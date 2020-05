Muistatko vielä alkuperäisen Robinin? Suomalaisartistin tytär Roberta luo nyt uraa Yhdysvalloissa: ”Olen isäni musiikkikoulun kasvatti”

Kuka muistaa vielä alkuperäisen Robinin? Nyt hänen tyttärensä Roberta luo intohimoisesti popartistin uraa.

Niitä tarinoita Roberta Simonen ei unohda. Ne kertoivat hänen isästään, joka 1960-luvulla villitsi suomalaislavoja hiteillään.

Ne kertoivat taiteilijanimellä Robin – sen Suomen ensimmäisen sellaisen – esiintyneen iskelmälaulajan ja lauluntekijän tähteydestä.

– Kun jo nuorena tyttönä kuulin erilaisia juttuja isän takavuosien aika isostakin suosiosta, niin jotenkin kummallisesti se artistin ura alkoi kiehtoa myös itseäni, nyt 29-vuotias Roberta kertoo.

– Se tuntui aluksi toki erikoiselta, että oma isä oli ollut niin tunnettu. Siis esimerkiksi naisiahan oli käynyt kytiksellä hänen kotitalonsa luona, ja jotkut heistä olivat jopa piirustaneet huulipunalla sydämenkuvia hänen autoonsa.

Robinin – oikealta nimeltään Esa Simosen – tunnetuimpia hittilevytyksiä olivat biisit Prinsessa ja Vuonna 2025, jotka myös Roberta oppi kasvettuaan tuntemaan. Siinä samalla, kun lahtelaislähtöinen vaaleaverikkö alkoi luoda omaa popartistin uraansa.

Nyt Robertan, toisen polven laulajan ja biisintekijän, unelma alkaa hiljalleen realisoitua.

– Mulla on nyt vahva tunne siitä, että olen löytänyt oman juttuni. Haluan musiikillani viihdyttää ja innostaa ihmisiä. Haluan jättää omanlaiseni jälkeni popin tähtitaivaalle, Roberta sanoo.

Roberta Las Vegasissa.

Tänä keväänä Roberta suoritti Master’s of Business- tutkinnon (MBA), mutta tällä hetkellä hän keskittyy puhtaasti musiikkiin. Robertan ensimmäinen albumi (Rise n’ Shine) julkaistaan kuluvana vuonna, ja siltä on jo eetteriin ilmestyneet kappaleet Sugar ja Eternal Flame, joista jälkimmäinen tuoreeltaan huhtikuussa.

Useita vuosia Los Angelesissa asunut ja nimenomaan Hollywoodin henkeä hengittänyt Roberta sävelsi Eternal Flamen jo kesällä 2017, tuolloin Lahdessa Kalle Mäkipellon ja Henri Lanzin sovittamana. Kun Roberta menestyi USA:ssa International Songwriting -kisassa, hän sai taustatuekseen mm. Grammy-palkitun Tristan Bostonin, joka halusi tuottaa biisin uudestaan.

Roberta on asustellut vuoroin Suomessa ja vuoroin Jenkeissä.

– Itseluottamukseni biisien säveltämiseen ja sanoittamiseen kasvoi huimasti siinä kisassa saavuttamani menestyksen myötä. Siinä on kuitenkin mukana jopa lähes 20 000 biisiä, ja pari vuotta sitten pääsin finaaliin sekä viime vuonna Eternal Flamella semifinaaliin, Roberta linjaa.

– Ja viimeksi popkategoriassa oli mukana jopa maailmanhitiksi noussut Dance Monkey (Tones and I).

Robertan tuoreet biisit kuljettavat kuulijan pitkälti Hollywoodiin yöelämään. Hän haluaa kertoa seikkailuistaan ja todellisesta elämästään Los Angelesissa.

– Noin seitsemän viime vuotta olen asustellut vuoroin Suomessa ja vuoroin Jenkeissä. Hollywoodin lähdin aikanaan omilla rahoillani, koska haluisin oppia kaiken mahdollisen siitä, mitä menestyväksi artistiksi kypsyminen vaatii. Pääsin artistikouluun, joka ylitti odotukseni. Sain kaiken haluamani, Roberta selvittää.

– Melodiat ovat vahvuuteni. Olen idearikas ja käytän niin tunteita kuin mielikuvitusta työvälineenä. Kun idea tulee tai kuulen inspiroivan biitin, mulla on kyky tuoda ja luoda fiilikset melodioiksi ja musiikiksi.

Kotialbumikuva Zürichista, Sveitsistä.

Suomalaisnaisen kykyihin uskoo jo ainakin sveitsiläinen Bronx Colors -kosmetiikkabrändi, joka hiljattain värväsi hänet maailmanlaajuisen yhteistyön keulakuvakseen. Siihen liittyy myös kesällä 2020 julkaistava, Robertan säveltämä ja sanoittama Venus-biisi.

Kaikki lähti siitä, kun suomalainen tunnettujen merkkituotteiden valmistaja Berner Oy tilasi Robertalta promootion Bronx Colorsille.

– Näiden brändien pomot ihastuivat Roberta Show -esitykseeni Helsingissä, ja kun räätälöin heille saman tien yhteistyövision, niin se oli siinä. Mä luulen, että ne ihastuivat aitoon hulluuteni, minkä puolestaan uskon olevan peräisin isältäni, Roberta sanoo naurahdellen.

Aika näyttää, nouseeko Roberta koskaan suuren yleisön tuntemaksi tähdeksi, mutta jo pelkän haastattelun perusteella voi sanoa, että tässä nuoressa naisessa on jotain kopioimatonta, hulvattomasta naurusta alkaen. Roberta valloittanee monia vähintäänkin persoonana – kiitos välittömyytensä ja aitoutensa.

– Isälläni on yli 40 vuoden kokemus musiikista, ja siitä on nyt myöhemmin muodostunut myös oma henkinen pääomani. Olen isäni musiikkikoulun kasvatti, ja jos jotain, olen saanut häneltä itsevarmuutta ja periksiantamattomuutta, Roberta kertoo.

Robin päätti keikkailun 1971 aloitettuaan työt liikunnanopettajana Lahdessa. Ahkerasti maata kiertänyt Robin – teki yhden kiertueen myös Katri Helenan ja Tapio Rautavaaran kanssa – muistetaan erikoisista esiintymistempauksistaankin. Keikkalavoilla 1990-luvulla uudestaan piipahtanut Robin hauskuutti yleisöä esimerkiksi laulamalla yhdellä kädellä seisten.

Robin – oikealta nimeltään Esa Simonen – villitsi suomalaislavoja hiteillään 1960-luvulla.

– Yksi isän tärkeimmistä opeista on ollut, että mahdotonta ei ole olemassakaan. Kaikki on mahdollista, jos vain tarpeeksi uskoo itseensä ja on valmis omistautumaan täysillä unelmalleen. Hän on linjannut osuvasti, että hyvä ei riitä menestykseen, vaan vasta paras, Roberta korostaa.

Hollolassa asuvat vanhemmat ovat päivittäin popparin tärkeitä tukijoita.

– Isä on varmasti ylpeä, kun olen nyt päässyt julkaisemaan omaa musiikkiani. Hän on edelleen suurin tähteni, Roberta summaa.