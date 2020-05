Halle Berry paljastaa järkyttävän hetken James Bond -elokuvan kuvauksista – seksikkääksi tarkoitettu kohtaus meni karmealla tavalla pieleen

Halle Berryn ja Pierce Brosnanin tähdittämä Kuolema saa odottaa on yksi parhaiten menestyneitä Bond-elokuvia.

James Bondia näytellyt Pierce Borsnan joutui tositoimiin elokuvan kuvauksissa.

James Bond seikkaili vuonna 2002 elokuvassa Kuolema saa odottaa (Die Another Day). 007-agenttia esitti Pierce Brosnan, kun taas Bond-tyttö Jinx Johnsonina nähtiin näyttelijätähti Halle Berry.

Berry oli äskettäin Jimmy Fallonin vieraana The Tonight Show -viihdeohjelmassa ja muisteli rooliaan Bond-tyttönä. Samalla Berry paljasti karmaisevan läheltä piti -tilanteen elokuvan kuvauksista.

– Eräässä kohtauksessa minun piti olla oikein seksikäs ja vietellä Bond syömällä samalla viikunaa, Berry muisteli People-lehden mukaan.

James Bond (Pierce Brosnan) ja Jinx Johnson (Halle Berry) vuonna 2002 ilmestyneessä elokuvassa.

Viikuna lipsahti kuitenkin väärään kurkkuun. Hengenvaarallinen tilanne olisi voinut päättyä toisin, jos Brosnan ei olisi reagoinut heti ja sännännyt auttamaan.

– Hän nousi ylös ja teki minulle Heimlichin otteen. Ei niin kovin seksikästä! Berry muisteli nyt jo nauraen.

– Tuollaista ei näkynyt elokuvassa, Fallon laukaisi.

– Teidän olisi pitänyt nähdä se. James Bond todellakin osaa Heimlichin, Berry vinkkasi.

Brosnan sai muutenkin ylistystä Berryltä, joka kehui miehen olleen erittäin mukava kollega.

– Hän kuunteli ja auttoi. Hän tulee aina olemaan yksi suosikki-ihmisistäni koko maailmassa, Berry sanoi.

Kuolema saa odottaa -elokuvan tähdet Halle Berry ja Pierce Brosnan.

Berryn ja Brosnanin tähdittämä Kuolema saa odottaa on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä Bond-elokuvia, jossa myös Madonna tekee pienen roolin.

Pierce Brosnan nähtiin ensimmäisen kerran James Bondina vuonna 1995 elokuvassa 007 ja kultainen silmä. Sitä seurasivat elokuvat Huominen ei koskaan kuole (1997), Kun maailma ei riitä (1999) ja Kuolema saa odottaa (2002). Bond-elokuvien ohella hänet on nähty myös muissa jännityselokuvissa, mutta myös komedioissa ja musikaaleissa kuten Mamma Mia! (2008).

Halle Berry muisteli Jimmy Fallonille pelottavaa hetkeä Bond-elokuvan kuvauksissa.

Halle Berry taas on yksi niistä Bond-tytöistä, joiden ura on alkanut kauneuskilpailuista. Miss USA -perintöprinsessa esiintyi niin The Flintstones – Kiviset ja Soraset -elokuvassa kuin X-Menissäkin ennen rooliaan Bond-tyttönä.