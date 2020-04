Tomi Björck ja Minka-vaimo paljastivat tv:ssä jättiyllätyksen – ”En ole äidillekään ilmoittanut”

Tomi ja Minka Björckillä on edessä poikkeuksellinen kesä.

Huippukokki Tomi Björck ja hänen Minka-vaimonsa osallistuivat torstaina Vappu ja Marja Live -ohjelmaan etäyhteydellä kodistaan Australiasta.

Tomi Björck on asunut perheensä kanssa Australiassa jo usean vuoden ajan. Ravintoloitsija perusti Sydneyyn vuonna 2017 Blanca Bar & Dining -nimisen ravintolan ystävänsä kanssa. Ravintola on luonnollisesti ollut suljettuna. Minkan mukaan tukalaan tilanteeseen ei ole kuitenkaan jouduttu.

– Valtio tukee hyvin ravintola-alan yrityksiä. Tietoa ravintoloiden avaamisesta ei ole vielä saatu, mutta toivottavasti pian, sillä täällä on enää vain muutamia uusia koronatartuntoja päivittäin, Minka päivittää.

Suorassa lähetyksessä Tomi paljastaa perheen muuttavan kesäksi Suomeen.

– Äidille semmoinen iloinen yllätys, että ollaan tulossa kesäksi Suomeen. En ole vielä hänelle ilmoittanut, Tomi heittää.

Kyseessä on perheen ensimmäinen kesä Suomessa kuuteen vuoteen. Tomilla on Suomessa työasioita hoidettavanaan.

– On työhommia, ja tietenkin täytyy vatvoa Suomenkin ravintola-asiat kuntoon.

Vappu utelee pariskunnalta, onko korona-arki koetellut suhdetta.

– Meillä on asiat aika hyvin. Vietämme todella paljon aikaa yhdessä, ja teemme molemmat etätöitä. Olemme ehkä jo tottuneet tähän mökkihöperyyteen, Tomi kertoo.

– On mulla tuo mopokypärä varastossa, jos saan liikaa avareita, hän naurahtaa.

Pariskunta on ollut yhdessä jo lähes 20 vuotta, ja heillä on kaksi lasta, Joakim ja Oliver.

Epidemia on sattunut Tomille ikävään aikaan, sillä vasta helmikuussa hän avasi tauon jälkeen uudelleen yli 10 vuotta suosittuna pysyneen Farang-ravintolan, joka sijaitsee Helsingissä.

Björck on menestynyt alalaan ja takonut ravintolabisneksillään rahaa. Hän on nauttinut tuloistaan muun muassa ostamalla Australian Bondi Beachilta hulppean omakotitalon.

– Olen tehnyt itselleni sellaisen unelmakodin, jonka olen aina halunnut. Haaveilin tästä 20 vuotta, tein töitä sitä varten ja säästin. Minulla on sellainen koti, jossa viihdyn: on uima-allas, poreallas ja saunatilat. Minulla on tilaa, hän kertoi IS:lle vuonna 2018.

Björck kertoi IS:n haastattelussa pyrkineensä rauhoittamaan työtahtiaan, jotta voisi viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

– En varmaan ikinä jää eläkkeelle, mutta olen järjestänyt asiani siten, että voisin vaikka heti jäädä eläkkeelle, ravintoloitsija totesi.

Björck myönsi olevansa kiintynyt työhönsä ja tekevänsä edelleen yli kymmentuntisia työpäiviä ja monia työreissuja vuodessa.

– Tämän vuoden aikana tarkoitukseni on hieman rauhoittua. Olisi mukavaa ottaa vanhat harrastukseni kuten brasilialainen jujutsu mukaan arkeen. Tahdon viettää aikaa rakkaideni ja ihan itsenikin kanssa, hän kertoi haastattelussa.