Sara Sieppi suostui uransa alkutaipaleella vähäpukeisiin kuviin, koska ei osannut kieltäytyä mistään: ”Joku olisi voinut kysyä, onko tuo hyvä idea”

Sosiaalisen median vaikuttajana nykyään pääasiassa työskentelevä Sara Sieppi oli vasta 19-vuotias, kun hänestä tuli Miss Suomi vuosimallia 2011. Sieppiä ei alun perin kruunattu Miss Suomeksi, vaan ensimmäisenä perintöprinsessana hän peri kruunun Pia Lambergin (ent. Pakarinen) luovuttua siitä.

Sieppi kertoo, ettei koskaan ole katunut missitaustaansa ja uskoo misseyden seuraavan häntä aina, vaikka hän joskus päättäisi jättää julkisen työn kokonaan. Sen sijaan hän katuu joitain asioita, joihin lähti mukaan missiksi kruunaamisen jälkeen.

– Nuorempana suostuin kaikkeen ja menin suin päin asioihin mukaan. Mihin tahansa tv-ohjelmaan tai kuvauksiin kysyttiin, suostuin ja sanoin heti, että joo, joo, tulen, Sieppi muistelee ja lisää:

– Ehkä jossain vaiheessa olisin voinut kieltäytyä jostain asioista. En harmittele, mutta joku olisi voinut ohjata minua ja kysyä, että onko tuo nyt hyvä idea?

Sara Sieppi kruunattiin alunperin Miss Suomen 1. perintöprinsessaksi 2011.

Joistain projekteista – kuten eräistä tosi-tv-ohjelmista – tuli jälkeenpäin hyväksikäytetty olo.

– Minulle on nuorena tyttönä tosi-tv:n kuvauksissa käsketty sanomaan kameralle tiettyjä repliikkejä tietyissä kohtauksissa. Minusta haluttiin luoda vähän hölmömpää kuvaa. Silloin nuorempana luulin, että se on ihan normaalia, vaikkakin ajoittain sitä ihmettelin.

– Enää en todellakaan tekisi niin, mutta silloin en kyseenalaistanut asioita.

Myös jotkin nuoruuden kuvaukset olisivat saaneet jäädä tekemättä.

– Olen katsonut itsestäni otettuja vähäpukeisia kuvia jälkeenpäin ja ajatellut, että ei herranjumala.

Sara Sieppi haki 19-vuotiaana Janina F Uimapukumalliksi 2010.

Sieppi on ollut sosiaalisessa mediassa toisinaan kuin sylkykuppi, joka on tahtomattaan joutunut somekohujen ja ilkeiden kommenttien kohteeksi. Nyt somekommenttien sävy on muuttunut hetkessä, mistä Sieppi on ollut itsekin ihmeissään.

– Aiemmin olin todella tarkka siitä, mitä somessa julkaisen. Tahdoin, että kaikki on kaunista ja visuaalisesti tarkkaan mietittyä. Nyt kun olen kotona koko ajan, on ollut kiva näyttää sitä puolta itsestäni. Huomasin myös, kuinka kivaa oli olla vuorovaikutuksessa seuraajieni kanssa.

– Olen vaan alkanut höpöttää niitä näitä ja olen saanut todella kivaa palautetta. En ole turhaan miettinyt mitään ja olen vain antanut mennä. Se on tehnyt itselleni hyvää.