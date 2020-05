Masa ”Pätkä” Niemen kuolemasta 60 vuotta – koomikkolegendan traaginen kohtalo kiteytyi kahvilakuitista löytyneeseen lohduttomaan viestiin

Pekka ja Pätkä -elokuvien Pätkänä tunnetuksi tullut Masa Niemi menehtyi unilääkkeiden yliannostukseen 3. toukokuuta 1960. Niemi oli kuollessaan 45-vuotias.

Pekka ja Pätkä -elokuvien Pätkänä tutuksi tulleen näyttelijän, Martti ”Masa” Niemen kuolemasta tulee tänään kuluneeksi tasan 60 vuotta. Niemi menehtyi 3. toukokuuta 1960. Hän oli kuollessaan 45-vuotias.

Niemi tunnetaan edelleen suomalaisen komediafilmihistorian yhtenä traagisimmista hahmoista. Itsemurhaan päätynyttä näyttelijää on myöhemmin verrattu Robin Williamsiin – koominen ja hauska, mutta todellisuudessa surun ja masennuksen murtama.

Reino Helismaa on sittemmin muistellut kirjassaan koomikon viimeisiä hetkiä, jotka ajoittuivat vappuaattoon. Niemen ystävät huolestuivat, kun koomikkolegenda ei vastannut puheluihin. Lopulta unilääkkeitä yliannoksen ottanut tajuton Niemi kiidätettiin sairaalaan, jossa koomikkolegenda päiviä myöhemmin kuoli.

Esa Pakarinen ja Masa Niemi elokuvassa Pekka ja Pätkä salapoliiseina vuodelta 1957

Elettiin toukokuun alkua ja Niemi oli yhdessä ystävänsä Esa ”Pekka Puupää” Pakarisen kanssa Tampereella. He jakoivat huoneen paikallisen uimahallin retkeilymajassa. Suomen Filmiteollisuuden Toivo Särkkä oli hiljattain ilmoittanut, ettei Puupää-elokuvia tehtäisi enempää. Se oli sekä Niemelle että Pakariselle kova paikka.

– Vapunaattona, se oli lauantai, tulin Tampereelle takaisin, ja Masa oli jo tajuttomana. Se oli ilmeisesti ottanut jotain pillereitä, mutta kaikki tuubit hävittänyt. Pätkä asui kahden hengen huoneessa retkeilymajassa ja siellä oli mun salkkukin vielä. Pöydällä oli kahvilakuitin taakse kirjoitettu: ”Hyvä on olla kun on nolla. Hyvästi Masa.” Sillä tavalla se lähti, Pakarinen muisteli tapahtumien kulkua myöhemmin.

Esa Pakarinen ja Masa Niemi tähdittivät Pekka ja Pätkä -elokuvia.

Masa Niemi oli monilahjakas viihdyttäjä sodanjälkeisessä Suomessa. Yhdeksänlapsisen viipurilaisperheen kuopus soitti jo lapsena pianoa ja rumpuja ja treenasi taikurintaitoja.

Hän avioitui ennen sotia Helvi Kilpeläisen kanssa. Lapsia parille ei syntynyt. Viipurin Makkaran autonkuljettajana työskennellyt Niemi muutti sota-aikaan Helsinkiin.

Jatkosodassa hän kiersi rintamaa viihdytysjoukoissa hauskuuttaja-vitsinkertojana, aikansa stand up -koomikkona. Helsingissä hän soitti rumpuja Kirjan talolla. Ensimmäinen filmirooli oli 1945 Suviyön salaisuudessa.

Lentävän kalakukon (1953) kuvauksissa Suomen Filmiteollisuuden Reino Helismaa huomasi, miten 181-senttisen Pakarisen ja 152-senttisen Niemen kemiat sopivat yhteen. Siitä lähti filmitähden ura lentoon.

Pekka Puupää -elokuva, Esa Pakarinen ja Masa Niemi.

Pekka ja Pätkä -elokuvia tehtiin yhteensä 13. Sarjan suosio oli valtaisaa. Kansa rakasti, kun hattupäiset hauskuuttajat toilailivat Justiinan (Siiri Angerkoski) kanssa kesälaitumilla, Suezilla, Lapissa ja ties missä. Elokuvista tuli todellisia klassikoita.

Viina sai kuitenkin Niemestä yliotteen. Alamäkeä vauhditti kiivaan miehen itsekriittisyys, joka ei sietänyt negatiivisia kritiikkejä. Vaikka kriitikot eivät niinkään arvostelleet näyttelijöitä, tyynyn alle ilmestyi viinajemma ja pian pienikokoisuudestaan kärsinyt Niemi kumosi päivässä puolitoista kossupulloa. Kiertueet olivat humalaisen riitaisia.

Niemi vietti jaksoja vieroituksessa. Rahat olivat jatkuvasti loppu. Perhetuttu Kerttu Nuotio on kertonut Arto Pietilän elämäkertateoksessa Masa Niemi – Pätkä, että välillä hän oli kuvauksissa kaatumahumalassa ja lierihatun sisäpuolelle oli laitettava repliikkejä muistilappuihin.

Elokuva Pekka ja Pätkä miljonääreinä (1958).

Selvänä hänen kerrotaan olleen sydämellinen huumorimies, joka saattoi kahvilassa tehdä taikatemppuja tuiki tuntemattomille tai kysellä tietovisakysymyksiä. Masennus kuitenkin nakersi koomikkoa sisältäpäin.

Hautajaiset olivat surulliset. Niemi siunattiin 15. toukokuuta Hietaniemen krematorion kappelissa.

– Masan hautajaisten jälkeen päätin, etten enää koskaan mene kaverin maahanpanijaisiin, se on liian tuskallista. Olen niin tunteellinen ihminen. Kun Repe (Helismaa) kuoli en ollut mukana. Ja Tapsan (Rautavaara) hautajaisiin en myöskään mennyt, Esa Pakarinen on sittemmin kirjoittanut päivästä.

Masa Niemi on haudattu Hietaniemen hautausmaalle.

Masa Niemi eli Martti Elis Niemi lepää Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä. Niemen hauta on Uurnalehdossa, vanhan hautausmaan uusimmalla alueella. Myöhemmin hautaan on laskettu myös leski Helvi Niemi, os. Kilpeläinen ja tämän sukulaiset Unto sekä Sylvi.