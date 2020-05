Vasta 12-vuotias laulajalupaus häikäisi tuomariston Britannian Talent-kilpailussa – sai Simon Cowellin tekemään jotakin ennennäkemätöntä

Fayth Ifil, 12, hurmasi sekä tuomarit että yleisön esiinnyttyään Britannian Talent -ohjelmassa lauantaina.

Lauantaina Britannian Talent-ohjelmassa katsojat saivat todistaa jotakin ennennäkemätöntä, kun lavalle nousi vasta 12-vuotias Fayth Ifil. Fayth ei suinkaan esiintynyt yleisön edessä ensimmäistä kertaa, sillä hän on tähdittänyt muun muassa Tina Turner - sekä School Of Rock -musikaaleja Lontoon West Endillä.

Fayth onnistui hurmaamaan yleisöt ja tuomariston jo kuplivalla ja persoonallaan. Tuomaristossa istuva Simon Cowell uteli nuorelta kilpailijalta, onko hän kenties koskaan kohdannut elämässään hetkiä, kun hänen itsevarmuutensa on ollut koetuksella. Fayth kertoi kohdanneensa paljon negatiivisuutta muun muassa koulussa, mutta kiitteli samalla vanhempiaan tuesta.

Todellisen vaikutuksen Fayth kuitenkin teki laulaessaan Tina Turnerin tunnetuksi tekemän Proud Mary -kappaleen. Esityksensä aikana Fayth lauloi ja tanssi ja kappaleen päätyttyä paikalla ollut yleisö ja tuomarit palkitsivat hänet taputtaen villisti sekä nousemalla seisomaan.

– Aina toisinaan joku nousee tälle lavalle ja mietit vain, että hän on syntynyt supertähdeksi, hehkutti tuomari David Williams.

– Rakastan luonnettasi. Puhuit siitä tuesta, mitä olet saanut vanhemmiltasi, sitten näet tämän tuen, jota saat 3000 ihmiseltä täällä. Jotta voisin antaa sinulle vielä vähän lisää tukea..., Simon Cowell aloitti palautteensa, kunnes painoi tuomaripöydästä löytyvää kultaista summeria.

Voit katsoa Faythin esityksen kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Kultainen summeri on Britannian Talent -kilpailussa suora menolippu ohjelman semifinaaliin. Tajuttuaan tilanteen Fayth murtui lavalla kyyneliin ja hänen äitinsä saapui halaamaan häntä. Yhtäkkiä myös Cowell itse päätti nousta lavalle ja halasi nuorta laulajalupausta.

– Kysyin sinulta, oletko koskaan kohdannut negatiivisuutta. Kysyin sitä siksi, että kohtasin sitä itse paljon nuorempana ja opin, ettei sen pidä koskaan antaa vaikuttaa, Cowell kannusti.

– Ja ollessasi näin hyvä kuin olet, olet voittaja. Se antaa sinulle voimaa ja päättäväisyyttä. Joten jos kukaan ikinä sanoo sinulle mitään negatiivista, muista tämä hetki, musiikkimoguli jatkoi.

Simon Cowell on toiminut Britannian Talent-ohjelman tuomarina vuodesta 2007 alkaen. Hän on myös luonut kyseisen formaatin, kuten myös X Factorin. Lisäksi Cowell on tuomaroinut muun muassa American Idol -ohjelmaa.