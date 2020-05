Paula Noronen muisteli MTV:llä kiusallista gynekologikäyntiään – ei ollut uskoa korviaan, kun lääkäri täräytti erikoisen kommentin

Kirjailija Paula Noronen kertoi Joonas Nordmanille erikoisesta tilanteesta, johon hän ajautui gynekologin vastaanotolla.

Lauantai-iltana Joonas Nordmanin vieraaksi Joonas Nordman show’hun saapui muun muassa kirjailijana ja koomikkona tunnettu Paula Noronen. Yhdessä kaksikko muisteli Norosen uran alkutaivalta, kun hän aloitti Yleisradion palveluksessa.

Nordman ja Noronen keskustelivat myös asiakaspalveluammateista, ja Noronen muistelikin aikaa, jolloin hän työskenteli Hakaniemen MacDonalds -ravintolassa. Kaksikon keskustelu eteni nopeasti muihin ammattikuntiin, kuten lääkäreihin. Noronen ja Nordman vitsailivat siitä, kuinka lääkärit eivät koskaan saisi näyttää tunteitaan, esimerkiksi kauhistua tai vitsailla.

– Onko sulla tästä kokemusta, Nordman uteli Noroselta.

– On! Menin gynekologille. Niin sitten tämä rouva tuli sen sellaisen rautaisen ison jutun kanssa. Sitten mä odotin siinä, ja hän oli silleen: ”tää on vähän tällainen kova, teräksinen ja vähän kylmäkin, mutta kuvittele vaikka että tämä on Brad Pitt”, Noronen muisteli nauraen.

Paula Noronen julkaisi hiljattain ensimmäisen aikuisille suunnatun kirjansa.

Lääkärin vitsi ei kuitenkaan onnistunut tekemään Noroseen tuolloin vaikutusta. Hän päivittelikin tilannetta vuolaasti Nordmanille.

– Ei, eihän? Ei... Huomaatko, mä haen Katjalta tukea, Noronen päivitteli viitaten Joonas Nordman shown pianisti Katja Lappiin.

– En mä tiedä, voisi toimiakin, Lappi nauroi vastineeksi Norosen pyöritellessä päätään.

Lukuisia lastenromaaneja kirjoittanut Noronen julkaisi hiljattain ensimmäisen aikuisille suunnatun romaaninsa Tarja Kulho - Räkkärimarketin kassa. Se perustuu fiktiiviseen Tarja Kulho -hahmoon, jonka Noronen kehitti 1990-luvun lopulla radiota varten. Kulho jakeli elämänviisauksiaan Radiomafian ohjelmassa, joka lopetettiin 2000-luvun alussa.

Noronen on kirjoittanut muun muassa suositun Supermarsu-kirjan, josta on tehty myös elokuva. Lisäksi Noronen on nähty Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman panelistina vuodesta 2015 alkaen.