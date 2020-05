MTV: Janne Kataja tuhlasi omaisuuden luksusliikkeeseen riideltyään ex-vaimonsa kanssa – soitettuaan pankkiin hän tajusi olevansa todella pahassa pulassa

Janne Kataja muisteli Vappu ja Marja Livessä ostosreissuaan, joka eskaloitui pahemman kerran.

Torstai-iltana Vappu Pimiä ja Marja Hintikka saivat Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelmaansa vieraaksi juontaja Janne Katajan. Kaksikko uteli suosikkijuontajalta, miten hänen korona-arkensa on sujunut.

Pimiä ja Hintikka huomauttivat, että Kataja tunnetaan innokkaana shoppailijana. Kataja huomautti, ettei ole koronan vuoksi juuri shoppaillut, sillä myös työt ovat vähentyneet huomattavasti. Kataja kuitenkin intoutui muistelemaan vuosien takaista Venetsian matkaansa, jossa ostosreissu eskaloitui pahemman kerran.

– Silloinen vaimoni, hän ei ikinä halua ostaa mitään. Mutta siellä hän näki sellaiset hienot saappaat. Mä sitten houkuttelin, että osta nyt ne saappaat ja housut vielä samaan. Me sitten mentiin kassalle ja mä otin yhden kortin, missä pitää maksaa kuukauden päästä. Piti maksaa kaikki kerralla, mutta luottokortti oli jo tapissa, Kataja muisteli nauraen.

– Sitten me tultiin ulos sieltä kaupasta ja silloinen vaimoni, lasteni äiti, kysyi, että paljon nämä maksoi. Sitten kun hän kuuli sen hinnan, niin hän raivostui kuinka elitistinen sika mä olen. Että tällaisen summan laitan johonkin perhanan nahkasaappaisiin, Kataja kertoi.

Kataja tunnustautuu innokkaaksi shoppailijaksi.

Kataja kertoi ex-vaimonsa lähteneen tuohtuneena kävelemään pitkin Venetsian kapeita kujia Katajan yrittäessä pysyä perässä ostoskassien kanssa. Kataja kuitenkin luovutti pian, ja meni istumaan läheiseen baariin. Pian vaimo tuli takaisin, mutta edelleen tuohtuneena miehensä ostoksista.

– Sitten hän tulee sieltä ihan naama kalpeana, että hänelle tuli ihan fyysisesti paha olo, että tämä on ihan hirveää. Että tulen käyttämään tätä häntä vastaan. Sitten mä hörppäsin sen gintonicin, kävelin vastapäiseen Guccin liikkeeseen ja ostin sellaisen Guccin ihan perhanan ison matkalaukun sillä samalla kortilla, vailla katetta. Sanoin, että no nyt ollaan tasan, Kataja nauroi.

– Sitten, kun me päästiin sinne hotellille hän nukkui. Mä menin hotellin parvekkeelle ja tärisin, että millä mä maksan nämä. Soittelin pankkiin, että voiko nämä maksaa osissa. Se oli monen vuoden prosessi saada maksettua ne, hän tunnusti.

Janne Kataja vieraili torstaina Vappu ja Marja Livessä.

Riihiniemellä asuva Janne Kataja on monille suomalaisille tuttu televisiokasvo. Kevään aikana hänet on nähty ruudussa niin Keihäsmatkat-ohjelman pääroolissa kuin The Masked Singer Suomi -kilpailun juontajana. Lisäksi Kataja pyörittää tuotantoyhtiö Hihhihhii Oy:ta Aku Hirviniemen kanssa, joka tuotti Keihäsmatkat-sarjan Neloselle.