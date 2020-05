Madonna, 61, ilahdutti faneja julkaisemalla itsestään tyrmäävän nuoruuskuvan – ”Teiniaikojen karanteeni”

Madonna jakoi faniensa iloksi nuoruuskuvan itsestään.

Maailman ikonisimpiin poptähtiin kuuluva Madonna on tehnyt pitkän uran ja on jo 61-vuotias – vaikka sitä ei hänestä heti uskoisikaan.

Nyt Madonna on muistellut nuoruusaikojaan erittäin nostalgisella kuvalla, jossa hän istuu nurmikolla farkut ja pieni punainen toppi yllään. Myös Madonnan hiustenväri on kuvassa punertava. Madonna ei kerro, miltä vuodelta kuva on.

– Teiniaikojen karanteeni... Madonna vitsailee kuvatekstissä viitaten tämänhetkiseen karanteenitilanteeseen.

Fanit hieraisivat silmiään nähtyään Madonnan jakaman kuvan, sillä nuorta tähteä ei ollut heti tunnistaa. Vuosikymmenten takainen otos keräsi lopulta runsaasti ihastelevia kommentteja.

– Omg! Upeat hiukset.

– Upea jo nuorena!

– Kuningatar!

– Näytät ihan italialaiselta.

– Näytät ihan Norma Jeanelta (Marilyn Monroe) tässä kuvassa.

– Tästähän saisi ihan mielettömän levyn kannen!

– Niin kaunis nuori nainen!

– Tämä kuva osoittaa sen, että todellinen glamour ei koskaan katoa.

Madonna vuonna 1990 levy-yhtiön virallisessa kuvassa. Uransa hän aloitti jo 70-luvun lopussa.

Koronaviruksen aiheuttamat seuraukset ovat osuneet lähelle Madonnan sydäntä. Huhtikuun alussa hän ilmoitti Instagramissa lahjoittaneena miljoona dollaria eli noin 930 000 euroa taisteluun koronavirusta vastaan.

Madonna, 61, kertoo lahjoittaneensa rahat Bill ja Melinda Gatesin säätiöön, joka etsii virukseen parannuskeinoa.

– Tunnustan, että minulta kesti aikaa hyväksyä ja käsitellä ja muuttaa elämäntyyliäni, jotta voin suojella perhettäni, itseäni ja koko ihmiskuntaa.

– En voi korostaa tarpeeksi sen tärkeyttä, että ihmiset ottaisivat koronaviruksen tosissaan.

Madonna vuonna 2015.

Tosin vielä pandemian alussa Madonna oli täysin toista mieltä. Tällöin hän nousi puheenaiheeksi kutsuessaan koronavirusta ”suureksi tasaajaksi”. Hän kertoi tuntojaan videon yhteydessä, jossa makoili kylpyammeessa ruusun terälehtien ympäröimän.

– Covid-19 ei välitä, kuinka rikas, kuuluisa, hauska tai fiksu olet. Se ei välitä, missä asut minkä ikäinen olet tai kuinka mahtavia tarinoita osaat kertoa, Madonna saneli videolla keikistellen ammeessa.

– Se on tasapuolinen kaikille, mikä tekee siitä samaan aikaan hienoa ja kammottavaa.

Hän myöhemmin poisti videon sen aiheuttaman kohun vuoksi. Tähden fanit huomioivat, että vaikka virus ei katso lompakon paksuutta, köyhät kärsivät siitä eniten.