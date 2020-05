Temptation Islandilla kohauttaneet Josku ja Karim osallistuvat miljonäärivisaan: parin sananvaihto mykistää heti kättelyssä jopa Jaajo Linnonmaan

Temppareista tutut rakastavaiset Josku ja Karim tavoittelevat lauantai-iltana jättipottia Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.

Kuluvalla Haluatko miljonääriksi? -kaudella nähdään julkkisjaksoja, joissa kisaa tuttuja tyyppejä esimerkiksi Nelosen reality-ohjelmista. Seuraavassa jaksossa rahatukkoa tavoittelevat Temptation Island Suomi -ohjelman pariskunnat Mari ja Väpä, Elias ja Vilma sekä Josefin ja Karim.

Kun Josefin ja Karim pääsevät Jaajo Linnonmaan piinapenkkiin, he eivät totisesti ole ensimmäistä kertaa tulisilla hiilillä koko kansan edessä. Josefin eli Josku tuli tutuksi Temptation Islandin kuudennella kaudella, kun hän koetteli ex-poikaystävänsä Leevin kanssa suhteensa kestoa. Ero tuli, ja Josku alkoi seurustella kaudella sinkkuna hääräilleen Karimin kanssa. Kaksikko lähti viettelysten saarelle uudelleen, mutta poistuivat pian dramaattisen mustasukkaisuusmyrskyn turmeltua jatkomahdollisuudet Temppari-resortilla.

Josku ja Karim ovat hätää kärsimässä jälleen, kun Jaajo esittää Turun sijaintia koskevan kysymyksen. Kysymys kuuluu, että missä ilmansuunnassa Suomen kartalla sijaitsee Turku? Vaihtoehdot ovat lounas, koillinen, luoda ja kaakko.

Karim näyttää vakavalta kysymystä pohtiessaan, mutta Joskulla on selvästi asiasta käryä.

– Se menee niinku koillinen, kaakko, lounas, luode, Josku muistelee ja liikuttelee sormea myötäpäivään kuvitteellisella kartalla.

– Eli lounas, nainen päättelee.

Karim ei tyttöystävänsä pähkäilyä purematta niele.

– Eeeiiii... hän mutisee Joskulle, joka purskahtaa nauruun.

– Mitä ei? Suomea jos kattoo tälleen kartalla, et jos kattoo koko maailmankarttaa et missä kohtaa se on, Josku yrittää selittää Karimille.

Mies yrittää puhua kumppanilleen "järkeä".

– Eiku sä katot sen Suomen kartasta. Et sä mistään maailmankartasta katso Turkua! Karim hekottaa.

Jaajoa hymyilyttää, kun hän katsoo suoraan kameraan pariskunnan etsiessä oikeaa vastausta tiukkaan kysymykseen.

Kaksikko pääsee kuitenkin lopulta yksimielisyyteen:

– Mennään sit Joskun mielen mukaan ja laitetaan toi A, eli lounas, Karim ilmoittaa.

Kun Jaajo varmistaa, lukitaanko vastaus, pariskunta alkaa empiä:

– Sä saat lukita, mä en halua kuulla mitään syyttelyitä! Josku parahtaa.

Vastaus lukitaan, ja Josku ja Karim kuittaavat plakkariinsa tuhat euroa.

– Jestas sentään, kun te pääsette Ikeaan, niin sinne mä en halua tulla mukaan! Jaajo heittää.

Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 21 Nelosella. Jakso on katsottavissa ennakkoon Ruutu+:ssa.