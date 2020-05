Näyttelijä Ryan Reynolds yllättää: antaa jokaiselle entisestä koulustaan valmistuvalle oppilaalle poikkeuksellisen lahjan

Näyttelijäkuuluisuus muistelee lämmöllä omia kouluvuosiaan, joten hän halusi ilahduttaa myös tänä vuonna valmistuneita.

Näyttelijä Ryan Reynolds, 43 saattaa nauttia tällä hetkellä maineesta ja mammonasta, mutta mies ei ole unohtanut juuriaan ja rakasta kotikaupunkiaan Vancouveria.

Päinvastoin, Reynolds julkaisi Youtube-kanavallaan entisen koulunsa Kitsilanon valmistuville oppilaille omistetun videon. Koronaviruksen vuoksi koulu ei voi järjestää perinteisiä valmistujaisia, joten Reynolds halusi kantaa oman kortensa kekoon ja yllättää oppilaat varmasti hyvin mieluisalla lahjalla.

– Jokainen valmistuva oppilas saa ison pizzan minun piikkiini, Reynolds lupaa videolla.

Pizzan voi hakea koulun lähellä sijaitsevasta Nat’s New York Pizzeria -nimisestä ravintolasta, joka oli Reynoldsin kantapaikka.

– Aah, kaipaan sitä paikkaa edelleen, Reynolds nauraa.

Voit katsoa videon alta.

Koulusta valmistuu noin 385 oppilasta, joten pizzat tulevat kustantamaan Reynoldsille noin 9 000 euroa.

Daily Hive -lehti tavoitti paikan omistajan Nat Bastonen, joka on pyörittänyt pizzeriaa serkkunsa Francon kanssa yli 20 vuotta. Hän oli haltioissaan tähden eleestä ja paljasti Reynoldsin kertoneen suunnitelmastaan hänelle muutama päivä aiemmin.

Pizzalahjan lisäksi Reynoldsilla oli vakavampaakin asiaa julkaisemallaan videolla. Hän jakoi useita vinkkejä valmistuville ja myönsi, ettei hänellä itselläänkään ollut suurta suunnitelmaa valmistuttuaan.

– Suosittelen kuitenkin kaikkia olemaan edes jollain tavalla myötätuntoisia joka päivä, Reynolds muistutti.

Reynolds on tähdittänyt useita elokuvia, joista tunnetuimpiin kuuluvat Deadpool-elokuvat.

Kandalaistaustainen mies on naimisissa Gossip Girl -tähti Blake Livelyn kanssa. Reynold ja Lively avioituivat vuonna 2012 ja heillä on kolme lasta. Reynoldsin ja Livelyn liittoa on pidetty eräänä Hollywoodin onnellisimmista. Näyttelijäpari tunnetaan hersyvästä huumorintajustaan ja he ovat usein piikitelleet toisiaan sosiaalisen median välityksellä.

Parin perhe kasvoi viime syksynä kolmannella lapsella kaikessa hiljaisuudessa, sillä he halusivat salata pienokaisen syntymän.

Lively ja Reynolds ovat tehneet tiukan päätöksen pitää perhe-elämänsä mahdollisimman yksityisenä. He haluavat pitää lapsensa poissa julkisuuden valokeilasta ja antaa heille mahdollisimman normaalin lapsuuden siitä huolimatta, että heidän vanhempansa ovat maailmankuuluja näyttelijätähtiä.