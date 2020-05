Tiger King -kohudokumentin hahmot pettyivät tapaan, jolla heidät esitettiin – näin hittisarjan tähdillä menee nyt

Tiger King -dokumenttisarjan tähdet eivät olleet mielissään siitä, millä tavalla heidät esitettiin.

Netflixin katsotuimpien sarjojen listalla on keikkunut nyt jo pitkään Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes. Eksoottisten kissaeläinten omistajista ja heidän uskomattomista käänteistään kertova sarja on saanut valtavaa huomiota ympäri maailmaa.

Sarjan keskiössä nähdään oklahomalainen asefanaatikko Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, jonka omistamaan eläintarhaan kuuluu satoja tiikereitä, leijonia ja muita villieläimiä. Mies sekaantuu muun muassa hänen pahimman kiistakumppaninsa, eläinaktivisti Carole Baskin murhayritykseen.

Variety selvitti, mitä sarjan tähdille kuuluu nyt, kun aikaa sarjan julkaisusta on kulunut tovi.

Yksi sarjan keskeisistä hahmoista on Joe Exoticin entinen aviomies John Finlay. Finlay muistetaan sarjasta paitsi näyttävistä tatuoinneistaan, myös hampaistaan. Meta-amfetamiinia käyttäneeltä Finlaylta puuttui sarjaa kuvatessa useampia hampaita.

Joe Exotic.

Finlayn hammasrivistö on sittemmin kokenut huiman muodonmuutoksen. Hänelle tehtiin heinäkuussa 2019 operaatio, jossa hän sai hammasproteesit. Finlay on tarkentanut, etteivät hänen hampaansa pudonneet huumeidenkäytön takia, vaan kyse oli hänen geeneistään. Hän on kertonut, ettei ole käyttänyt huumeita kuuteen vuoteen.

Netflix sai Finlayn purukaluston muodonmuutoksesta videoita ja valokuvia kuvausten aikana, mutta tuotantoyhtiö ei julkaissut niitä.

John Finlay.

Finlay on kertonut pettyneensä tuotantoyhtiöön. ET Onlinen videohaastattelussa Finlay väittää, että tuotantoyhtiö esitti hänet tarkoituksellisesti huonossa valossa.

– He saivat minut näyttämään siltä kuin olisin huumattu ’hillbilly’.

– Odotan pääseväni kertomaan todellisen tarinani, ja haluan ihmisten tietävän, millaista elämäni todellisuudessa on ollut, Finlay toteaa haastattelussa.

Tiger King -sarjan julkaisun jälkeen Finlay perusti The Truth about John Finlay -nimisen fanitilin Facebookiin, jossa hän on kirjoittanut sarjasta kriittiseen sävyyn. Finlay asuu tällä hetkellä Stormey-kihlattunsa kanssa.

Bhagavan An Doca.

Myös Carole Baskin on sittemmin ilmaissut pettyneensä raskaasti dokumenttisarjaan. Baskin on omaa Big Cat Rescueta pyörittävä eläinaktivisti. Baskinilla saattaa olla luurankoja kaapissaan, sillä hänen ex-aviomiehensä, miljonääri Don Lewis, katosi mystisesti 1997.

Lewisin tyttäret ovat Time-lehden mukaan syyttäneet Baskinia isänsä taposta ja väittäneet tämän syöttäneen isän tiikereille. Baskin kiistää jyrkästi väitteet. Hän on pettynyt siihen, millaisen kuvan Tiger King -sarja hänestä antaa. Baskin on kutsunut sarjaa sensaatiohakuiseksi.

Howard ja Carole Baskin.

58-vuotias Baskin on naimisissa kolmatta kertaa ja asuu aviomiehensä kanssa Big Cat Rescue -puiston mailla Floridassa. Tällä hetkellä puistoon suljettu koronakriisin vuoksi.

Institute for Greatly Endangered and Rare Species -eläintarhan omistava Bhagavan Doc Antle on monien muiden dokumenttisarjassa esiintyneiden tavoin syvästi pettynyt sisältöön ja tapaan, jolla sarja hänet esitti. Doc Antle syyttääkin tuotantoryhmää sarjassa esiintyneiden henkilöiden lahjonnasta.

Myös Doc Antlen eläintarhan on tällä hetkellä suljettuna koronapandemian takia. Kaksi Antlen lapsista työskentelee isänsä eläintarhassa.

Carole Baskin.

Joe Exoticista kertovaa tv-sarjaa kuvannut tuottaja Rick Kirkham asuu nykyisin Norjassa uuden vaimonsa kanssa. Kirkham on kertonut Facebookissa kuvaavansa tällä hetkellä dokumenttia jännittävää kaksoiselämää elävästä miehestä.

22 vuoden vankeustuomiota suorittava sarjan päätähti Joe Exotic siirrettiin hiljattain uuteen vankilaan Texasiin, jossa mies on tällä hetkellä karanteenissa koronavirustilanteen vuoksi.

Carole Baskin.

Eristyksissä olo ei kuitenkaan estänyt 57-vuotiasta entistä eläintarhan omistajaa haastamasta Yhdysvaltojen liittovaltion hallitusta ja eläintarhan nykyistä omisyajaa Jeff Lowea oikeuteen. Exotic nimittäin väittää, että hallitus sekaantui hänen äitinsä kuuolemaan ja Lowe olisi antanut kuolemasta vääristeltyjä lausuntoja viranomaisille.

Jeff Lowe pyörittää yhä ennen Joe Exoticin omistuksessa ollutta Greater Wynnewood Zoo -eläintarhaa. Hän suunnittelee uuden eläintarhan avaamista Oklahomaan.