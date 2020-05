Näyttelijätähti muistelee häkellyttävää hetkeä: 18-vuotias Tom Cruise alkoi yllättäen diivailla luksushotellin aulassa – ”Tyyppihän on ihan tosissaan”

Tom Cruise on sittemmin tähdittänyt muun muassa Mission Impossible -elokuvia.

Rob Lowen mieleen painui elävästi 18-vuotiaan Tom Cruisen käytös legendaarisessa Plaza-hotellissa.

Kultaisen 80-luvun alussa näyttelijätähdet Tom Cruise ja Rob Lowe olivat vasta nuoria lahjakkuuksia matkalla maineeseen. Vuonna 1983 he päätyivät molemmat mukaan Francis Ford Coppolan elokuvaan Outsiders – kolmen jengi.

Lowe on nyt muistellut uransa alkuaikoja Dax Shepardin tuoreessa Armchair Expert -podcastissa. Erityisesti yksi hetki Outsiders-elokuvan kuvauksista on painunut Lowen mieleen. Lowe ja vasta 18-vuotias Cruise olivat päässeet molemmat elokuvan näyttelijäkaartin valintaprosessin viimeiseen vaiheeseen. Nuoret miehet oli kutsuttu New Yorkiin viimeisiä koekuvauksia varten.

Rob Lowe muistaa katselleensa Tom Cruisen käytöstä huvittuneena.

Miehille oli varattu majoitus maineikkaasta ja julkkisten suosimasta Plaza-hotellista.

Lowe muistelee silmäilleensä luksushotellia häkeltyneenä ja vaikuttuneena, mutta Cruiseen majoitus ei tehnyt aivan samanlaista vaikutusta. Sisäänkirjautumisen yhteydessä nimittäin selvisi, ettei miehille oltu varattu omia huoneita.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun pääsin Plaza-hotelliin. Kirjauduimme sisään ja Tom sai tietää, että meille oli varattu yhteinen huone. Hän sekosi, Lowe muistelee nyt.

Tom Cruise Outsiders-elokuvassa 1983.

Cruise oli odottanut saavansa oman huoneen.

– Muistan ajatelleeni, että oho, tämä tyyppihän on ihan tosissaan. Tilanne nauratti minua, se oli huvittavaa, Lowe nauroi.

– Mutta jos tosissaan puhutaan, niin lopputuloksesta emme voi kiistellä. Tom on tähdännyt huipulle ihan ensimmäisestä päivästä lähtien, Lowe muistutti.

Tom Cruise on sittemmin tähdittänyt muun muassa Mission Impossible -elokuvia.

Lopulta Outsiderissa näytteli Cruisen ja Lowen lisäksi muun muassa Matt Dillon ja Patrick Swayze. Lowe muisteli myös seuranneensa häkeltyneenä vierestä, kun Cruise taivutteli tuottajia suostumaan stunttikohtauksiin. Niinpä elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Cruise tekee voltin ihan vain huvikseen.

– Hän oli ainoa, joka teki lopulta sen voltin. Elokuvassa hän juoksee ulos talosta ja tekee voltin ilman mitään kummallisempaa syytä, Lowe muistelee.