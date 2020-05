Me Naiset: Kalle ja Riina-Maija Palanderin perhe kituuttaa lapsilisillä – joutuivat tukalaan tilanteeseen silmänräpäyksessä

Riina-Maija Palander kertoo Me Naisille, että perheen tulot romahtivat koronakriisin vuoksi. Nyt ainoa säännöllinen tulonlähde ovat perheen kolmen lapsen lapsilisät.

Ex-alppihiihtäjä Kalle Palanderin perhe on ajautunut koronakriisin vuoksi vaikeaan tilanteeseen. Riina-Maija Palander kertoo Me Naisille, että perheen tulot romahtivat kriisin alettua, ja nyt he kituuttavat muutamalla satasella kuussa.

– Kallen töistä hävisi noin 90 prosenttia. Minulla ei tällä hetkellä ole mitään omia tuloja. Vain lapsilisät tulevat säännöllisesti, Riina-Maija kertoo Me Naisille.

Palanderit pyörittävät Virossa majataloa, josta he saavat kesäisin tuloja, ja jossa he tällä hetkellä asuvat. Samaan aikaan, kun Kallen työt loppuivat, pyyhkäisi koronapandemia majatalon varauskalenterin tyhjäksi.

Parilla on kolme yhteistä lasta, jotka käyvät tällä hetkellä koulua kotoa käsin: teini-ikäinen Oda-Sofia sekä kouluikäiset kaksoset Mona-Lisa ja Romeo. Viron-tilalla on myös eläimiä, jotka tarvitsevat ruokaa.

– Huoli on kova, kun on monta suuta ruokittavana, mutta sama tilanne on monella muullakin. Nyt pitää vain nipistää kaikesta, mistä pystyy, Riina-Maija kommentoi perheensä tilannetta Me Naisille.

Me Naisten mukaan Kalle Palander palasi hiljattain Viroon perheensä luo Lapista. Riina-Maija kertoo Me Naisille, että koska Kalle oleskeli Suomessa epidemia-alueella, asuu hän oistaiseksi eri rakennuksessa kuin muu perhe tartuntariskin minimoimiseksi.

Riina-Maija ja lapset ovat majoittuneet 50-neliöiseen, työntekijälle tarkoitettuun asuntoon.

– Se riittää meille oikein hyvin. Pienempi tila on myös taloudellisempaa pitää lämpimänä kuin tilan isommat rakennukset.

IS ei tavoittanut Palandereita kommentoimaan tilannettaan.

Myyntityöt loppuivat

Viron kartanon lisäksi Palandereilla on talot Ranskassa ja Torniossa sekä asunto Helsingissä. Kaikissa kolmessa talossa on kovat kulut, jotka juoksevat, vaikka tuloja ei olekaan.

Riina-Maija kertoi IS:lle viime joulukuussa, että perhe on harkinnut muuttoa Tornioon, mutta sen esteenä on ollut Viron-kartano.

– Siellä olisi kiva asua, mutta sitä ei voi tehdä ennen kuin löydämme Viroon luotettavan henkilön pyörittämään maatilaa. Käyn nyt siellä viikoittain huolehtimassa kaikesta.

Riina-Maija lopetti viime vuonna työnsä myyntipäällikkönä vain reilun puolen vuoden jälkeen. Hän sanoi IS:n haastattelussa, ettei toimistotyö sopinut hänelle ollenkaan.

– Tunsin olevani kuin tönkkösuolattu silli istuessani koko kevään koneella. Keho jumittui ja tuli selkä- ja hartiakipuja. Tuntui kuin kasvoihinkin olisi tullut kymmenen vuotta lisää, kun tuijotin koko ajan päätettä, Riina-Maija selitti IS:lle.

– Pakko myöntää, että olin kuvitellut toimistotyön olevan helpompaa, mutta se olikin hyvin kuluttavaa. Nostan hattua kaikille, jotka jaksavat työskennellä päätteellä päivät pitkät.

Riina-Maija Palander työskenteli viime vuonna myyntipäällikkönä, mutta lopetti tehtävässä kesän jälkeen.

Iltalehti kertoi aiemmin, että Riina-Maijan oli määrä aloittaa kiinteistönvälittäjän työt Espanjassa tulevana kesänä. Toistaiseksi Euroopassa on kuitenkin liki mahdotonta matkustaa.

Kalle Palander on luonut viime vuosina uraa tv:ssä. Hänet on nähty muun muassa suositussa Villi kortti -sarjassa sekä tv-kommentaattorina.