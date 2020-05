Natalie Woodin kuolema on yhä mysteeri – leski Robert Wagner puhuu nyt suunsa puhtaaksi murhasyytöksistä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta näyttelijä Natalie Woodin salaperäisestä kuolemasta.

Näyttelijä Natalie Woodin kuolema järkytti maailmaa marraskuussa 1981.

Vain 43-vuotias Hollywood-tähti menehtyi oudoissa olosuhteissa veneretkellä Kaliforniassa.

Wood vietti viikonloppua puolisonsa, näyttelijä Robert Wagnerin kanssa pariskunnan Splendour-jahdilla, kun hän jostain syystä katosi ja hukkui. Paikalla olivat myös parin ystävä, näyttelijä Cristopher Walken ja laivan kapteeni Dennis Davern.

Julkisuudessa on esitetty lukuisia eri teorioita siitä, mitä näyttelijälle todella tapahtui 29. marraskuuta 1981.

Nyt kohtalokkaan illan tapahtumat ja sitä seurannutta jälkipyykkiä puidaan HBO:n Natalie Wood: What Remains Behind -uutuusdokumentissa.

– Kun äiti kuoli, koko maailmani järkkyi. Perheemme ei ole koskaan ollut entisensä, Woodin aiemmasta liitosta syntynyt tytär Natasha Gregson Wagner sanoo dokumentissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Woodin leski Robert Wagner puhuu tapahtuneesta sen jälkeen, kun Los Angelesin poliisi ilmoitti vuonna 2018 tutkivansa näyttelijän kuolemaa uudelleen ja pitävänsä tähden aviomiestä ”kiinnostavana henkilönä”.

Wagner on viimeinen henkilö, joka näki Woodin elossa. Hollywoodissa on spekuloitu vuosikausia oliko aviomiehellä näppinsä pelissä tähden kuolemassa. Nyt Wagner kommentoin syytöksiä HBO:n dokumentissa ja kertoo oman versionsa marraskuisen illan tapahtumista.

– Olen käynyt läpi sen yön tapahtumia mielessäni niin monia kertoja, kyynelsilmäinen Wagner, 90, toteaa dokumentissa.

Kiinnostus Natalie Woodin kuolemaa kohtaan ei ole laantunut.

Kiitospäivän viikonloppu 1981 oli viimeinen kerta, kun koko perhe istui saman ruokapöydän ääressä. Näyttelijä Christopher Walken oli saapunut Los Angelesiin viimeistelemään hänen ja Woodin yhteisen Aivomyrsky-elokuvan kuvauksia.

Vapaa-aikansa perhe oli yleensä viettänyt veneilemässä, eikä kyseinen viikonloppu ollut poikkeus. Wood ja Wagner halusivat viettää aikuisten laatuaikaa ja esitellä Santa Catalinan saarta Walkenille.

Ystävät muistelevat dokumentissa, että sää oli sateinen ja tunnelma kireä Walkenin ja Wagnerin välillä. Wood vaikutti levottomalta ja oli sanonut perheenjäsenilleen, ettei olisi halunnut lähteä veneilemään.

Wagner myöntää dokumentissa veneretken sujuneen vaihtelevissa tunnelmissa. Wood oli soittanut ennen kuolemaansa läheisilleen ja kertonut riidelleensä aviomiehensä kanssa. Erimielisyyksistä huolimatta seurue suuntasi maihin viettämään hilpeää iltaa ravintolassa.

– Join muutaman lasin viiniä ja minulla oli hauskaa. Tulimme takaisin veneelle, avasin viinipullon ja join vähän lisää. Chris kehui, kuinka upea näyttelijä Natalie on, Wagner kertaa vaimonsa kuolinyön tapahtumia.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että Wagnerin ja Walkenin välille olisi tullut sanaharkkaa. Wagner myöntää tulistuneensa, kun Walken oli kommentoinut, kuinka sääli olisi, jos niin lahjakas näyttelijä kuin Wood jäisi kotiäidiksi.

Natalie Wood oli kuollessaan 43-vuotias. Hänet muistetaan rooleistaan elokuvissa Nuori kapinallinen ja West Side Story. Hän oli Oscar-ehdokkaana kolmesti.

Aihe oli arka, sillä pari oli käynyt keskusteluja siitä, pitäisikö Woodin olla enemmän kotona lasten kanssa.

Woodin kerrotaan vetäytyneen tässä vaiheessa iltaa yöpuulle. Miehet jatkoivat viininlipittämistä ja riitelyä.

– Hermostuin ja iskin pullon säpäleiksi. Chris lähti tilanteesta, mutta minä seurasin häntä. Sanoin hänelle, että älä puutu asioihimme. Olin hieman humalassa, mutta rauhoituin nopeasti raittiissa ilmassa, Wagner sanoo.

Walken meni hyttiinsä ja Wagner ja kapteeni Davern jäivät siivoamaan lasinsiruja. Hän kertoo menneensä Woodin hyttiin ja yllättyneen, ettei vaimo ollut siellä.

Näyttelijäpari Wood ja Wagner viettivät lähes joka viikonlopun veneilemässä. Marraskuussa 1981 illanvietto Splendour-jahdilla päättyi kuitenkin tragediaan.

– Kannella huomasin, että pieni vene oli poissa. Kukaan meistä ei kuullut mitään, Wagner sanoo.

Tätä seuranneista tapahtumista Wagnerilla ja laivan kapteenilla Dennis Davernilla on hyvin erilaiset näkemykset. Aikoinaan Woodin kuolemaa pidettiin onnettomuutena, mutta vuonna 2011 tutkinta avattiin uudelleen, kun kapteeni muutti kertomustaan.

Kapteeni Davern kertoi kuulleensa fyysisen tappelun ääniä alakannelta. Hänen mukaansa viimeiset sanat, jotka hän kuuli Wagnerin vaimolleen sanovan, olivat ”painu helvettiin veneestäni”.

Davern kertoi menneensä kymmenen minuuttia äänten kuulumisen jälkeen alakannelle, josta hän kertoo löytäneensä Wagnerin itkemässä.

– Natalie on kadonnut, Wagnerin väitetään nyyhkyttäneen.

Näyttelijän kuolemaa tutkinut kirjailija ja asianajaja Suzanne Finstadt on kritisoinut ankarasti Wagnerin, Walkenin ja kapteeni Davernin toimia.

– Kaikkia kolmea miestä pitäisi syyttää Natalien kuolemasta. Hän riiteli miehensä kanssa niin kiihkeästi, että muiden veneiden matkustajat kuulivat sen. Kesti silti yli kaksi tuntia, ennen kuin kukaan hälytti apua, Finstadt jyrähti Vanity Fair -lehdessä maaliskuussa.

Miksi miehet eivät aloittaneet etsintöjä heti? Wagner sanoo HBO:n dokumentissa, ettei hän heti ymmärtänyt tilanteen vakavuutta. Woodin luultiin palanneen takaisin maihin, mutta kun miehet soittivat satamaan, kukan ei ollut nähnyt häntä. Lopulta he soittivat rannikkovartiostolle.

– Tuntui, että odotimme ikuisuuden. Sitten minulle soitettiin, että Natalie on löydetty. Kysyin, onko hän kunnossa. Minulle sanottiin, että hän on kuollut. Kaikki pimeni. Olimme tyrmistyneitä, Wagner muistelee dokumentissa.

Natalie Wood löydettiin hukkuneena Santa Catalinan saaren edustalta yllään pelkkä yöpaita ja takki.

Natalie Wood ja Robert Wagner olivat Hollywoodin kultapari, jonka elämää seurattiin tiiviisti lehtien sivuilla.

Kapteeni Davern väitti 2011 NBC:lle, että Wagner kielsi etsimästä Woodia ja ohjeisti häntä ja Walkenia, mitä heidän pitäisi kertoa poliisille.

– Tein kamalia valintoja ja virheitä. Valehtelin kuulusteluissa vuosia sitten. Tein virheen, kun en kertonut, miten asiat todella olivat, Davern sanoi NBC:lle tuolloin.

Vuosien varrella on esitetty useita eri teorioita siitä, mitä tuona iltana todella tapahtui. Wagnerin on väitetty työntäneen vaimonsa veteen, toisten mukaan hän ei suostunut auttamaan mereen pudonnutta Woodia.

Amerikkalaismedian mukaan kuolemassa on myös muita seikkoja, joihin ei ole saatu selkeitä vastauksia. Woodin vartalosta väitetään löytyneen merkkejä fyysisestä väkivallasta.

On huhuttu myös kolmiodraamasta, joiden mukaan Woodilla ja Walkenilla olisi ollut suhde. On jopa väitetty, että aviomies olisi saanut tietää asiasta veneretkellä ja riidan seurauksena Wood olisi kuollut.

Walkenin ja Woodin tähdittämän Aivomyrsky-elokuvan ohjaaja Douglas Trumbull sanoo dokumentissa väitteiden olevan täysin tuulesta temmattuja.

– Elokuvassa on seksikohtaus ja huomasin sitä kuvatessani, ettei heidän välillä ollut fyysistä kemiaa. En usko, että väitteissä on mitään perää. Se on mahdotonta, Trumbull sanoo.

Toksikologinen tutkimus paljasti, että Wood oli nauttinut kuoliniltanaan alkoholia ja ottanut unilääkkeen. Näyttelijän kerrotaan olleen herkkäuninen ja valittaneen usein veneilemässä, kuinka jahdin kyljessä ollut pieni vene iskeytyi aallokossa jahdin kylkeä vasten.

Perhe uskookin, että Wood oli mennyt yöllä kannelle ja liukastunut.

– Natalie on voinut palata kannelle sitomaan venettä paremmin kiinni. Silloin oli sumuista. Uskotaan, että hän liukastui, iski päänsä ja putosi veteen, Wagner toteaa ohjelmassa.

–Ei ole mennyt päivääkään, ettenkö olisi ajatellut Natalieta, aviomies Robert Wagner sanoo uutuusdokumentissa.

Hollywood-tähti Christopher Walken on pysynyt tapauksesta vaiti. Vuonna 1997 hän kertoi Playboylle lyhyesti yön tapahtumista.

– Hän meni sänkyyn ennen meitä, ja hänen huoneensa oli jahdin perällä. Pieni vene löi jahtiin hänen puolellaan ja uskon, että hän meni siirtämään sitä, Walken kertoi.

Woodin kuoleman on kuvailtu olevan yksi Hollywoodin suurimmista murhamysteereistä. Los Angelesin poliisi ei ole kuitenkaan julistanut tapausta murhaksi, eikä Wagneria vastaan ole koskaan nostettu syytteitä.

Wagner sanoo dokumentissa kummastelevansa eri teorioita, joita kuolinyön tapahtumista on esitetty.

– Kun julkisuuden henkilölle tapahtuu jotain, niin asiaan liittyy aina epäilyksiä, mutta ei ikinä tässä määrin. Median huomio on ollut ennennäkemätöntä, hän sanoo.

Wood oli julkisuudessa kertonut pelkäävänsä vettä ja etenkin merivettä. Siksi monet pitävät mahdottomana sitä, että näyttelijä olisi mennyt veteen omasta tahdostaan.

Perhe korostaa dokumentissa olevansa pöyristynyt väitteistä, joiden mukaan Wood olisi murhattu. Wagner itse sanoo, ettei anna syytöksille minkäänlaista painoarvoa.

– En kiinnitä tuollaisiin asioihin huomiota, hän kuittaa.

– Minua häiritsee se, miten joku voi ikinä luulla hänellä olevan jotain tekemistä äidin kuoleman kanssa. On vaikea kuvitella, että hän joutuu vieläkin kestämään tällaista. Hän käynyt läpi todellisen painajaisen, Natasha suree.

■ Natalie Wood: What Remains Behind HBO:ssa 6.5. ■ Lähteet: What Remains Behind, NBC, Vanity Fair ja IS arkisto.