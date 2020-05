Temppareista tuttu Vilma menetti hampaitaan – avautuu kauhunhetkistään: ”Kaikki oli tärkeempää, bileet, matkat, vaatteet, rööki...”

Viimeisillään raskaana oleva Vilma kertoo menettäneensä hampaitaan.

Temptation Island -ohjelmasta tuttu somepersoona Vilma puhuu Instagramissaan itselleen arasta aiheesta. Vilma kirjoittaa sairastuneensa parodontiittiin, eli hampaan kiinnityskudossairauteen. Sen seurauksena häneltä lähti hampaita ja purukalusto meni huonoon kuntoon.

– 4kk sitten sairastuin parodontiittiin, joka siis on bakteereiden aiheuttama sairaus joka tiputtaa hampaita. Multa lähti 3 hammasta. Ja hampaat meni aivan kamalaan kuntoon, todella nopeasti, Vilma kirjoittaa.

Vilma kuvailee Instagramissaan pelänneensä aina hammaslääkäreitä ja välttäneensä viimeiseen asti vastaanotolle menoa.

– Teini-iän masennus, ja välinpitämättömyys johti siihen että mulla meni hampaat todella huonoon kuntoon. Viis veisasin itsestäni tai terveydestäni. Mun hammashoito oli sitä jos sattuu niin paljon et itkettää, meen päivystykseen. That’s it.

– Kaikki oli tärkeämpää, bileet, matkat, vaatteet, rööki, kaikki meni hampaiden edelle aina. Lisäksi mulla oli aivan järkyttävä hammaslääkäripelko, jota en saanut hallintaan mitenkään. Ajattelin, että olen nätti kun hymyilen ilman hampaita. Pelkäsin hammaslääkäreitä yli kaiken. Mieluummin kärsin kipua kun hakeuduin hoitoon.

Hän kuvailee rahaa palaneen hammasremonttiin roimasti, mutta se oli sen arvoista. Yksi kulmahammas puuttuu, mutta tosi-tv-tähti kirjoittaa saavansa purukaluston kuntoon lopullisesti syksyllä.

– Nuoret, hoitakaa hampaita. Sähköhammasharjalla aamuin illoin, hammasvälilankaa ja hoitavaa suuvettä silloin tällöin, hän kannustaa.

Vilma ja hänen puolisonsa Juuso odottavat esikoistaan. Tyttövauvan on tarkoitus syntyä toukokuun lopulla.

Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle kahteen kertaan, eikä draamalta vältytty. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Juuso joutui heti ohjelman alusta alkaen niin naurun kuin ärsytyksen kohteeksi. Katsojat eivät ymmärtäneet miehen ylianalysointia ja sulkeutunutta käytöstä.

– Mä olin siellä saarella tosi sulkeutunut ja eristäytynyt, mutta aika eri syistä, kuin mitä ihmiset ehkä luulee. Viime vuosi oli oikeasti mun elämän rankin vuosi, eikä siis tämän ohjelman takia. Alkuvuodesta isäni sai sairaskohtauksen ja halvaantui. Hän joutuu elämään nykyään pyörätuolissa, Juuso kertoi IS:lle viime keväänä.

Nyt yhteinen arki sujuu Vilman mukaan mutkattomasti.

– Pieniä riitoja on ollut, kun olemme molemmat niin temperamenttisia, mutta ihan hyvin meillä on mennyt, Vilma kertoi IS:lle helmikuussa.