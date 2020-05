Rokkarien arki muuttui totaalisesti – Timo Kotipelto asettui eristykseen Pohjanmaalle vanhempiensa hoitajaksi ja vahdiksi

Stratovariuksen laulaja esiintyy lauantaina maailmanlaajuiselle fanijoukolleen striimatulta livekeikalta Lahdesta.

Rokkarien arkea kadehditaan usein. Olkoonkin, että ihmisten käsitys siitä perustuu pitkälti mielikuviin, ei todennettuun todellisuuteen.

Rokkareillahan on ikään kuin etuoikeus viettää rutiinitonta, tavallisen perhearjen kellontarkasta menosta tyystin poikkeavaa elämää, jossa saa tehdä päivisin mitä huvittaa. Ja jos rokkari on vieläpä kuuluisuudella siunattu, edes alati vaihtuvia seksisuhteita ja päihteiden käyttöä ei katsota niin pahalla kuin tavallisten pulliaisten.

Koronaepidemia on kuitenkin muuttanut myös rokkarien arkea. Se itse asiassa on muuttunut sitä enemmän kuin millään muualla alalla – miltei totaalisesti. Korona on ikään kuin riisunut rokkarit taviksiksi.

Tämän tietää hyvin kokenut muusikko Timo Kotipelto, kansainvälisestikin suositun Stratovarius-yhtyeen laulaja ja keulahahmo, joka tosin on viettänyt muutenkin selvästi seesteisempää elämää kuin rokkarit usein.

Vielä lauantaina 14. maaliskuuta Kotipelto kävi Järvenpäässä vetämässä duokeikan harmonikkataituri Netta Skogin kanssa, mutta alkuviikosta Suomi ei enää ollut entisellään hallituksen linjaamien rajoitustoimien astuttua voimaan.

– Oli kuin kohtalonivaa, että se järvenpääläisbaari kantaa nimeä Korona bar. Siihen minun ja Netankin yhteinen keikkarundi pysähtyi kuin seinään – niin kuin pysähtyi koko ala, kertoo Kotipelto, jonka suuri yleisö muistaa myös esimerkiksi Nelosella 2009 nähdyn Kuorosota-ohjelman voitosta.

– Stratovariuksen suhteen minulla ja bändin muilla jäsenillä oli isoja suunnitelmia keväälle. Työstimme vahvasti uusia biisejä eteenpäin, mutta koronan iskettyä kitaristimme (Matias Kupiainen) jäi jumiin Brasiliaan ja kosketinsoittajamme (Jens Johansson) asuinpaikkakunnalleen Malmöön. Toistaiseksi se homma on jumissa ja oma arkenikin jotain ihan muuta kuin normaalisti.

”Ikäihmiset tylsistyvät”

Stratovarius on jo vuosikausia kiertänyt säännöllisesti sekä Suomen että ulkomaiden estradeilla. Nyt metallimusabändin rähinän hiljennyttyä Kotipelto on asettunut eristykseen Pohjanmaan Lappajärvelle, kotipaikkakunnalleen. Kauaksi parrasvaloista, kauaksi ihmishälinästä.

– Rajoitustoimien vuoksi lähes kaikki on mennyt arjessani uusiksi. Siinä on toki paljon hyvääkin, koska nyt voin tehdä niitä asioita, joihin ei yleensä riitä joko aika tai inspiraatio, Kotipelto sanoo.

Erityisesti Kotipelto on keskittynyt huolehtimaan pian kasikymppisistä vanhemmistaan. Suomessa yli 70-vuotiaita on kehotettu pysymään visusti eristyksissä.

– Olen halunnut hoitaa vanhempiani. Käyn heille lähes kaupassa, ja pyrin vahtimaan, etteivät he lipsuisi koronakurista. No, välillä he kyllä hieman lipsuvat. Kun en asu samassa talossa, ympärivuorokautinen valvonta ei onnistu, Kotipelto selvittää hymähdellen.

– Ikäihmiset tylsistyvät, kun he eivät pääse näkemään toisia ihmisiä. Se on ymmärrettävää.

Lappajärvellä ei ole varmennettuja koronatapauksia, mutta Pohjanmaallakin virusta esiintyy.

– Kaupassa tulee käytyä hanskat käsissä, mutta jos korona kerta tarttuu myös ilmateitse, vaikea siltä on suojautua. Tosin väistellen ihmiset täällä kulkevat, Kotipelto muistuttaa.

– Korona ei pelota itseäni, mutta en halua tartuttaa sitä johonkin riskiryhmäläiseen – kuten vanhempiini. Se olisi kova paikka.

Haluaa piristää ihmisiä

Kesän keikat ovat niin Suomessa kuin maailmallakin pitkälti peruttu. Syyskuussa Stratovariuksen on määrä esiintyä USA:ssa järjestettävillä festivaaleilla, mutta Kotipelto ei ole vakuuttunut, että sitäkään tapahtumaa järjestetään.

Musiikki on kuitenkin lähtemätön osa Kotipellon elämää, ja niinpä hän vetää elämänsä ensimmäisen striimatun livekeikan tämän viikon lauantaina (2.5.). Blackoustic Harmonies -keikka soitetaan kulttimaineen saaneelta lahtelaiselta Möysän musiikkiklubilta ”Mössöltä”, ja sitä mainostetaan ”maailmanlaajuiseksi”. Eikä vähiten siksi, että Kotipellon fanit ympäri maailmaa ovat toivoneet Stratovarius-laulajasta koronaviihdyttäjäänsä.

– Kysyntää on ollut laajasti, erityisesti latinalaisesta Amerikasta. Onhan se silleen erikoista, että siinä kun jotkut suomalaiset näkevät keikan seitsemän aikaan illalla, toiset katsovat samaa settiä Melbournesta, jossa kello on kaksi seuraavan päivän yöllä, Kotipelto ruotii.

– Ja kun kerran tehdään, niin tehdään sitten kunnolla – eli kunnon kameroilla ja muulla tekniikalla.

Kotipelto nousee lavalle yhdessä kitaristi Jani Liimataisen ja Netta Skogin kanssa. Kolmikko kiersi yhdessä konserttisaleja 2019.

– Esitämme laajasti Stratovariuksen musiikkia, mutta myös muiden yhtyeiden kappaleita, Kotipelto selvittää.

– Artistin ei ole hyvä olla toimettomana kuukausia. Ja jos pystyn tällä piristämään joitakin ihmisiä niin ei kai sitä enempää voi näissä olosuhteissa pyytää.