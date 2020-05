Suomalaismissin Twitter-tili väärennettiin – kourintasyytökset Trumpista leviävät maailmalla

IS:n tavoittama Ninni Laaksonen kiistää jyrkästi, että kyseessä olisi hänen some-tilinsä.

Vuoden 2006 Miss Suomi Ninni Laaksosesta on tehty Twitteriin väärä tili, jossa Laaksosena esiintynyt Twitter-käyttäjä on twiitannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kourineen häntä. Twiitti lähti leviämään nopeasti ja on tähän mennessä saanut yli 14 000 tykkäystä ja 7 2000 uudelleenjakoa ja kerännyt yli tuhat kommenttia. Myös IS uutisoi twiitistä sunnuntaina virheellisesti Ninni Laaksosen twiittinä.

Laaksonen kertoi vuonna 2016 IS:n haastattelussa Trumpin kähmineen häntä heinäkuussa 2006, juuri ennen Late Show with David Letterman -ohjelman kuvauksia, joihin Laaksonen osallistui kolmen muun Miss Universum -kilpailijan ja Trumpin kanssa. Nyt julkaistuissa twiiteissä kerrotaan samoista tapahtumista.

IS tavoitti maanantaiaamuna Laaksosen puhelimitse. Laaksonen kielsi jyrkästi, että kyseessä oli hänen Twitter-tilinsä ja järkyttyi siksi näkemistään twiiteistä. Laaksonen sanoo, ettei hän ole koskaan käyttänyt Twitteriä tai twiitannut mitään. Hän yrittää parhaillaan selvittää, voiko saada väärennetyn tilin poistettua. Hän ei tahdo kommentoida asiaa tai vuoden vuoden 2016 lausuntojaan enempää julkisesti.

Vale-Twitter-tiliä on alkanut seurata myös CNN:n tähtitoimittaja Jake Tapper ja demokraattipoliitikko Randy Bruce sekä laitademokraattien keskuudessa suosittu Palmer Report -sivusto, joka on ajoittain jäänyt kiinni valeuutisista.

Ninni Laaksosen lausunnot nousivat ensi kertaa otsikoihin vuonna 2016, kun Ilta-Sanomat soitti suomalaismisseille, jotka olivat tavanneet Trumpin ja kysyi näiltä heidän kohtaamisistaan Trumpin kanssa. Tuolloin Laaksonen kertoi IS:lle Trumpin puristaneen häntä takapuolesta. Laaksonen kertoi olleensa myös Trumpin seurueessa eräissä kotibileissä, joissa mukana oli myös tulevan presidentin Melania-vaimo.

– Siellä joku sanoi minulle, että Trump pitää minusta, koska olen aivan samannäköinen kuin Melania oli nuorena.

Laaksonen kertoi tuolloin, että ei ollut aiemmin kertonut asiasta kenellekään.

– Eihän sitä silloin kehdannut sanoa. Eihän tuollaisessa tilanteessa voi sanoa mitään negatiivista, sehän on nyt ihan itsestään selvää, hän kuvaili IS:lle 2016.

Laaksonen totesi myös, ettei hänellä ole ollut mitään tarvetta puhua aiheesta aiemmin.

– En tiedä, mikä syy minulla olisi ollut yhtäkkiä kertoa, että: Hei, Donald Trump puristi minua takapuolesta. Siitä olisi sitä paitsi varmasti kymmenen vuotta sitten kirjoitettu aivan eri tavalla. Joko siten, että huomio oli positiivista tai että olisin itse ollut tyrkyllä.

Useat naiset syyttivät Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Trump kiisti voimakkaasti kaikki syytökset ja uhkasi tuolloin haastaa oikeuteen kaikki häntä ahdistelusta syyttäneet naiset.

Laaksosen kommentit vuonna 2016 levisivät eri tiedotusvälineisiin maailmalla. Muun muassa arvostettu brittilehti The Telegraph noteerasi Laaksosen lausunnot.

Trumpin kampanjaorganisaatio ei tuolloin yrityksistä huolimatta kommentoinut Ilta-Sanomille Laaksosen lausuntoja.