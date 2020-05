Huippumalli Gigi Hadid, 25, ja One Direction -tähti Zayn Malik, 27, odottavat esikoistaan – kaunotar täräytti paljonpuhuvan kommentin tilanteesta

Gigi Hadid, 25, ja Zayn Malik, 27, vahvistivat odottavansa esikoistaan.

Huippumalli Gigi Hadidin, 25, ja One Direction -yhtyeestä tutun Zayn Malikin, 27, kerrottiin tiistaina odottavan esikoistaan. Vaikka ilouutiseen otti kantaa myös Hadidin äiti, Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjasta tuttu Yolanda Hadid, ei pariskunta itse puuttunut raskaushuhuihin.

– Olen iloinen, että minusta tulee syyskuussa isoäiti, Yolanda Hadid tätäytti medialle ja vahvisti samalla, että hänen tyttärensä raskaus on jo melko pitkällä.

Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä muun muassa alusvaatemerkki Victorias Secretille poseerannut Hadid vieraili kuitenkin Jimmy Fallonin suositussa keskusteluohjelmassa etäyhteyden välityksellä. Fallonin onnitellessa Hadidia perheenlisäyksestä, hän vahvisti huhut todeksi ja kertoi parin olevan onnellinen tulevasta perheenlisäyksestä.

– Olemme todella innoissamme ja onnellisia ja kiitämme kaikkia onnentoivotuksista ja tuesta, Hadid kiitteli.

– Toki toivoimme, että olisimme voineet kertoa asiasta omilla ehdoillamme, Hadid harmitteli.

Voit katsoa Hadidin vierailun ohjelmassa yllä olevalta videolta.

Hadid ja Malik alkoivat seurustella tammikuussa 2016 ja he vahvistivat suhteensa kuukautta myöhemmin. Sittemmin matkan varrelle on osunut useampia haasteita. Pariskunnan erosta alettiin huhuilla ensimmäistä kertaa jo kesäkuussa 2016, mutta tuolloin Hadid torppasi eropuheet Elle-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Maaliskuussa 2018 Malik kertoi Twitter-tilillään, että pariskunta on päättänyt erota. Kirjoituksessaan Malik totesi, että pariskunta rakastaa ja kunnioittaa toisiaan edelleen. Ero ei tuolloin vaikuttanut varsin lopulliselta, sillä pari nähtiin kaikesta huolimatta jatkuvasti yhdessä.

Hadid ja Malik edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä vuonna 2016.

Pariskunta vahvisti yhteenpaluunsa lokakuussa 2018, mutta erosivat jälleen tammikuussa 2019. Keväällä 2019 Hadid tapaili suositusta Bachelorette-sarjasta tuttua Tyler Cameronia, mistä Malik ei ollut mielissään.

Seventeenin mukaan Malik oli jopa ostanut asunnon mallikaunottaren naapurista, mutta laittoi sen myyntiin pian sen jälkeen, kun kuvat Hadidista ja Cameronista levisivät julkisuuteen. Joulukuussa 2019 Malik ja Hadid palasivat kuitenkin jälleen yhteen.

Hadid on ollut jo pitkään yksi mallimaailman kirkkaimmista tähdistä. Victorias Secretin ohella Hadid on työskennellyt muun muassa Guessille ja Maybellinelle. Myös Hadidin pikkusisko Bella Hadid on huippumalli, ja sisarukset ovat hyviä ystäviä muun muassa Hayley Bieberin sekä Cara DeLevignen kanssa.

Hadid ja Malik palasivat yhteen joulukuussa 2019.

Zayn Malik puolestaan nousi julkisuuteen osana suosittua One Direction -yhtyettä, joka muodostui X Factor -kilpailun kautta vuonna 2010. Malik järkyttikin syvästi bändin miljoonia faneja, kun hän päätti jättää yhtyeen vuonna 2015. Sittemmin Malik on luonut soolouraa. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Dusk Till Dawn sekä I Don’t Wanna Live Forever.