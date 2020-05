Mikael Forssell julkaisi Instagramissa kuvan muuttuneesta ulkonäöstään – seuraajat tekivät heti teräviä huomioita

Mikael Forssell on totuttu näkemään julkisuudessa huoliteltuna.

Ex-jalkapalloilija esittelee koronaeristyksen vaikutuksia ulkonäköönsä Instagram-tilillään.

Entinen huippujalkapalloilija Mikael Forssell, 39, on viettänyt koronaeristystä yhdessä perheensä kanssa. Forssell julkaisi vappuna kuvan yhdessä puolisonsa Metti Forssellin ja perheen lastensa Lucaksen ja Lilian kanssa.

Kuvassa Forssell poseeraa iloisesti hymyillen, ja se paljastaa, että tähden yleensä huoliteltu tukka on saanut koronaeristyksen aikana kasvaa ja rehottaa luonnontilassa.

– Vihaajat sanovat, että tällä eristyksellä on ollut vaikutuksensa minuun, Forssell vitsailee kuvatekstissä.

Forssell liitti julkaisuunsa vielä toisen kuvan itsestään, jossa hänen villiintynyt tukkansa komeilee lähikuvassa.

Voit katsoa kuvan klikkaamalla julkaisun oikeassa laidassa olevaa nuolta.

Entisen jalkapallotähden kuva on herättänyt tämän seuraajissa hilpeyttä. Moni on kommentoinut kuvaa, ja Forssell on vastaillut heille tunnollisesti.

– Vau! ihastelee eräs kommentoija.

– Vau, upeaa eikö? Forssell kuittaa takaisin.

– Tyylikkyyttä ei voi osaa, jatkuu keskustelu.

– Muu perhe on niin upea, ettei kukaan ees huomaa tuota sun lookia, lohduttaa eräs nainen.

– Näytät kuin olisit saanut sähköiskun, pohtii toinen.

– Hiukset mätsää noihin olkiin, huomaa yksi seuraajista viitaten kuvan taka-alalla komeilevaan olkikoristeeseen.

– En tiedä miks mulla rupee soimaan päässä...Tässä tulee hirmuinen Rölli, ja on mulla metsässä tölli? ihmettelee seuraava.

Forssellien koronaeristys on sujunut monenlaisissa merkeissä. Pari myi Helsingissä, Kaivopuistossa sijaitsevan kotinsa juuri pandemian alla maaliskuussa.

Pari pyysi suuresta arvoasunnostaan 3,7 miljoonaa euroa ja Metti paljasti blogissaan sen menneen kaupaksi vain viikossa. Ylellinen asunto nähtiin Yökylässä Maria Veitola -sarjassa vuonna 2018.

Metti ja Mikael Forssell Urheilugaalassa viime vuonan.

Lisäksi Forssellien kesämökki nähtiin huhtikuussa Huvila & Huussi -ohjelmassa, jossa sille loihdittiin mykistävä kasvojenkohotus. Jakso kuvattiin viime kesänä, joten tänä vuonna Forssellit pääsevät nauttimaan mökkielämästä uusissa puitteissa.

1970-luvun mökki uudistettiin ohjelmassa täysin, ja kaikki sen tilat remontoitiin. Mittavan remontin jälkeen Forssellit eivät enää olleet tunnistaa mökkiä omakseen.

– Mitä? Apua! Onks tää meidän mökki, Metti huudahti ällistyneenä.

– Mitä täällä tapahtuu? Miten tämä on mahdollista, Mikael ihmetteli.

Forssellit ovat olleet naimisissa vuodesta 2014. Pari kihlautui vuotta aiemmin ja vietti hulppeita häitään Helsingissä 9. elokuuta 2014.

Artikkelia muokattu klo 14:58: Forssellit menivät naimisiin vuonna 2014, eivät 2018, kuten jutussa kerrottiin ensin.