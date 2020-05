Dianasta kertovan uutuusdokumentin huhutaan saaneen prinssi Williamin ja Harryn suunniltaan – prinsessan väitetään yrittäneen itsemurhaa neljästi

Prinsessa Dianasta kertova uutuusdokumentti ei ole sisäpiiritietojen mukaan miellyttänyt prinssi Harrya ja Williamia ollenkaan.

Kuninkaallisfanit tietävät prinsessa Dianan surullisenkuuluisan tarinan. Dianan kohuliitto prinssi Charlesin kanssa oli onneton aina vuoden 1992 asumuseroon asti, ja nuori Diana ajoi itsensä vaikeuksiin yrittäessään vuosien ajan sopeutua brittihoviin.

Nyt Walesin prinsessasta ollaan tekemässä uutta dokumenttia, kertovat The Sun ja Mirror. Uusi dokumentti on nimeltään Being Me: Diana, ja sen takana on kansainvälinen tv-yhtiö DSP. Dokumentti on tarkoitus nähdä sen valmistuttua myös suoratoistopalvelu Netflixissä, mutta brittilehtien tietojen mukaan viimeisintä sopimusta ei ole lyöty vielä lukkoon.

Uutuusdokumentti on herättänyt keskustelu jo ennen ilmestymistään, sillä sen kerrotaan olevan poikkeuksellisen kaunistelematon kuvaus prinsessan mielenterveysongelmista, syömishäiriöstä, onnettomasta lapsuudesta ja itsemurhayrityksistä. Brittilehtien tietojen mukaan luvassa on ennennäkemätöntä materiaalia vuosilta 1990-1992, jolloin Dianan ja Charlesin avioliitto rakoili näyttävästi.

Charles ja Diana vuonna 1985.

Yksi dokumentin kohauttavimpia yksityiskohtia on brittilehtien mukaan se, että Diana yritti itsemurhaa peräti neljä kertaa.

Dokumentissa nähdään myös Dianan lähipiiriin kuuluneiden henkilöiden haastatteluja. Sen sijaan Dianan perhe on irtisanoutunut lehtitietojen mukaan dokumentista täysin, vaikka ovatkin olleet aiemmin mukana useissa erilaisissa muistodokumenteissa, joita prinsessasta on tehty. Myös brittihovi ja Dianan lapset prinssi Harry ja prinssi William ovat pesseet kätensä dokumentista ja sen sisällöstä.

– Kuninkaalliset ja Spencerit ovat kieltäytyneet ottamasta osaa koko dokumenttiin, tv-yhtiöstä juorutaan lehdille.

Dokumentin luonteen uumoillaan olevan järkytys erityisesti prinssi Harrylle ja hänen puolisolleen herttuatar Meghanille, jotka ovat brittihovista irtauduttuaan hieroneet erilaisia yhteistyökuvioita tv-yhtiön ja Netflixin kanssa. Prinssi Harry teki esimerkiksi äskettäin Netflixin kanssa yhteistyössä 75-vuotiserikoisjakson lastensuosikki Tuomas Veturista.

– William ja Harry tulevat olemaan järkyttyneitä ja vihaisia. Erityisesti Harry, koska hän on tehnyt Netflixin kanssa läheistä yhteistyötä, sisäpiiristä väitetään.

Prinsessa Diana ehti valottaa elämäänsä brittihovissa jo ennen kuolemaansa vuonna 1997. Esimerkiksi vuonna 1993 ilmestyi niin kuninkaallisia kuin fanejakin kohauttanut suorasukainen kirja Diana: Her True Story. Andrew Mortonin kirjoittamassa kirjassa Diana kertoi yksityiskohtaisesti kamppailustaan muun muassa syömishäiriönsä kanssa.