiheessa haastattelun aitoutta.

– Olin epäileväinen, koska kysymykset kuulostivat nauhoitetuilta. En kuitenkaan olisi arvannut, että tästä tulisi näin hauska pila. Tämä antoi meille todella hyvät naurut, Baskin kommentoi.

– Arvostan heidän yritteliäisyyttään ja nerouttaan. En kokenut tätä mitenkään ilkeämieliseksi, Baskin vakuutti.