Tällainen on ollut Japanin keisarin Naruhiton ensimmäinen vuosi vallassa – joutui oitis historiallisen tilanteen keskelle

Keisari Naruhitolla on suuret saappaat täytettävänään. Hänen ensimmäinen vuotensa vallassa on pitänyt sisällään muun muassa Japanin pahimman taifuunin vuosikymmeniin sekä maailmanlaajuisen pandemian.

Vuosi sitten Japanissa elettiin historiallisia hetkiä. Japanin 85-vuotias keisari Akihito suoritti seremonian, jossa hän luopui kruunustaan. Akihiton tilalle nousi hänen vanhin poikansa, nyt 60-vuotias kruununprinssi Naruhito. Kyseessä oli ensimmäinen kerta yli 200 vuoteen, kun elossa oleva Japanin keisari luopui vallasta. Poikkeuksellisen vallanvaihdon mahdollisti erikoislaki, jonka maan parlamentti hyväksyi muutama vuosi sitten.

Naruhitosta tuli järjestyksessä 126:s Japanin keisari. Hän on ollut vuodesta 1993 naimisissa nyt keisarinnana toimivan Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi lapsi, vuonna 2001 syntynyt tytär Aiko.

Keisarin vaihtumisen myötä alkoi keisarillisen kalenterin uusi aikakausi Reiwa, joka tarkoittaa kaunista harmoniaa.

Keisari Naruhiton myötä alkoi uusi aikakausi nimeltään Reiwa.

Millainen keisari Naruhiton ensimmäinen vuosi vallassa on ollut? Ainakin kulunut vuosi on pitänyt sisällään monia juhlallisuuksia, vaikkakin viimeiset kuukaudet keisari perheineen on pysytellyt koronaviruksen takia tiukasti neljän seinän sisällä.

Vuosi sitten koronasta ei ollut vielä tietoakaan ja Reiwan alkamisen kunniaksi järjestettiin kasapäin upeita juhlallisuuksia ja tapahtumia.

– Aion toimia maamme ja kansamme yhteisöllisyyden symbolina. Pidän aina kirkkaana mielessäni kansan ajatukset ja seison teidän rinnallanne, Naruhito lupasi Japan Timesin mukaan astuessaan valtaan.

Keisaripari kunnioitti toisessa maailmansodassa menehtyneiden muistoa.

Ennen koronaviruspandemiaa Naruhito ja Masako ovat ehtineet vierailla lukuisissa kaupungeissa Japanin rajojen sisäpuolella. Yksi vuoden kohokohta oli 74-vuotisjuhlallisuudet, jotka järjestettiin Japanin toisessa maailmansodassa antautumisen vuosipäivän muistoksi.

Naruhito pelasi varman päälle ja halusi tärkeänä päivänä osoittaa seuraavansa isänsä jalanjälkiä. Hän käyttikin puheessaan useita ilmauksia, joita hänen isänsä Akihitokin oli aiempina vuosina puheessaan käyttänyt. Puhe oli menestys.

Taifuuni koetteli Japania

Lokakuussa Naruhito joutui kohtaamaan ensimmäisen ison katastrofinsa keisarina, kun Japania ravisteli vuosikymmeniin pahin taifuuni nimeltään Hagibis. Pääkaupunki Tokio säästyi suuremmilta vahingoilta, mutta sitä ympäröivillä alueilla taifuunin tuhot ovat mittavat. Naruhito ja Masako tapasivat myöhemmin taifuunista kärsineitä kansalaisia. Tällöin moni huomasi heidän kumartavan ja katsovan kansalaisia suoraan silmiin. Kyseessä on erityinen ja kohtelias tapa, joka on niin ikään periytynyt suoraan Naruhiton vanhemmilta.

Taifuuni Hagibis runteli Japania lokakuussa 2019.

Samassa kuussa vietettiin erittäin arvokasta juhlaa, Naruhiton virallista kruunajaisseremoniaa. Kruunajaispäivä 22. lokakuuta oli juhlapäivä, eli käytännössä monen japanilaisen kohdalla vapaapäivä. Harvinaislaatuista tilaisuutta saapuivat seuraamaan myös hallitsijat tai heidän kruununperillisensä ympäri maailmaa.

Paikalla ovat muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria, Hollannin kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Maksima, Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia, Norjan kruununprinssi Haakon, Tanskan kruununprinsessa Mary sekä Ison-Britannian kruununprinssi Charles.

Rouva Jenni Haukio ja presidentti Sauli Niinistö tapasivatkeisari Naruhiton ja keisarinna Masakon lokakuussa 2019.

Taifuunin tuhot seurasivat keisaria kruunajaisseremoniaan asti. Aiemmin kruunajaispäiväksi suunniteltu avoautokulkue siirrettiin marraskuulle. Keisarin ja keisarinnan piti siirtyä keisarilliselta palatsilta avolimusiinin kyydissä valtion vierastaloon, Akasakan palatsiin. Kulkue kuitenkin päätettiin perua kruunajaispäivältä äskettäisen taifuunin kuolonuhrien kunnioittamiseksi.

Naruhito matkalla kruunajaisseremoniaansa.

Kaikki kruunajaisiin kuuluvat seremoniat ja perinteet olivat ohitse vasta joulukuussa. Tällöin Naruhito kiitti kansalaisia tuesta.

– Mieleenpainuvimpia hetkiä viimeisen 10 kuukauden aikana ovat olleet kaikki saamani lukuisat sydämelliset onnittelut, keisari kiitteli.

Kruunajaisseremoniassa noudatetaan ikivanhoja perinteitä.

Koronavirus pisti kaiken uusiksi

Joulukuun jälkeen koronavirus onkin vaikuttanut radikaalisti niin keisariin kuin koko maahan. Keisari täytti pyöreitä 23. helmikuuta 2020, mutta 60-vuotissyntymäpäiväjuhlallisuuksia ei juurikaan järjestetty, sillä kenenkään terveyttä ei haluttu riskeerata. Keisarin oli esimerkiksi tarkoitus tavata kansalaisia keisarillisella palatsilla Tokiossa, mutta tapahtuma peruttiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996.

Nyt alan asiantuntijat ovat pitäneet keisariparin tiukasti ajan tasalla koronaviruksen osalta. Naruhito ja Masako saivat muun muassa yksityisluennon palatsissaan huhtikuun 10. päivä.

– Toivon vilpittömästi, että ihmiset pitäisivät edelleen yhtä ja yhdistäisivät voimansa, jotta pääsemme tämän haastavan tilanteen ylitse, keisari toivoi ennen luentoa pitämässään julkisessa puheessa.

Japanin entinen keisari Akihito vaimonsa, keisarinna Michiko vuonna 2017. Vasemmassa reunassa keisariparin vanhin poika, nykyinen keisari Naruhito ja oikeassa laidassa parin nuorin poika, kruununprinssi Akishino.

Lisäksi kalenterista jouduttiin pyyhkimään pois Naruhiton pikkuveljen kruununprinssi Akishinon, 54, kunniaksi järjestettävä juhlallisuus, jossa hänet olisi virallisesti julistettu kruununprinssiksi ja ensimmäiseksi kruununperijäksi.

Myös keisariparin ensimmäinen valtameren ylittävä edustusmatka on peruttu. Naruhiton ja Masakon oli tarkoitus vierailla toukokuussa Isossa-Britanniassa.

Keisari Naruhito nousi valtaan vappuna 2019.

Mainiosti alkanutta vuotta on siis värittänyt koronaviruksen aiheuttamat rajoittamistoimenpiteet. Aiemmalle keisarille vuosia työskennellyt byrokraatti Shingo Haketa arvioikin Japan Timesille, että kulunut vuosi on ollut tuoreelle keisarille todellinen näytönpaikka.

– Tämä on ollut etsinnän vuosi. Hänen on täytynyt arvioida sitä, millainen valtion päämies hänen pitäisi olla näissä olosuhteissa ja omiin arvoihinsa nähden, Haketa kuvaili.

Japan Times -lehti muistuttaa, että Naruhiton rooli ei ole helppo, sillä hänen vanhempansa tekivät sinnikästä työtä parantaakseen sodan ja katastrofien aiheuttamat syvät haavat.

– Keisarin todellisen roolin löytäminen ja sen pohtiminen, mitä hänen tulisi tehdä näinä alati muuttuvina aikoina, on loputon haaste, hän muistutti.